Smart lâmpada Positivo: 7 modelos para automatizar sua casa em 2023

A Positivo oferece amplo portfólio de lâmpadas inteligentes no Brasil. Elas podem complementar a decoração dos ambientes da casa e trazer diversas funcionalidades que podem facilitar a rotina, como programar timers para que as luzes acendam e apaguem em horários específicos, o que pode ajudar a economizar energia, por exemplo. Além disso, também é possível controlá-las pelo celular ou por meio de comandos de voz com Alexa e Google Assistente , o que pode ser feito à distância. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de março de 2023.

O modelo mais barato da lista é a Positivo Smart Lâmpada Wi-Fi Lite, que traz bocal E27 e potência de 7 W por preços a partir de R$ 42. Já a Positivo Smart Luminária Spot Wi-Fi pode ser embutida e apresenta controle de temperatura da lâmpada por valores que partem de R$ 135. Outra opção é a Positivo Smart Luminária de Mesa Wi-Fi, que conta com fluxo luminoso de 200 lúmens e serve de abajur por cerca de R$ 257. Veja a seguir sete opções de luzes inteligentes para manter a casa conectada.

1. Positivo Smart Lâmpada Wi-Fi Lite - a partir de R$ 42

A lâmpada smart Wi-Fi Lite é um modelo inteligente que permite controlar a intensidade da iluminação dos ambientes. A lâmpada traz um padrão tradicional rosqueável compatível com bocal E27 e promete fácil instalação. Para utilizá-la, basta trocar a lâmpada comum pelo modelo e iniciar a configuração pelo app Positivo Casa Inteligente. Vale lembrar que o modelo não possui RGB, ou seja, não é possível modificar as cores da lâmpada, apenas a intensidade de iluminação dos ambientes. O produto pode ser encontrado por valores que partem de R$ 42.

Sua cor é fixa em 4000K e corresponde ao branco neutro, enquanto a potência é de 7 W. Pelo app, além de ser possível controlar o brilho da luz, também é possível programar automações para que a lâmpada ligue sozinha, por exemplo. O modelo também pode ser controlado à distância por meio de comandos de voz enviados às assistentes Alexa e Google Assistente. Consumidores avaliam a lâmpada smart com nota 4,4 de 5 e destacam que o produto possui fácil instalação.

Prós: preço baixo

preço baixo Contras: não possui opção de modificar as cores

2. Positivo Smart Lâmpada Wi-Fi RGB+ - a partir de R$ 98

A Smart Lâmpada Wi-Fi RGB+ é um modelo em formato de lâmpada de rosquear tradicional, mas com funções inteligentes. Ela possui 10 watts de potência e é bivolt. Para configurá-la, basta fazer a instalação da lâmpada no bocal rosqueável padrão e instalar o aplicativo Positivo Casa Inteligente no celular. Por meio do app, é possível controlar a intensidade de temperatura da iluminação e escolher entre mais de 16 milhões de cores para iluminar os ambientes.

A lâmpada inteligente também é compatível com Google Assistente e Alexa, e pode ser controlada à distância por meio de comandos de voz. No site da Amazon, o modelo é avaliado com nota 4,8 de 5, e consumidores elogiam as cores intensas que a lâmpada reproduz.

Prós: fácil instalação, já que se trata de uma lâmpada rosqueável

fácil instalação, já que se trata de uma lâmpada rosqueável Contras: não há

3. Positivo Kit Casa Conectada Lite - a partir de R$ 131

O kit smart Casa Conectada Lite é composto por uma lâmpada inteligente e um controle universal smart que pode ser conectado a qualquer aparelho eletrônico com infravermelho. Com o dispositivo, é possível controlar até mesmo aparelhos que não possuem funções inteligentes como televisões, home theater e ar-condicionado. O produto é vendido por cifras que partem de R$ 131.

Para utilizar o kit, basta fazer a instalação dos itens e baixar o app da fabricante para iniciar a configuração. A partir de então, você poderá controlá-los à distância pelo celular ou por meio de assistentes virtuais, como Google Assistente e Alexa, por exemplo. No site da Amazon, o kit é avaliado com nota 4,7 de 5. Por lá, consumidores que adquiriam os produtos elogiam a facilidade de instalação e uso dos itens, mas como pontos negativos, salientam que é necessário reinstalá-los caso a conexão com a internet caia, o que torna o uso dos aparelhos pouco funcional para quem não possui Wi-Fi estável em casa.

Prós: o kit possui uma boa relação custo-benefício, e o controle smart pode reconhecer qualquer aparelho eletrônico com infravermelho

o kit possui uma boa relação custo-benefício, e o controle smart pode reconhecer qualquer aparelho eletrônico com infravermelho Contras: consumidores destacam que é necessário refazer a configuração sempre que os aparelhos perderem a conexão Wi-Fi, o que pode tornar o uso dos produtos inviável em locais onde a conexão de internet não é boa

4. Positivo Smart Luminária Spot Wi-Fi - a partir de R$ 135

A Smart Luminária Spot Wi-Fi é uma lâmpada smart de embutir, que pode ser usada nos mais diferentes ambientes da casa. Como o modelo permite o controle de temperatura da lâmpada, que pode variar de 2.700K a 3.500K, ele pode ser usado tanto em ambientes mais aconchegantes, como salas e quartos, quanto em escritórios, que normalmente requerem luzes mais frias. A opção também possui fácil instalação. Ela é vendido por cerca de R$ 135.

Após conectar os fios e instalar o modelo, basta configurar o spot no aplicativo da Positivo para poder aproveitar as funções inteligentes. É possível modificar as cores, controlar a temperatura das luzes e até controlá-la à distância por meio do celular ou de assistentes de voz como a Alexa, por exemplo. Além disso, vale dizer que o modelo é bivolt, tem 5 W de potência e ainda permite criar timers para que a lâmpada ligue ou desligue de forma automática em determinados horários do dia. No site da Amazon, consumidores que adquiriram a lâmpada classificam a peça com nota 5 de 5 e elogiam as cores do produto.

Prós: controle de temperatura com amplo espectro, indo de 2700K a 3500K

controle de temperatura com amplo espectro, indo de 2700K a 3500K Contras: a instalação pode ser um pouco mais complicada, já que é necessário conectá-la diretamente à fiação da residência

5. Positivo Kit Smart Lâmpada Wi-Fi - a partir de R$ 120

O kit Smart Lâmpada Wi-Fi é outra opção mais em conta para quem está começando a deixar a casa mais automatizada e inteligente. O kit é composto por duas lâmpadas que podem ser encaixadas em um bocal rosqueável padrão, sem necessidade de mão de obra especializada para instalação. As duas lâmpadas contam com potência de 9 watts, emitem luz branca fria ou quente e podem assumir mais de 16 milhões de cores diferentes. O kit é vendido por valores a partir de R$ 120.

Elas também são compatíveis com Alexa e Google Assistente, que podem ser utilizadas para controlar as luzes à distância. No site da Amazon, o kit é classificado com nota 4,8 de 5, e consumidores elogiam a facilidade de instalação das lâmpadas. Como pontos negativos, no entanto, destacam que as luzes podem ficar piscando caso a conexão com a internet não esteja estável.

Prós: kit com bom custo-benefício e fácil instalação

kit com bom custo-benefício e fácil instalação Contras: consumidores relatam problemas de conexão e dificuldades de sincronizar as lâmpadas com assistentes virtuais

6. Positivo Smart Painel LED Wi-Fi - a partir de R$ 159

O Smart Painel de LED Wi-Fi pode ser instalado sobrepondo ou embutindo e traz as mesmas funções inteligentes da lâmpada smart. Ele é compatível com Alexa e Google Assistente e pode ser controlado à distância por meio de comandos de voz. Também é possível ajustar a temperatura e intensidade do painel pelo aplicativo, onde usuários também podem programar rotinas e timers para que as luzes acendam e apaguem sozinhas. O produto é vendido por valores que partem de R$ 159.

O painel é bivolt, possui fácil instalação e conta com 18 W de potência. Na Amazon, ele é avaliado com nota 4,5 de 5. Consumidores que adquiriram a peça destacam que o possível é fácil de instalar e possui boa compatibilidade com Alexa, mas criticam que o modelo não possui outras cores e não pode ser configurado offline, ou seja, é necessário mantê-lo conectado à internet sempre.

Prós : o painel possui duas formas de instalação, de embutir ou sobrepor

: o painel possui duas formas de instalação, de embutir ou sobrepor Contras: não funciona sem conexão com a internet e também não possui variação de cores

7. Positivo Smart Luminária de Mesa Wi-Fi - a partir de R$ 257

A Smart Luminária de mesa Wi-Fi é uma opção que serve como um abajur. O modelo tem formato cilíndrico, está disponível nas cores preto e branco e pode iluminar os ambientes com mais de 16 milhões de cores diferentes. O item também possui controle de temperatura, que pode variar de 3000K a 6500K e conta com fácil instalação — basta plugar a luminária na tomada e configurá-la pelo aplicativo para poder utilizar. Os interessados precisam desembolsar R$ 257 para comprar o produto.

O modelo é bivolt, tem 5 W de potência e fluxo luminoso de 200 lúmens. Além disso, a luminária também é compatível com assistentes de voz e funciona com Google Assistente e Alexa. No site da Amazon, o abajur smart é avaliado com nota 4,4 de 5. Por lá, consumidores elogiam a facilidade na instalação, mas criticam a qualidade do acabamento da peça.

Prós: fácil instalação e possibilidade de transportar a luminária para decorar outros ambientes

fácil instalação e possibilidade de transportar a luminária para decorar outros ambientes Contras: além do preço mais elevado, consumidores relatam que o produto não possui acabamento de qualidade

