Roteador D-Link: 7 modelos para fortalecer o sinal da internet

O roteador D-Link DIR-615 possui velocidade de 300 Mb/s e opera na frequência de 2,4 GHz. Ele é indicado para atividades que não consomem muitos dados como navegar na internet, ouvir músicas e uso de redes sociais. Além dos protocolos de segurança WPA e WP2, o DIR-615 possui filtro de sites e controle de pais, alternativas para que crianças e adolescentes naveguem com mais segurança. Ele possui cinco portas para conexão de Smart TVs, videogames e outros dispositivos cabeados. Segundo informações da D-Link, o roteador pode atender ambientes de até 100 m² com ótima qualidade de sinal. O produto é vendido por valores que partem de R$ 135.

O DIR-615 possui modo repetidor do sinal de Wi-Fi, o que o torna uma opção acessível para ampliar o sinal de um roteador existente no ambiente sem utilizar fios. Uma desvantagem do roteador é que ele utiliza a tecnologia Wi-Fi 4, duas gerações atrás dos roteadores mais atuais. O roteador é classificado com 4,5 estrelas no site da Amazon, onde é elogiado por seu desempenho para atividades cotidianas e custo-benefício. Um ponto negativo citado pelos clientes é o fato das configurações do roteador estarem disponíveis apenas em inglês.

O D-Link DIR-842 chega até a 1.200 Mb/s de velocidade ao combinar as frequências 5 GHz e 2,4 GHz, o que deve proporcionar uma conexão de qualidade para jogos e streamings. Com tecnologia Wi-Fi 5, o roteador possui recursos que podem ser utilizados para provedores de internet. A possibilidade de acessar diversos dispositivos remotos ao mesmo tempo e criar um firmware personalizado o torna uma opção de baixo custo para empresas. Ele também possui modo repetidor e recursos que oferecem melhor distribuição de dados para dispositivos conectados. O produto pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 289.

O DIR-842 possui firewall embutido que fornece mais proteção às invasões de rede e permite criar túneis VPN seguros. Além disso, ele também bloqueia o acesso a sites indesejados, opção que pode ser customizada pelo usuário. No site da Amazon, o roteador é classificado com 4,6 estrelas com elogios é a qualidade e velocidade do sinal. Porém, segundo alguns relatos de clientes, a sua configuração é complexa.

O DIR-X186 pode atingir até 1.800 Mb/s de velocidade com as frequências de 2,4 GHz e 5 GHz combinadas. Com a tecnologia Wi-Fi 6, o roteador traz atualizações automáticas de firmware com backup e o recurso Target Wake Time (TWT). O TWT ajuda a reduzir o consumo e aumentar a vida útil da bateria dos dispositivos conectados. Além do aplicativo para smartphone, o roteador pode ser controlado pelo Google Assistente e Alexa. O modelo pode ser encontrado por preços que partem de R$ 414.

O X-186 oferece conexão de múltiplos dispositivos com menos congestionamentos e o recurso MU-MIMO que realiza a distribuição inteligente do fluxo de dados. Em relação a recursos de segurança, o X186 traz o protocolo WPA3, evolução do WPA2 utilizado pelos roteadores anteriores e oferece maior proteção de dados e criptografia mais eficiente. No site da Amazon, ele é avaliado com 4,7 estrelas, onde é elogiado pela facilidade de instalação e qualidade do sinal.

O DIR-2150 pertence à plataforma Wi-Fi 5 e oferece velocidade de até 2.100 Mb/s. Ele opera nas frequências 2,4 GHz e 5 GHz e também pode ser utilizado em provedores de internet. Além da praticidade do firmware customizável, ele também possui o protocolo WPA3, que oferece conexão com maior segurança. O produto pode ser adquirido por valores a partir de R$ 449.

O roteador possui o modo repetidor de sinal com MESH IEEE 802.11k/v, que além da expansão do Wi-Fi, oferece ajuste automático para que os dispositivos sempre estejam conectados ao dispositivo com melhor sinal. Outra possibilidade oferecida pelo DIR-2150 é a criação de uma rede separada para convidados, o que oferece maior segurança. No site da Amazon, o DIR-2150 é classificado com 4,2 estrelas.

O par de repetidores D-Link COVR-1102 oferecem sinal estável em uma área de até 325 m² com velocidade de até 1.200 Mb/s. Além da conexão sem fio, cada repetidor possui duas portas e podem ser interligados por cabos de rede, o que permite uma melhor qualidade no sinal. Os repetidores utilizam tecnologia Wi-Fi 5 e operam simultaneamente nas frequências 2,4 GHz e 5 GHz. A tecnologia Smart Steering altera a frequência de conexão com os dispositivos para maximizar o tráfego da rede, o que reduz atrasos e interrupções. Ele é vendido por valores que partem de R$ 569.

Os repetidores também podem ser integrados com a Alexa ou Google assistente, o que permite controle por voz. Os repetidores também podem ser controlados pelo aplicativo da D-Link para smartphones. Além disso, o sistema vem emparelhado entre si, o que promete fácil instalação e controle dos dispositivos. O COVR-1102 é avaliado com 4,3 estrelas no site da Amazon. Seus pontos mais elogiados foram a praticidade de instalação e sinal estável. No entanto, alguns usuários reclamaram de instabilidade e curto alcance dos repetidores.

O roteador DIR-X4860 reúne a tecnologia de última geração do Wi-Fi 6 com velocidade de 4.800 Mb/s. Ele opera nas frequências 2,4 GHz e 5 GHz. Um dos recursos possibilitados pelo Wi-Fi 6 é o BSS Coloring, que fornece um código exclusivo para o sinal transmitido pelo roteador, o que evita a interferência causada por dispositivos próximos. Ele conta com os recursos Target Wake Time para economizar energia dos dispositivos e Acesso Múltiplo por Divisão Ortogonal de Freqüência (OFDMA) para gerenciar melhor a conexão de múltiplos dispositivos. O modelo aparece por cerca de R$ 1.606.

Junto com o protocolo WPA3, ele possui a mais recente criptografia de 128 bits que traz mais privacidade para o funcionamento da rede e serviços. O X4860 é avaliado com 4 estrelas no site da Amazon. Enquanto alguns compradores elogiam a qualidade do sinal em redes de internet de alta velocidade, outros citaram a dificuldade de configurar o roteador como um ponto negativo.

As três unidades do D-Link M-15 cobrem uma área de até 500 m² com velocidade de até 1.500 Mb/s por meio da tecnologia Mesh. O M-15 possui tecnologia Wi-Fi 6 e recursos de inteligência artificial por meio do EAGLE PRO AI, que realiza ajustes para otimizar a qualidade do sinal, a distribuição dos dados e também auxiliar na função de controle dos pais. O repetidor é compatível com a Alexa e Google Assistente e pode ser controlado por comandos de voz. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 2.148 para comprar o produto.

Ele conta com outros recursos como OFDMA, protocolo de rede WPA3, MU-MIMO, TWT e possibilidade de criar uma rede específica para convidados. O M15 é classificado com 4,1 estrelas no site da Amazon. Entre os pontos positivos citados pelos compradores estão a facilidade de instalação e boa cobertura do sinal. No entanto, alguns clientes relataram dificuldades no uso do seu assistente de inteligência artificial.

