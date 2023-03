Sessão da Tarde hoje na TV Globo: veja os filmes da semana de 20 a 24/03

A Sessão da Tarde traz mais um cronograma de filmes variados para a tela da TV Globo nesta semana. Do dia 20 até o dia 24, o público confere de ação ao drama, incluindo também comédia e religiosidade. Entre os destaques, estão os filmes R.I.P.D. - Agentes do Além (2010), Sempre ao Seu Lado (2009) e Roubo nas Alturas (2011). Todos os filmes da lista podem ser assistidos simultaneamente na Rede Globo como também no Globoplay , em tempo real, sempre às 15h30.

O TechTudo já adianta para os telespectadores as informações sobre enredo, elenco, repercussão do público e crítica e onde conferir as obras nas plataformas de streaming, como Amazon Prime Video, Globoplay e Star+. Confira, a seguir, mais informações sobre as obras da semana.

Matthew Broderick, Ben Stiller e Eddie Murphy protagonizam Roubo nas Alturas, filme de ação e comédia com exibição na Sessão da Tarde

Segunda-feira (20/03): R.I.P.D. - Agentes do Além

A semana começa com a ação, comédia e fantasia do filme R.I.P.D. - Agentes do Além (2010), com Ryan Reynolds (franquia Deadpool) e Jeff Bridges (Tron - O Legado) como protagonistas. A obra dirigida por Robert Schwentke (Convergente) está disponível para aluguel no Amazon Prime Video, Claro Video e Google Play Filmes por R$ 6,90, e no iTunes por R$ 9,90. Completam o elenco Kevin Bacon (Guardiões da Galáxia: Especial de Festas), Mary-Louise Parker (Weeds), Stephanie Szostak (Um Jantar para Idiotas), entre outros.

O policial Nick Walker (Reynolds) é assassinado e, após sua morte, é enviado para uma agência sobrenatural chamada "Descanse em Paz". Como colega e supervisor de trabalho, Nick tem ao seu lado o veterano Roy Pulsipher (Jeff Bridges). Uma vez na agência, Nick contará com a ajuda de Roy para encontrar seu assassino. Em avaliação do público, R.I.P.D. - Agentes do Além tem nota 5,6 no IMDb, 4.7 no Metacritic e aprovação de 38% no Rotten Tomatoes. Já entre a crítica, a média nos dois últimos sites foi de 25 (Metacritic) e tomatômetro de 12% (Rotten Tomatoes).

Ação é protagoniza por Ryan Reynolds e Jeff Bridges

Terça-feira (21/03): Sempre ao seu Lado

Depois da ação e comédia, o drama Sempre Ao Seu Lado (2009) vem para sensibilizar o público com um enredo de amizade canina. O longa é livremente adaptado da história de lealdade do cachorro Hachikō ocorrida no Japão na década de 1920. Disponível no Globoplay e Amazon Prime Video, o filme tem no elenco Richard Gere (Uma Linda Mulher), Joan Allen (franquia Bourne), Cary-Hiroyuki Tagawa (Heroes), Jason Alexander (Seinfield), Erick Avari (The Chosen), além da direção de Lasse Hallström (Querido John).

Em uma estação de trem, o professor universitário Parker Wilson (Richard Gere) encontra um filhote de cachorro da raça akita inu perdido, chamado Hachi. Wilson o leva até sua casa, à contragosto da esposa Cate (Joan Allen), que posteriormente acaba aceitando o animal. A lealdade de Hachi é tanta que o cão nunca abandona seu dono - mesmo após um momento trágico vivido por Wilson. Sempre ao Seu Lado tem nota 8,1 no IMDb e aprovações de 64% (crítica) e 84% (público) no Rotten Tomatoes.

Richard Gere interpreta um homem que adota um cãozinho abandonado em uma estação de trem

Quarta-feira (22/03): Coincidências do Amor

Para quem gosta de comédia romântica, o catálogo da semana reserva o filme Coincidências do Amor (2010), estrelado por Jennifer Aniston (Friends) e Jason Bateman (Ozark), com direção de Josh Gordon e Will Speck (ambos em Lilo, Lilo Crocodilo). O longa também está presente no catálogo do Amazon Prime Video e Globoplay. Também compõem o elenco Patrick Wilson (franquia Invocação do Mal), Jeff Goldblum (Jurassic Park), Juliette Lewis (Nerve: Um Jogo Sem Regras), entre outros.

Kassie (Jennifer Aniston) é uma mulher independente e madura que quer ser mãe. Ela tem como amigo Wally (Jason Bateman), dono de uma atitude displicente. Uma confusão muda a relação dos dois, pois sem querer Wally troca o recipiente com líquido seminal para a inseminação de Kassie por um outro pote que contém seu sêmen. Agora, Wally desconfia que o filho da amiga pode ter nascido com uma ajudinha sua. O título tem nota 6,1 no IMDb, metascore da crítica de 52 e média dos usuários de 6.1 no Metacritic, além das aprovações de 53% (imprensa) e 44% (público) no Rotten Tomatoes.

Quinta-feira (23/03): Com Deus no Caminho

O drama cristão Com Deus no Caminho (2018) traz no mesmo enredo fé e esperança ao retratar o sofrimento de famílias que perderam parentes na Guerra do Afeganistão (2001 - 2021). O longa dirigido por Harold Cronk (deus Não Está Morto 2) até o momento não está disponível no streaming nacional. O título tem no elenco Lindsay Pulsipher (True Blood), Makenzie Moss (Steve Jobs), Arthur Cartwright (Gran Torino), Matthew Derek Davis (Fruit), entre outros.

Após perder o marido combatente no Afeganistão, Amber Hill (Pulsipher) tenta recomeçar a vida ao lado da filha pequena Bree (Moss). As dificuldades são muitas, o que requer de Amber uma forte determinação e busca espiritual em Deus para que ela prossiga sua jornada, além de encontrar um novo amor. Com Deus no Caminho tem nota 5,7 no IMDb, metascore 31 no Metacritic (além da nota 7.3 dos usuários) e aprovação de 17% entre a crítica no Rotten Tomatoes, ao lado do índice de 77% de aprovação do público.

O drama com temática religiosa narra a vida de uma mãe que perdeu o marido em circunstâncias trágicas

Sexta Feira (24/03): Roubo nas Alturas

A semana se encerra com o filme de ação e comédia Roubo nas Alturas (2011). O título é estrelado por um elenco de peso: Eddie Murphy (Certas Pessoas), Ben Stiller (Zoolander), Casey Affleck (Manchester à Beira-Mar), Matthew Broderick (Curtindo a Vida Adoidado), Michael Peña (Homem-Formiga), Judd Hirsch (Os Fabelmans) e a direção de Brett Ratner (A Hora do Rush). O público pode conferir o longa no Globoplay, Oi Play e Star+.

Depois que o bilionário Arthur Shaw (Alan Alda) é preso em um esquema de corrupção, seus funcionários Josh Kovacs (Stiller), Lester (Stephen Henderson), Cole Howard (Affleck), Odessa (Gabourey Sidibe) e Rick (Peña) estão desesperados caso não sejam pagos. Josh então contrata os serviços de roubo do vizinho Slide (Murphy) para invadirem o gigantesco prédio onde os funcionários trabalham e reaverem o dinheiro. Roubo nas Alturas tem nota 6,2 no IMDb, metascore 59 e média 6.8 no Metacritic, além das aprovações de 67% da crítica e 48% da audiência no Rotten Tomatoes.

Uma equipe de ladrões executa um plano ousado de roubo em um prédio super protegido