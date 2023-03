Shadowban no Instagram: o que é, como sair e como saber se está nele

O shadowban no Instagram é uma punição que oculta os posts do perfil no feed e na pesquisa de hashtags, tornando mais difícil a visualização do conteúdo da pessoa que desrespeitou as regras. Se os números de curtidas e interações de suas postagens no Instagram caírem de um dia para outro, você pode ter sido vítima de shadowban (banir às sombras, em tradução livre). Também conhecida como ghosting ("agir como fantasma", em inglês), a prática é realizada pela rede social para punir usuários que violam os termos de uso.

O termo shadowban ficou em alta em 2019, após profissionais de pole dance acusarem o Instagram de ocultar posts marcados com hashtags referentes à prática de dança. Na época, de acordo com o Yahoo, a rede social declarou que o bloqueio das tags de pole dance ocorreu por engano e pediu desculpas às dançarinas afetadas pelo bug. Entenda a seguir o que é, por que o shadowban acontece, como sair, como saber se você está nele e como evitar a penalidade.

Tudo sobre o shadowban no Instagram

O TechTudo reuniu abaixo seis informações sobre shadowban no Instagram. A seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

O que é shadowban no Instagram? Por que o Instagram pratica shadowban? Shadowban e pole dance Suspeita ser alvo de shadowban? Como evitar o shadowban Como sair do shadowban

1. O que é shadowban no Instagram?

O shadowbaning é a prática empregada pelo Instagram para punir contas que infringem os termos de uso da plataforma. A penalidade consiste em bloquear conteúdos do usuário da ferramenta de pesquisa e do feed de seus seguidores.

Ainda é possível conferir posts da conta ao acessar diretamente o perfil, mas não ocorre a distribuição da postagem, o que diminui seu alcance. O Instagram não notifica ao perfil a punição — muitas vezes, a conta suspeita percebe que sofreu shadowban apenas após constatar uma queda brusca de engajamento na rede social.

2. Por que o Instagram pratica shadowban?

A ação de "banir às sombras" é uma maneira de o Instagram controlar os conteúdos que possam, de alguma maneira, violar as políticas da rede social. A causa mais comum de shadowban é indexar publicações com hashtags proibidas ou sob revisão. Mesmo que o conteúdo publicado não vá contra as diretrizes do Instagram, a inclusão da tag proibida é o suficiente para alertar a rede social de que o conteúdo daquele perfil é suspeito.

A utilização de uma quantidade massiva de hashtags também pode acarretar nesse bloqueio – o Instagram permite o uso máximo de 30 tags por publicação. Comprar seguidores e curtidas para aumentar popularidade e visibilidade de um perfil também aumenta o risco de ser alvo de shadowban no Instagram.

3. Shadowban e pole dance

Praticantes de pole dance começaram a suspeitar o shadowban do Instagram em maio de 2019, de acordo com comentários de dançarinas no Pole Press, comunidade virtual voltada para dançarinas de pole. Diante disso, uma petição foi criada no Change.org pedindo pelo fim da penalidade do Instagram. Críticas questionavam a atitude da rede social em bloquear um conteúdo tido como inofensivo, enquanto a plataforma enfrenta problemas críticos para conter publicações de risco sobre suicídio, discurso de ódio e terrorismo.

A instrutora de pole dance Elizabeth Blanchard publicou na sua página do Facebook uma lista com as hashtags que outras dançarinas deveriam evitar em seus posts, a fim de não serem alvos de shadowban no Instagram. Segundo apuração do Yahoo, a rede social de foto se desculpou pelo bloqueio de hashtags, que foi provocado por um bug.

4. Suspeita ser alvo de shadowban?

A principal suspeita de que uma conta passa por shadowban é quando as interações com os posts diminuem drasticamente sem motivo aparente. Receber menos comentários e likes que o comum pode ser um indicativo de que as publicações não estão sendo distribuídas na rede social.

Como o shadowban impede que o post apareça na busca pelas hashtags marcadas, é possível confirmar por conta própria se o seu perfil está sob punição pelo Instagram. Para isso, crie uma conta nova (é importante que ela não tenha nenhum vínculo na plataforma com o usuário supostamente penalizado) e busque por uma das hashtags usadas pelo seu perfil.

Caso nenhuma publicação recente sua surja, é muito provável que sua conta esteja sob shadowban. Se sua foto não aparecer apenas para determinadas tags, elas podem estar sob denúncia no momento. Evite usá-las novamente.

5. Como evitar o shadowban

A melhor maneira de evitar levar shadowbaning é seguir todas as políticas e termos determinados pelo Instagram. Não faça uso de serviços pagos ou automatizados para o crescimento da conta, pois o Instagram apoia somente o crescimento orgânico, de forma limpa e gratuita.

Antes de incluir hashtags nos posts, confirme se elas não estão sob denúncia na rede social. Para isso, basta procurar pela hashtag no Instagram e, em seguida, rolar até o fim da página. Se nenhuma mensagem de aviso for exibida, a tag em questão está dentro da política de uso da rede social.

Uma vez que sua conta esteja sob shadowban, remova todas as hashtags utilizadas em suas últimas fotos por meio da ferramenta de edição de legenda. Geralmente o shadowban dura entre 24 horas e algumas semanas, a partir do momento em que o usuário passa a seguir todas as políticas corretamente. O Instagram favorece as contas que são ativas na rede, então quanto mais ativo de forma correta, mais rapidamente sua conta pode voltar à normalidade.

6. Como sair do shadowban no Instagram?

Caso sua conta esteja no shadowban, algumas dicas podem ajudar a reverter a situação. Confira algumas recomendações a seguir:

Pare de usar hashtags por alguns dias: isso permitirá que o algoritmo do Instagram "esqueça" suas postagens que foram afetadas pelo shadowban. Alguns especialistas recomendam que você pare de usar hashtags por pelo menos 48 horas;

isso permitirá que o algoritmo do Instagram "esqueça" suas postagens que foram afetadas pelo shadowban. Alguns especialistas recomendam que você pare de usar hashtags por pelo menos 48 horas; Remova hashtags de baixa qualidade: se você tiver usado hashtags que o Instagram considera spam ou de baixa qualidade, remova-as de suas postagens. Isso pode ajudar a reduzir o efeito do shadowban;

se você tiver usado hashtags que o Instagram considera spam ou de baixa qualidade, remova-as de suas postagens. Isso pode ajudar a reduzir o efeito do shadowban; Revise as suas postagens: analise suas postagens em busca de conteúdo que possa estar em desacordo com as diretrizes de uso do Instagram. Isso pode incluir imagens ou legendas que contenham nudez, violência, discurso de ódio ou outras coisas que violem as políticas do Instagram;

analise suas postagens em busca de conteúdo que possa estar em desacordo com as diretrizes de uso do Instagram. Isso pode incluir imagens ou legendas que contenham nudez, violência, discurso de ódio ou outras coisas que violem as políticas do Instagram; Pare de usar ferramentas de automação: se você estiver usando ferramentas de automação, como bots de comentários ou seguidores automáticos, pare de usá-las imediatamente. Essas ferramentas são frequentemente consideradas spam pelo Instagram e podem contribuir para o shadowban;

se você estiver usando ferramentas de automação, como bots de comentários ou seguidores automáticos, pare de usá-las imediatamente. Essas ferramentas são frequentemente consideradas spam pelo Instagram e podem contribuir para o shadowban; Entre em contato com o suporte do Instagram: se você já tentou todas as práticas acima e ainda está enfrentando o shadowban, entre em contato com o suporte do Instagram por meio de suas páginas de ajuda. Eles podem ajudar a esclarecer quaisquer problemas que possam estar afetando sua conta e, potencialmente, resolver o shadowban. Saiba como entrar em contato com o Instagram.

