Succession: conheça elenco e personagens da série do HBO Max

Succession , disponível no HBO Max , é uma das séries mais populares e bem avaliadas da plataforma de streaming. Com três temporadas e 29 episódios até o momento, o show se prepara para a sua quarta e última season, que estreia neste domingo (26). Criada por Jesse Armstrong (Babylon), a produção une drama à comédia satírica com a narrativa de luta por poder em uma família disfuncional bilionária. Lançado em 2018 e distribuído pela Warner Bros. Television, o seriado também é aclamado pela crítica, colecionando 13 prêmios Emmy.

Seu elenco reúne grandes nomes da televisão. Brian Cox (Tróia) interpreta o patriarca Logan Roy. Os filhos do magnata são representados por atores como Jeremy Strong (Armageddon Time), Sarah Snook (Pieces of a Woman) e Kieran Culkin (Esqueceram de Mim). Conheça, a seguir, mais sobre o elenco e personagens da série.

2 de 7 Em Succession, os filhos de Logan Roy (Brian Cox) disputam o controle das empresas do pai — Foto: Reprodução/IMDb Em Succession, os filhos de Logan Roy (Brian Cox) disputam o controle das empresas do pai — Foto: Reprodução/IMDb

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Brian Cox é Logan Roy

Patriarca da abastada e poderosa família Roy, Logan é um homem de meia idade dono de um dos maiores conglomerados midiáticos da atualidade, o império Waystar Royco. Considerado um verdadeiro workaholic — isto é, um trabalhador compulsivo — o personagem sempre colocou a empresa na frente dos próprios filhos. Ganancioso e manipulador, eventualmente o CEO acaba tendo seu estado de saúde debilitado. Mesmo assim, ele não larga o centro de poder da família para nenhum de seus filhos.

Jeremy Strong é Kendall Roy

Kendall, um dos filhos de Logan, seria o escolhido pelo pai para sucedê-lo no comando da Waystar Royco. Mas ao ser traído pelo patriarca, que voltou atrás em sua decisão, o personagem coloca de lado o amor, a paternidade e até mesmo a família para concluir seu plano de vingança contra o pai. Com um enorme ego corporativo, aos poucos Kendall acaba se tornando uma cópia fiel de Logan, em todos os aspectos negativos possíveis.

3 de 7 Kendall é um dos filhos do meio de Logan Roy na série — Foto: Divulgação/HBO Kendall é um dos filhos do meio de Logan Roy na série — Foto: Divulgação/HBO

Sarah Snook é Siobhan "Shiv" Roy

Sarah é a única filha de Logan, uma mulher determinada e inteligente que apesar de ser a favorita entre os herdeiros, muitas vezes acaba sendo um grande problema nos planos do patriarca. Durante os episódios do drama, fica claro ao espectador que Shiv é a mais competente dos irmãos em relação à administração do conglomerado midiático da família. No entanto, ao ser acusada de ser a menos autêntica, ela é deixada de lado pelos demais, até mesmo por ser mulher.

4 de 7 Determinada, Shiv é a única filha de Logan Roy, mas não leva muitos créditos dos familiares — Foto: Divulgação/HBO Determinada, Shiv é a única filha de Logan Roy, mas não leva muitos créditos dos familiares — Foto: Divulgação/HBO

Kieran Culkin é Roman Roy

Muitas vezes desagradável e impetuoso, Roman tenta a todo custo manter a família Roy unida, mesmo com as desavenças entre Kendall e Shiv pelo comando da empresa. Além disso, vivendo integralmente às custas do pai sem nenhum esforço ou mérito, como um verdadeiro "bon vivant", o personagem se mantém leal a Logan como uma forma de manter seu estilo de vida repleto de ostentação.

5 de 7 Roman tenta a todo custo manter a família Roy unida, apesar de ser o mais irritante dos irmãos — Foto: Divulgação/HBO Roman tenta a todo custo manter a família Roy unida, apesar de ser o mais irritante dos irmãos — Foto: Divulgação/HBO

Alan Ruck é Connor Roy

O filho mais velho de Logan Roy é um homem visto por todos como um cara estranho e sem potencial de liderança nenhum. Mas nesse caso as aparências enganam, já que o primogênito coleciona segredos do pai, bem como de todos os irmãos, o que causaria um enorme escândalo aos magnatas. Interessado por política, Connor não tem um interesse exclusivo de comandar a Waystar Royco, mas sim, de se tornar candidato presidencial.

6 de 7 Allan Ruck é Connor Roy, um dos filhos de Logan que parece não ter potencial, mas que guarda muitos segredos — Foto: Reprodução/IMDb Allan Ruck é Connor Roy, um dos filhos de Logan que parece não ter potencial, mas que guarda muitos segredos — Foto: Reprodução/IMDb

Nicholas Braun é Greg Hirsch

Sobrinho-neto de Logan, Greg é um homem muitas vezes indiferente que, ao longo das temporadas de Succession, se aproxima da família e primos para conseguir uma boa carreira e dar sentido à sua vida pacata. Ao crescer fora do círculo de mentiras da família Roy, o personagem se corrompe e passa a praticar as más ações de seus parentes, tendo até mesmo medo do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.