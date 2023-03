Segurança digital: 5 arquivos que você nunca deve guardar no celular

Nem todo documento ou imagem deve ser armazenado no seu celular. Alguns cuidados simples com o conteúdo guardado em celulares podem evitar o vazamento de informações, principalmente se você tem o costume de armazenar os arquivos na nuvem. Seja no Android ou no iPhone ( iOS ), boas práticas ajudam a impedir que terceiros com acesso ao dispositivo acessem informações privadas, como fotos de documentos pessoais, cartões de crédito ou ainda gravações íntimas, por exemplo.

Na lista a seguir, o TechTudo reúne cinco dicas do que evitar salvar no celular para a sua segurança. Você também pode conferir alguns truques de como esconder arquivos sensíveis em pastas trancadas e, assim, ter uma proteção a mais em caso de furtos ou roubos.

5 arquivos que você nunca deve guardar no celular para a sua segurança

1. Lista com suas senhas

Reunir todas as suas senhas em um único documento no celular pode ser algo tentador, principalmente se você usa um código secreto diferente para cada uma das suas contas. Ter senhas diferentes é, inclusive, uma solução recomendada por especialistas em segurança, já que evita que todas as suas contas sejam comprometidas de uma só vez em caso de vazamentos.

Apesar disso, reunir as senhas em uma lista única pode ser uma decisão perigosa. Por exemplo, se você perder a posse do dispositivo, seja por conta de um furto ou roubo, você pode acabar facilitando o acesso de criminosos a uma série de informações pessoais suas. Com o acesso ao seu e-mail, o criminoso ainda pode modificar senhas de redes sociais, dificultando a recuperação das contas.

Apps como o 1Password ou LastPass podem ajudar a manter senhas protegidas

O que você pode fazer para se proteger caso precise deixar as senhas anotadas e salvas em um local seguro é usar gerenciadores de senhas. Apps como o 1Password ou LastPass podem ajudar, já que permitem guardar as informações confidenciais em uma espécie de cofre. Assim, você só precisa decorar uma senha única para acessar todos os outros códigos de forma rápida e segura. Veja aqui um guia com opções e como usá-las.

2. Fotos do seu cartão de crédito

Fotos de cartões de crédito também devem ser evitadas no celular, já que isso pode facilitar o vazamento das informações caso terceiros tenham acesso ao smartphone. Além disso, armazenar esse tipo de dado pode ser até desnecessário, já que é possível configurar os cartões em carteiras digitais.

Para inserir as informações do plástico no iPhone (iOS), abra o app carteira, toque sobre o ícone de “+” e selecione a opção “Cartão de Débito ou Crédito”. Em seguida, toque em “Continuar” e tire uma foto do cartão ou insira os dados manualmente para cadastrar.

cadastrando um cartão de crédito no app carteira do iPhone (iOS)

No Android, abra o Google Pay e vá na aba “Pagamento”. Depois, toque sobre “Forma de pagamento” e siga os passos que aparecerão na tela para cadastrar as informações do cartão.

Adicionando uma forma de pagamento no Google Pay

3. Nudes ou outras fotos muito pessoais

A mesma dica do tópico anterior vale para os nudes e fotos íntimas. Se você costuma fazer selfies picantes, talvez seja interessante evitá-las no celular - ou, então, ter um cuidado extra com esses arquivos. Uma dica que pode ser útil para manter as imagens longe de olhares curiosos e possíveis hackers pode ser armazenar as fotos em um pasta trancada. Tanto o Google Fotos quanto o app Fotos do iPhone (iOS) possuem um recurso nativo para criar uma pasta que só pode ser acessada por senha.

No Google Fotos, toque sobre a aba “Biblioteca” e, em seguida, sobre “Gerenciamento”. Por lá, toque sobre o cartão “Pasta trancada” e siga os passos que aparecerão na tela para configurar a pasta com senha. Em seguida, toque em “Mover itens” para enviá-los para a pasta, que exigirá senha para que seja possível acessar os conteúdos.

Configurando uma pasta trancada no Google Fotos

No iPhone (iOS), abra a foto que você deseja esconder, clique sobre as reticências na lateral direita da imagem e, depois, em “Ocultar”. Confirme a ação tocando em “Ocultar Foto” e, a partir de então, a imagem só poderá ser vista na pasta “Itens Ocultos”. Para completar o procedimento, abra os ajustes, clique sobre o app “Fotos” e habilite a chave ao lado de “Usar Face ID”. Assim, será necessário desbloquear a pasta com o reconhecimento facial sempre que você for abri-la.

Ocultando o álbum "Itens Ocultos" do iPhone (iOS)

4. Fotos de seus documentos

Quem tem o hábito de salvar fotos de documentos no celular também precisa ter cuidado - e pode ser interessante inclusive repensar a prática. Apesar da opção trazer mais praticidade no dia a dia, ela também pode vir acompanhada de algumas vulnerabilidades.

Em casos de furtos ou roubos, por exemplo, você pode acabar expondo ainda mais os seus dados pessoais. E, se você usa apps de nuvem para armazenar as imagens, como o Google Fotos, por exemplo, é provável que elas estejam sincronizadas multiplataforma. Nesse caso, é necessário ter cuidado, também, com os outros dispositivos conectados a mesma conta, já que eles também podem ser alvos de ataques que podem comprometer a segurança das suas informações.

Fotos de documentos em celulares também devem ser evitadas

5. Qualquer coisa pessoal (no caso de celular de empresa)

Se você usa um celular que foi fornecido pela empresa, o cuidado precisa ser redobrado. Nesses casos, o recomendado é manter o aparelho exclusivamente para o trabalho, evitando usá-lo para atividades pessoais, até mesmo para tirar fotos, por exemplo.

Fazer login em contas pessoais em sites e apps também deve ser evitado - é possível que o celular venha acompanhado de softwares de monitoramento, por exemplo, o que pode comprometer a privacidade do usuário. Portanto, o ideal é manter o smartphone da empresa para resolver apenas questões relacionadas ao trabalho, e ter um outro celular para uso pessoal.

