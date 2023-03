A Multilaser oferece grande catálogo de roteadores no Brasil. Os modelos são ideais para distribuir internet pela casa e podem ser vistos por preços a partir de R$ 99 , como é o caso do Multilaser RE057, que traz quatro portas LAN e conexão para redes de até 150 Mb/s (Megabits por segundo). Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de março de 2023.

1 de 1 Roteador Multilaser: 6 modelos para melhorar o sinal do Wi-Fi — Foto: Divulgação/Multilaser Roteador Multilaser: 6 modelos para melhorar o sinal do Wi-Fi — Foto: Divulgação/Multilaser

O que fazer quando o login do roteador não funciona? Veja dicas e soluções no Fórum do TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Multilaser RE057 - a partir de R$ 99

O roteador Multilaser RE057 pode ser uma boa opção para quem busca uma alternativa compacta e econômica. O modelo entrega frequência 2,4 GHz, quatro portas LAN e conexão para redes de até 150 Mb/s, ideal para usuários de baixa intensidade e espaços pequenos. O produto é vendido por cerca de R$ 99.

Avaliado com uma nota média de 4,1 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 55% de suas avaliações e recebe destaque para sua facilidade de instalação e bom custo-benefício.

Prós: valor acessível

valor acessível Contras: somente banda 2,4 GHz

Produto desta matéria | TechTudo EM CONTA Multilaser RE057 R$ 99 IR À LOJA

Todas as ofertas de Multilaser RE057 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. EM CONTA Multilaser RE057 R$ 99 IR À LOJA

2. Multilaser RE707V - a partir de R$ 100

O Multilaseri RE707V é mais uma alternativa de roteador para o dia a dia. O modelo édeal para pacotes de até 100 Mb/s. Ele entrega duas antenas externas, quatro portas LAN, suporte IPv6 e conexão 2,4 GHz, prometendo suprir as demandas de usuários de baixa intensidade.

Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 100 para comprar o produto.

Prós: valor acessível

valor acessível Contras: somente banda 2,4 GHz

Produto desta matéria | TechTudo SUPORTE A IPV6 Multilaser RE707V R$ 99 IR À LOJA

Todas as ofertas de Multilaser RE707V × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. SUPORTE A IPV6 Multilaser RE707V R$ 99 IR À LOJA

3. Multilaser RE163 - a partir de R$ 140

O Multilaser RE163 pode ser uma boa alternativa para quem deseja um modelo um pouco mais robusto, mas de valor ainda abaixo dos R$ 150. Com três antenas de sinal e quatro portas LAN, o produto é ideal para uso doméstico, entregando banda de 2,4 GHz e taxa de transferência de até 300 Mb/s.

Avaliado com a nota de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 100% de suas avaliações, com destaque para sua estabilidade e excelente custo-benefício. O produto é vendido por cerca de R$ 140.

Prós: valor abaixo dos R$ 150

valor abaixo dos R$ 150 Contras: o modelo entrega somente banda 2,4 GHz

Produto desta matéria | TechTudo COM SEGURANÇA Multilaser RE163 R$ 139 IR À LOJA

Todas as ofertas de Multilaser RE163 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM SEGURANÇA Multilaser RE163 R$ 139 IR À LOJA

4. Multilaser RE015 - a partir de R$ 300

O Multilaser RE015 é uma opção interessante para quem busca um modelo mais robusto. O modelo entrega quatro antenas potentes, quatro portas Gigabit, tecnologia beamforming, que direciona e aumenta o alcance do sinal, e dual-band, com bandas de 2,4 GHz e 5 GHz, sendo a escolha ideal para pacotes acima de 100 Mb/s, ambientes grandes e usuários mais exigentes.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 73% de suas avaliações. Ele é visto por valores a partir de R$ 300.

Prós: dual-band e tecnologia beamforming

dual-band e tecnologia beamforming Contras: valor elevado

Produto desta matéria | TechTudo COM 4 ANTENAS Multilaser RE015 R$ 299 IR À LOJA

Todas as ofertas de Multilaser RE015 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM 4 ANTENAS Multilaser RE015 R$ 299 IR À LOJA

5. Multilaser RE010 - a partir de R$ 311

O Multilaser RE010 é ideal para quem busca um roteador Mesh. Com dois totens dual-band, com velocidade de até 300 Mb/s em 2,4 GHz e até 867 Mb/s em 5GHz, o modelo distribui sinal de maneira uniforme em áreas de até 200 m, além de contar com tecnologia beamforming e uma porta LAN em cada peça.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 75% de suas avaliações, se destacando por sua facilidade na instalação e estabilidade no sinal. O produto é visto por valores a partir de R$ 311.

Prós: dual-band e cobertura uniforme em até 200m

dual-band e cobertura uniforme em até 200m Contras: valor elevado

Produto desta matéria | TechTudo DUAL BAND Multilaser RE010 R$ 311 IR À LOJA

Todas as ofertas de Multilaser RE010 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. DUAL BAND Multilaser RE010 R$ 311 IR À LOJA

6. Multilaser RE016 - a partir de R$ 470

O Multilaser RE016 é a opção ideal para quem busca um roteador robusto. O modelo apresenta oito antenas de transmissão, dual-band com velocidade de até 800 Mb/s em 2,4 GHz e 1.733 Mb/s em 5GHz, além de quatro portas LAN Gigabite, beamforming, MU-MIMO e dual core, garantindo melhor gerenciamento e mais estabilidade no uso. O modelo é visto por cifras que partem de R$ 470.

Avaliado com uma nota média de 4,4 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 70% de suas avaliações e se destaca por sua estabilidade e excelente custo-benefício. Porém, alguns usuários apontam que, mesmo com as oito antenas de sinal, em residências grandes ou com mais de um andar a banda de 5 GHz apresenta grande limitação no alcance.

Prós: modelo bastante robusto

modelo bastante robusto Contras: segundo usuários, a banda de 5GHz pode deixar a desejar em residências grandes

Produto desta matéria | TechTudo PARA STREAM 4K Multilaser RE016 R$ 469 IR À LOJA

Todas as ofertas de Multilaser RE016 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PARA STREAM 4K Multilaser RE016 R$ 469 IR À LOJA

Amazon Echo Dot 4: unboxing e tudo sobre a caixinha smart