Saúde, turismo, educação e mais: 8 usos úteis da Realidade Virtual

Os óculos de Realidade Virtual (VR) são velhos conhecidos no universo da tecnologia, principalmente no segmento de games. Meta e Sony são algumas das empresas que investem pesado no aprimoramento dessa tecnologia, com opções de dispositivos próprios como o Meta Quest 2 ---- de Mark Zuckerberg ---- e o recém-lançado PlayStation VR 2, da japonesa, ambos voltados para o entretenimento. No entanto, essa não é a única possibilidade de uso para o dispositivo, que pode ser usado também para ajudar em tratamentos de saúde, viagens de turismo, educação e até dentro da indústria automobilística.

Acompanhado quase sempre por controles que facilitam na interação em ambientes virtuais, o aparelho tem recebido aprimoramentos para aumentar a sensação de realidade. Nas linhas a seguir, confira oito outras aplicações para os óculos VR que vão além do seu uso em reuniões no metaverso ou imersão em jogos cada vez mais realistas.

2 de 10 O Meta Quest 2 é o modelo de óculos de realidade virtual mais popular do mercado atualmente — Foto: Reprodução/Meta O Meta Quest 2 é o modelo de óculos de realidade virtual mais popular do mercado atualmente — Foto: Reprodução/Meta

1. Psicologia

3 de 10 O Meta é uma das empresas que mais investem na tecnologia da Realidade Virtual — Foto: Marcus Kane/Bradley Lynch O Meta é uma das empresas que mais investem na tecnologia da Realidade Virtual — Foto: Marcus Kane/Bradley Lynch

Não é de hoje que a realidade virtual vem sendo usada por psicólogos para ajudar pacientes a lidar melhor com diversos transtornos psicológicos. Por simular um ambiente próximo ao mundo real, a tecnologia ajuda a recriar situações ou até mesmo inserir elementos para o tratamento de questões específicas como fobias, ansiedade, depressão e estresse pós-traumático.

O ambiente virtual permite que os pacientes consigam revisitar as situações que ocasionaram os traumas e, então, falar sobre eles durante a terapia. Em alguns casos, como o de fobia social, por exemplo, o paciente é estimulado a fazer amizades virtuais e até mesmo a falar para um grande público online.

2. Engenharia

4 de 10 Project Alloy mistura realidade virtual e aumentada num único dispositivo — Foto: Divulgação/Intel Project Alloy mistura realidade virtual e aumentada num único dispositivo — Foto: Divulgação/Intel

Outra área, bastante beneficiada com o uso da realidade virtual, é a engenharia. Com o uso dos óculos VR, engenheiros e outros profissionais do segmento conseguem visualizar vários estágios de ciclos de produção e design de produtos. Essa interação no ambiente virtual permite avaliar o potencial, pontos fortes e falhas de um projeto antes de começar a colocar a mão na massa.

Além disso, os engenheiros podem produzir testes arriscados, que seriam perigosos em ambientes comuns, de forma segura, economizando custo e o tempo necessários para o projeto. Algumas áreas da engenharia que usam o recurso são elétrica, biomédica e a área da construção civil.

3. Turismo

Imagine viajar sem sair de casa e ter a oportunidade de conferir detalhes dos locais visitados, além de conhecer pontos interessantes de suas histórias. O uso óculos VR para o turismo é um cenário crescente, principalmente com os recentes avanços que envolvem a tecnologia.

5 de 10 Visita virtual em um museu com o serviço Google Arts and Culture — Foto: Reprodução/Marvin Costa Visita virtual em um museu com o serviço Google Arts and Culture — Foto: Reprodução/Marvin Costa

O Google é uma das empresas que oferecem experiências que funcionam também com o uso do dispositivo, como recursos de realidade aumentada (AR) criados para o Google Maps, experiências em museus e exposições cadastradas no Google Arts & Culture e até resultados de pesquisa em 360 ​​graus.

Também não é incomum que outros locais ofereçam, por exemplo, teleconferências guiadas, tour em vídeo interativo e até mesmo detalhes de acomodações para hospedagens. Tudo isso para o usuário economizar tempo e dinheiro caso não possa ir pessoalmente visitar esses locais.

4. Área da saúde

6 de 10 Óculos da Valve tem controles de rastreio de dedos — Foto: Reprodução/Valve Óculos da Valve tem controles de rastreio de dedos — Foto: Reprodução/Valve

Talvez o segmento mais amplo depois dos jogos eletrônicos, a saúde é uma das áreas que mais teve avanços na hora de utilizar dispositivos de realidade para tratamentos e diagnósticos, principalmente, após o avanço da pandemia de Covid-19.

Os óculos VR podem ser usados desde o treinamento de profissionais da área médica, até a distração da dor por pacientes durante procedimentos cirúrgicos ou fisioterapia. No ano passado, cientistas de um instituto de pesquisas em Boston, nos Estados Unidos, publicaram uma pesquisa indicando que pacientes que utilizaram o dispositivo precisaram de menos anestesia durante a realização de cirurgia na mão.

5. Indústria automobilística

7 de 10 Teste drive usando realidade virtual — Foto: Divulgação/Infinity Teste drive usando realidade virtual — Foto: Divulgação/Infinity

Além das experiências de direção, mais populares graças aos simuladores de corrida que existem no mercado, o segmento conta com outras simulações que utilizam o VR para proporcionar uma experiência mais realista. Atualmente, é possível conferir showrooms virtuais, adentrar em cenários elaborados de pesquisa, participar de testes, além de usar o equipamento para educar motoristas, sejam eles iniciantes ou profissionais ---- novamente aqui, garantindo a segurança em situações que poderiam promover riscos aos motoristas.

6. Meditação e relaxamento

8 de 10 Mulher meditando com VR — Foto: Reprodução/Freepik Mulher meditando com VR — Foto: Reprodução/Freepik

Com sua ampla capacidade de imersão, os óculos de realidade virtual se tornaram grandes aliados das meditações, principalmente de atenção plena (o famoso mindfulness). Os usuários podem escolher para onde querem ser transportados durante o seu momento de relaxamento. Montanhas, praias e até cenários de sitcoms podem entrar na lista. A reprodução das imagens e sons ajuda aqueles que tem dificuldade em se concentrar na atividade relaxante em seu próprio lar, trabalhando a experiência sensorialmente ---- da forma como é proposta pela tecnologia.

7. Arquitetura e design

9 de 10 Dispositivos de realidade aumentada, como o HoloLens, devem aparecer ao longo de 2017 — Foto: Divulgação/Microsoft Dispositivos de realidade aumentada, como o HoloLens, devem aparecer ao longo de 2017 — Foto: Divulgação/Microsoft

Para conquistar e fidelizar clientes, escritórios de arquitetura e profissionais que trabalham com design de interiores têm apostado em projetos que envolvem o uso de AR e VR. Na entrega final de seus projetos, escritórios enviam um link com o cômodo renderizado em 3D, permitindo que ---- com as ferramentas necessárias ---- o cliente consiga entrar no espaço “pronto”, antes dele ser finalizado no mundo real. Dessa forma, é possível conferir detalhes, solicitar ajustes e fazer perguntas com muito mais propriedade.

A tecnologia também é usada quando se trata apenas de produtos individuais, auxiliando na hora de decidir em qual posição do cômodo ele poderia ser encaixado. Até mesmo marcas de tinta promovem, em seus sites, experiências que unem realidade aumentada com realidade virtual, ao permitir que seus clientes consigam não apenas escolher suas combinações de cores, mas testá-las em ambientes reais (de forma virtual), garantindo um resultado aproximado ao que será visto na execução do projeto.

8. Educação

10 de 10 Óculos de realidade virtual também podem ser usados na educação — Foto: Reprodução/Freepik Óculos de realidade virtual também podem ser usados na educação — Foto: Reprodução/Freepik

Há também a possibilidade de utilizar a tecnologia para melhorar o aprendizado, seja em escolas, cursos ou universidades. Uma vez que a ferramenta permite explorar diferentes locais de forma mais imersiva, é possível levar os estudantes para visitas em museus, locais específicos da história, atraindo o interesse dos alunos de forma mais dinâmica e interativa.

Um exemplo é uma aplicação produzida para a BBC pela Immersive VR Education, chamada de 1943 Berlin Blitz in 360°, que mostra imagens da realidade, de um ataque noturno na Alemanha nazista para ajudar os alunos a entender como foi viver durante este período histórico.

