Roleta online: veja cinco sites para para sorteios na web

É possível realizar sorteios com roletas online de forma gratuita em diversos sites pela internet. As plataformas podem ser úteis para definir duplas de amigo secreto ou, até mesmo, para tomar decisões de forma aleatória. Os sites permitem que os usuários sorteiem nomes, números ou letras — ou ainda todos juntos — e, ao final, ainda possibilitam compartilhar o resultado com os amigos. Para ajudar os indecisos, o TechTudo preparou essa lista com cinco plataformas gratuitas para fazer sorteios na web. Confira.

1 de 6 Sites contêm roletas online para tirar sorteios de amigo secreto ou para tomar decisões; conheça as plataformas — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Sites contêm roletas online para tirar sorteios de amigo secreto ou para tomar decisões; conheça as plataformas — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

1) PiliApp

O PiliApp (https://pt.piliapp.com/random/wheel) é uma roleta online, gratuita e bastante simples. Para utilizá-la, é preciso inserir, na caixa de texto à direita da tela, os elementos que precisam fazer parte do sorteio — cada linha corresponde a um elemento, então basta dar "Enter" para adicionar mais uma seção. A ferramenta permite inserir nomes, números e letras entre as opções e, para girar a roleta, basta clicar sobre ela ou apertar a tecla "Espaço".

O site pode ser útil para sorteios de amigo secreto ou de grupos de trabalho. Após acionar a roleta, é possível excluir o item que já foi selecionado e prosseguir com o sorteio dos demais — o que pode ser bastante útil. Para isso, basta apertar a tecla "S".

2 de 6 O site permite que o usuário adicione quantos nomes achar necessário — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira O site permite que o usuário adicione quantos nomes achar necessário — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

2) AppSorteos

O AppSorteos (https://app-sorteos.com/pt/apps/girar-roleta-aleatoria) é uma das plataformas mais populares para quem busca roletas online e personalizadas. O grande diferencial do site é que ele permite criar uma roda em que cada seção é definida por uma pessoa diferente. Nessa dinâmica, um usuário cria uma roleta e compartilha o link dela para os seus amigos, que terão a oportunidade de definir o nome que aparecerá no sorteio.

A ferramenta reproduz sons quando ativada e lança confetes na tela quando é definido o vencedor. Os usuários também podem personalizar o botão spin, sendo também possível adicionar título e descrição à roleta ou remover as opções já sorteadas. A plataforma ainda conta com uma versão paga, que remove os anúncios no site e permite adicionar imagem de fundo e retirar a marca d’água da plataforma.

3 de 6 A roleta possui várias paletas de cores disponíveis — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira A roleta possui várias paletas de cores disponíveis — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

3) Roleta da Decisão

Para os indecisos, a Roleta da Decisão (https://roletadadecisao.com.br/) é outra plataforma que pode ser uma grande aliada. O site é consideravelmente mais simples do que os demais, contando apenas com a roleta, uma lista para modificar as opções e um manual de instruções. O sorteador pode inserir ou remover nomes, letras, números ou símbolos. Não é possível personalizar o design da roleta e, para utilizar o recurso, basta clicar no centro do círculo para que ele comece a girar.

4 de 6 A Roleta da Decisão é um site relativamente simples — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira A Roleta da Decisão é um site relativamente simples — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

4) Wheel Zone

Outra opção simples é a Wheel Zone (https://wheel.zone/pt/). Assim como nas ferramentas anteriores, os elementos inseridos na roleta podem ser tanto letras quanto números ou símbolos. Após clicar no centro da roda e sortear uma opção, uma janela pop-up aparece na tela para que o usuário possa remover o vencedor, caso deseje continuar sorteando.

Entre os ajustes possíveis, estão a possibilidade de ativar o modo escuro ou de remover o botão que "esconde" o sorteado. Também é possível ordenar as opções por ordem alfabética ou misturá-las de forma aleatória.

5 de 6 A roleta da Wheelzone conta com uma paleta de cores fixa — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira A roleta da Wheelzone conta com uma paleta de cores fixa — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

5) AhaSlides

AhaSlides (https://ahaslides.com/pt/features/spinner-wheel/) é uma roleta online mais complexa do que as anteriores e que conta com diferentes recursos. A plataforma permite até dez mil itens em cada roda, cada um com no máximo 25 caracteres. Além disso, o site também possibilita compartilhar a roleta criada com os amigos.

Embora não seja possível editar o design da roda na versão gratuita, a ferramenta conta com variados modelos prontos de roletas. Também é possível convidar os participantes para jogar, preencher seus nomes e acrescentar um ítem. O site ainda oferece um plano premium, que fornece opções de personalização — como alterar o fundo, a fonte e adicionar um título.

6 de 6 O site oferece diversas sugestões de opções para a roleta — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira O site oferece diversas sugestões de opções para a roleta — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

