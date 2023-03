O roteador dual-band se caracteriza por operar tanto nas frequências 2,4 GHz como também em 5 GHz, o que pode garantir uma melhor distribuição do sinal de internet e também otimizar a qualidade da conexão. Empresas como D-Link , Mercusys, Intelbras e TP-Link oferecem modelos a partir de R$ 190 , como é o caso do Mercusys MR30G, que possui quatro antenas de 5 dBi e duas entradas para cabo LAN. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de março de 2023.

Já o TP-Link Archer AX53, vem com o padrão Wi-Fi 6, que visa oferecer uma conexão mais ágil, é compatível com videogames e pode ser adquirido por aproximadamente R$ 555. Outra opção é o TP-Link AX5400, que vem com seis antenas, promete ser ideal para assistir a filmes e séries nos serviços de streaming em qualidade 8K e é visto por cerca de R$ 799. Veja a seguir a lista com sete roteadores disponíveis no Brasil em 2023.

1 de 2 Roteador dual-band: 7 modelos para ter uma internet mais rápida — Foto: Luciana Maline/TechTudo Roteador dual-band: 7 modelos para ter uma internet mais rápida — Foto: Luciana Maline/TechTudo

2 de 2 Mercusys MR30G opera nas frequências de 2,4 GHz e 5 GHz — Foto: Divulgação/Mercusys Mercusys MR30G opera nas frequências de 2,4 GHz e 5 GHz — Foto: Divulgação/Mercusys

O MW301R é a alternativa mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo dual-band opera nas frequências de 2,4 GHz e 5 GHz, em velocidades de 300 Mb/s e 867 Mb/s, respectivamente. Além disso, ele também possui quatro antenas de 5 dBi, que visam uma melhor distribuição do sinal de internet. O aparelho está disponível a partir de R$ 190.

Na parte traseira, o item possui uma entrada WAN e duas portas LAN, para conectar dispositivos via cabo de rede. Avaliado com 4,7 de 5 estrelas na Amazon, os compradores se mostram satisfeitos com o roteador.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: pode não ser ideal para quem procura algo mais robusto

2. Mercusys MR50G – a partir de R$ 258

O Mercusys MR50G pode ser mais uma escolha de roteador dual-band. Segundo a fabricante, o modelo oferece uma velocidade de 600 Mb/s na frequência de 2,4 GHz e de 1300 Mb/s em 5 GHz. Diferente do item anterior, este vem com seis antenas, o que promete uma melhor distribuição do sinal. O roteador pode ser encontrado a partir de R$ 258.

A fabricante destaca que o aparelho possui a tecnologia Smart Connect, que visa distribuir apenas o sinal necessário para cada dispositivo. Na parte traseira, o equipamento oferece uma entrada WAN e duas portas LAN. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e os consumidores afirmam que o roteador funciona de maneira satisfatória. Porém, alguns acham pouco a quantidade de entradas para cabo LAN.

Prós: equipamento possui seis antenas, que podem amplificar ainda mais o sinal

equipamento possui seis antenas, que podem amplificar ainda mais o sinal Contras: conta com apenas duas portas LAN

O D-Link DIR-846 é outra opção de roteador dual-band. De acordo com a fabricante, o modelo alcança velocidades de até 1.200 Mb/s e pode ser utilizado na frequência 2,4 GHz em tarefas simples do dia a dia ou em 5 GHz, para jogos online, streaming de vídeo em 4K ou transferência de arquivos. O item é ofertado a partir de R$ 275.

Este modelo conta com seis antenas, quatro portas LAN e uma entrada WAN. O produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas na Amazon e os compradores elogiam o design do roteador, a velocidade oferecida, a cobertura do sinal e as opções de configurações. No entanto, alguns apontam que a frequência de 5 GHz é mais lenta que a de 2,4 GHz e outros reclamam de falta de cuidado por parte da Amazon na hora da entrega.

Prós: modelo promete alcançar velocidades de até 1.200 Mbps

modelo promete alcançar velocidades de até 1.200 Mbps Contras: compradores apontam que a frequência de 5 GHz deixa a desejar

Outra alternativa é o D-Link Roteador DIR-842. Segundo as especificações da marca, este modelo dual-band pode alcançar até 867 Mb/s na frequência 5 GHz e 300 Mb/s em 2,4 GHz. Além disso, o equipamento também conta com a tecnologia Mesh, que visa manter instável a potência do sinal e garantir mais velocidade na hora da navegação. O dispositivo pode ser obtido pela economia de R$ 289.

O aparelho conta com quatro antenas, uma porta WAN e quatro entradas para cabo LAN. O produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas na Amazon e, os compradores listam que o roteador é potente e oferece uma boa instabilidade para o sinal. Contudo, alguns reclamam que ele é de difícil configuração, pois as opções estão todas em inglês.

Prós: roteador conta com tecnologia Mesh, que promete garantir a instabilidade do sinal

roteador conta com tecnologia Mesh, que promete garantir a instabilidade do sinal Contras: alguns consumidores apontam dificuldades para configurá-lo

5. Intelbras RX 1500 – a partir de R$ 295

O Intelbras RX 1500 é mais uma opção para distribuir o sinal de internet em casa. De acordo com a fabricante, este modelo é dual-band, possui quatro antenas, pode conectar até 128 aparelhos simultâneos e promete cobrir uma área de até 140 m². Na parte traseira, ele oferece uma porta WAN e três entradas para LAN. O item é vendido por aproximadamente R$ 295.

O equipamento pode atuar em frequências de 2,4 GHz ou 5 GHz e a fabricante recomenda o roteador para planos de internet de até 600 Mega. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,9 de 5 estrelas e os compradores apontam que ele possui uma fácil instalação e oferece um bom desempenho. Porém, alguns reclamam que ele não tem configurações para o repetidor ou ponto de acesso.

Prós: permite conectar até 128 aparelhos simultâneos

permite conectar até 128 aparelhos simultâneos Contras: alguns usuários se queixam que ele não oferece configurações para o repetidor ou ponto de acesso

O TP-Link Archer AX53 é uma escolha que pode atender aos que buscam por desempenho. Segundo as especificações da fabricante, o modelo é dual-band, pode alcançar uma velocidade de 2.402 Mb/s em 5 GHz e 574 Mb/s em 2.4 GHz. Além disso, ele também possui ferramenta de controle parental, que permite limitar o acesso à internet e bloquear determinados tipos de conteúdo. O roteador é visto por cerca de R$ 555.

O equipamento acompanha quatro antenas, uma entrada WAN e quatro portas para cabo LAN. O item é avaliado com 4,4 de 5 estrelas na Amazon e, os compradores afirmam que o roteador é potente e possui baixa latência. No entanto, alguns consumidores apontam que o processo de configuração pode ser demorado e complexo.

Prós: pode alcançar até 2.402 Mbps, na frequência de 5 GHz

pode alcançar até 2.402 Mbps, na frequência de 5 GHz Contras: alguns compradores apontam que a configuração pode ser complexa

O TP-Link AX5400 é a opção mais cara desta lista. De acordo com a fabricante, o item pode alcançar uma velocidade de 5.400 Mbps, ideal para quem realiza download de arquivos ou assiste vídeos em 8K. Além disso, o roteador também permite conectar até 128 dispositivos simultâneos na frequência de 5 GHz e 96 em 2,4 GHz. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 799.

Diferente de outros itens desta lista, este possui seis antenas. Ele também dispõe de uma porta WAN e quatro LAN. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas e, os compradores destacam positivamente o design, o desempenho que o roteador oferece e a instalação prática. Por outro lado, alguns apontam que ele não possui tantas opções para configurações avançadas.

Prós: modelo vem com seis antenas e possui uma velocidade de 5.400 Mbps

modelo vem com seis antenas e possui uma velocidade de 5.400 Mbps Contras: preço elevado

