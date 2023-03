Semana do Consumidor 2023: 6 sites com ofertas e promoções para aproveitar

A Semana do Consumidor 2023 começou nesta segunda-feira (13) e promete aquecer o comércio online de diferentes segmentos. Para o evento, que vai até domingo (19), e-commerces como Amazon e Magalu disponibilizam ofertas com desconto de mais de 50%, além de frete grátis e a possibilidade de aplicar cupons especiais para a data. Entre as categorias contempladas pela promoção estão " Computadores e Informática ”, “Livros”, " Smartphones ", "Mercado" e muito mais. A seguir, conheça sites com ofertas para a "Black Friday do primeiro semestre", como é conhecida a Semana do Consumidor.

1. Amazon

A Amazon celebra a Semana do Consumidor 2023 no período entre 13 e 20 de março, oferecendo mais de 90 mil itens com até 60% de desconto no site. As promoções contemplam categorias como “Computadores e Informática”, “Livros”, “TV’s e Eletrônicos”, “Produtos para Casa e Cozinha”, “Brinquedos e Jogos”, havendo a possibilidade de pagar em até 10 vezes sem juros.

Os membros do Amazon Prime ainda poderão contar com frete grátis sem valor mínimo para produtos elegíveis. Para os assinantes do plano, a empresa oferece entregas em até um dia útil em mais de 200 cidades brasileiras e em até dois dias para mais de 1.000 cidades.

Uma novidade da Semana do Consumidor é que agora os internautas podem pagar suas compras usando pontos Livelo, por meio do programa “Compre com Pontos”. O pagamento com pontos pode ser realizado diretamente no checkout, pelo site "amazon.com.br" ou pelo app Amazon Shopping.

2. Magalu

Para comemorar a Semana do Consumidor 2023, o site da Magalu promete até 70% de desconto e frete grátis em milhares de produtos. As ofertas especiais são identificadas com selo e já estão disponíveis, contemplando categorias como “Smartphones”, “Eletrodomésticos e Portáteis”, “Para sua casa”, “Mercado” e muito mais. Utilizando o cartão da loja, os consumidores ainda podem contar com 2% de cashback, sem pagar anuidade.

Outra oportunidade interessante é que os produtos de informática da Samsung estão com 7% de desconto para pagamentos no Pix. As promoções se estendem por toda a semana e podem ser conferidas no site "magazineluiza.com.br" ou pelo app Magalu.

As ofertas do Mercado Livre para o Dia do Consumidor garantem até 80% de desconto e frete grátis em milhares de produtos selecionados. As promoções estão presentes em categorias como “Eletrodomésticos”, “Games”, “Eletrônicos” e “Beleza e Perfumaria” e vão até o dia 19 de março.

O site ainda trabalha com envio rápido, que permite que compras feitas até as 14 horas em dias úteis sejam entregues em até 24 horas para as capitais de SP, RJ, MG, PR e RS na modalidade “Full”. O pagamento pode ser feito via cartão de crédito (em até 10 vezes sem juros), débito, boleto bancário, saldo na conta do Mercado Pago ou via Pix — nessa última opção, os clientes têm descontos extras.

Também é recomendado ficar atento aos cupons que serão disponibilizados para diferentes categorias de produtos. Para isso, fique de olho nos banners da plataforma e toque no botão “Eu quero” para aplicá-los às compras e garantir os melhores preços em itens selecionados. Os descontos da Semana do Consumidor poderão ser aproveitados pelo site "mercadolivre.com.br" ou no aplicativo Mercado Livre, disponível na Google Play Store e na App Store.

Os clientes das Casas Bahia poderão aproveitar a campanha “Desconto de Milhões” até o dia 20 de março. A promoção soma R$ 50 milhões em descontos e oferece cupons específicos para a Semana do Consumidor. As ofertas incluem categorias como eletrodomésticos, televisores, móveis, informática, smartphones, itens automotivos e muito mais, além de frete grátis para produtos selecionados.

É possível pagar via crediário, carnê digital ou em até 30 vezes sem juros no cartão da loja. A marca ainda disponibiliza valores exclusivos para os consumidores que optarem por pagamentos à vista via Pix nas plataformas digitais.

Também é possível aplicar o cupom CONSUMIDOR nas compras de produtos vendidos e entregues pelas Casas Bahia — ou de produtos selecionados de lojistas parceiros. Para conferir as ofertas, basta acessar o site "casasbahia.com.br" ou o aplicativo Casas Bahia, disponível gratuitamente para Android e iPhone (iOS).

A Shopee também promete benefícios para seus clientes em celebração ao Dia do Consumidor. Em 15 de março, a plataforma oferecerá frete grátis para compras acima de R$ 29 — e que tenham valor de frete até R$ 20. Além disso, já estão disponíveis diversas ofertas com até 50% em categorias como “Tecnologia”, “Moda”, “Casa e Lazer”, “Essenciais”, entre outras. A marca ainda disponibilizará aproximadamente R$ 7 milhões em cupons de desconto, com valores de até R$ 30. As compras podem ser feitas pelo site "shopee.com.br" ou pelo aplicativo, disponível para Android e iPhone (iOS).

A Nike também promete ofertas especiais para a Semana do Consumidor. Os clientes da marca já podem contar com descontos de até 60% em produtos selecionados das categorias “Feminino”, “Masculino” e “Infantil”, que incluem roupas, calçados e acessórios. A marca esportiva ainda garante frete grátis com condições especiais em produtos. Para conferir os descontos, que estão disponíveis até o fim da semana do consumidor, basta acessar o site "nike.com.br".

