Sessão da Tarde hoje na TV Globo: veja os filmes da semana de 13 a 17/03

Os filmes da Sessão da Tarde da Rede Globo desta semana reúnem humor, drama, romance e espiritualidade. O catálogo variado inclui desde o longa de ação Incontrolável (2010) até a comédia brasileira Maria do Caritó (2019). A programação pode ser vista tanto no canal de TV como também na plataforma do Globoplay . A transmissão é feita em tempo real, de segunda a sexta por volta de 15h30 (horário de Brasília).

Se você acompanha a Sessão da Tarde e está curioso com a programação, o TechTudo traz o cronograma completo dos filmes exibidos nessa semana. Cada um dos tópicos traz informações sobre enredo, elenco, repercussão do público e crítica e onde conferir os títulos no streaming.

Segunda-feira (13/03): A Extraordinária Jornada de Fakir

A semana começa com a comédia dramática francesa A Extraordinária Jornada de Fakir, obra do diretor canadense Ken Scott (A Grande Sedução) e adaptado do romance The Extraordinary Journey of the Fakir Who Got Trapped in an Ikea Wardrobe, do autor francês Romain Puertolas. Disponível no Globoplay, o longa tem no elenco Dhanush, Bérénice Bejo, Erin Moriarty, Barkhad Abdi e Gérard Jugnot e foi rodado na Índia, Bélgica, Itália e França.

Nas ruas de Mumbai, na Índia, vive Ajatashatru "Aja" Lavash Patel (Dhanush), um jovem pobre que realiza truques de mágica e pequenos delitos para sobreviver. Após viajar para Paris em busca pelo pai que nunca conheceu, Aja se apaixona por uma jovem chamada Marie Riviere (Erin Moriarty). O romance não será fácil, pois uma série de desventuras geográficas separam Aja de Marie. A Extraordinária Jornada de Fakir possui nota 6,8 no IMDb, metascore 56 no Metacritc (com nota 7.9 dos usuários) e aprovação de 60% entre a crítica no Rotten Tomatoes, sendo 83% na avaliação da audiência.

Terça-feira (14/03): Uma Razão Para Recomeçar

O drama romântico Uma Razão Para Recomeçar mostra em seu enredo os altos e baixos de um casal que se ama desde a infância. A estreia do ator Drew Waters (True Detective) na direção está disponível para aluguel no Google Play Filmes (R$ 6,90) e iTunes (R$ 9,90). O elenco conta com Jonathan Patrick Moore (Afinados Para o Natal), Erin Bethea (À Prova de Fogo), Terry O'Quinn (Lost), Bill Cobbs (O Guarda-Costas), e mais.

Na infância, Benjamin Morton (Moore) se apaixonou pela vizinha Ava Kennedy (Erin Bethea). Depois de décadas de amor mútuo que evoluiu de namoro para casamento, um problema inesperado muda o rumo de suas vidas. Agora, resta saber se Benjamin e Ava estão dispostos a continuarem apaixonados. Em votação no IMDb, Uma Razão Para Recomeçar tem nota 6,1. Já no Rotten Tomatoes, a aprovação é de 29% entre a crítica e 65% entre o público.

Quarta-feira (15/03): Maria Do Caritó

O cinema brasileiro também ganha espaço na Sessão da Tarde. A comédia Maria Do Caritó, disponível também no Globoplay, é uma boa pedida para quem gosta de humor com pegada regional. O longa do diretor João Paulo Jabur (Desalma) é uma produção da Globo Filmes em parceria com EH! Filmes. Estão no elenco Lília Cabral (Império), Juliana Carneiro da Cunha (Amores de Chumbo), Leopoldo Pacheco (Salve-se Quem Puder), Kelzy Ecard (Todas as Flores), Gustavo Vaz (Só Se For Por Amor), entre outros.

Maria (Cabral) é uma virgem adulta que mora em uma cidade do interior bastante religiosa. Desde criança, ela foi prometida para ser a "noiva" de um santo desconhecido adorado apenas na localidade onde vive. No entanto, o que Maria deseja é encontrar um grande amor de carne e osso, com quem ela possa fugir da região e perder a virgindade. Avaliado com nota 6,3 no IMDb, Maria do Caritó conquistou seis prêmios do 12º Festival de Cinema da Lapa, em Curitiba, como Melhor Filme e Melhor Atriz (Lília Cabral).

Quinta-feira (16/03): Com Deus no Caminho

O drama cristão Com Deus no Caminho traz no mesmo enredo fé e esperança ao retratar o sofrimento de famílias que perderam parentes na Guerra do Afeganistão (2001 - 2021). O longa dirigido por Harold Cronk (deus Não Está Morto 2) até o momento não está disponível no streaming nacional. O título tem no elenco Lindsay Pulsipher (True Blood), Makenzie Moss (Steve Jobs), Arthur Cartwright (Gran Torino), Matthew Derek Davis (Fruit), entre outros.

Após perder o marido combatente no Afeganistão, Amber Hill (Pulsipher) tenta recomeçar a vida ao lado da filha pequena Bree (Moss). As dificuldades são muitas, o que requer de Amber uma forte determinação e busca espiritual em Deus para que ela prossiga sua jornada, além de encontrar um novo amor. Com Deus no Caminho tem nota 5,7 no IMDb, metascore 31 no Metacritic (junto da nota 7.3 dos usuários) e aprovação de 17% entre a crítica no Rotten Tomatoes, ao lado do índice de 77% de aprovação do público.

Sexta Feira (16/03): Incontrolável

Para fechar a semana com ação, o último filme da lista é Incontrolável. Com Denzel Washington (O Livro de Eli) e Chris Pine (Mulher-Maravilha) no elenco principal, o filme do diretor Tony Scottt (Amor à Queima Roupa) está disponível no Star+. Completam o time de atores Rosario Dawson (O Mandaloriano), Ethan Suplee (Duelo de Titãs), Kevin Dunn (Transformers), Kevin Corrigan (Os Infiltrados), e mais.

Will (Pine) é um maquinista recém-chegado na companhia ferroviária onde Frank (Washington) é o funcionário com maior experiência. No começo, há entre eles uma antipatia nos primeiros momentos de trabalho, mas Will e Frank devem se unir quando um comboio com produtos químicos perigosos descontrolado põe o país em risco. Incontrolável possui nota 6,8 no IMDb, metascore 69 no Metacritic (com média 7 entre o público), além da aprovação de 87% (com selo "Fresco") no Rotten Tomatoes, ao lado da pontuação de 72% entre o público.