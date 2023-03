Suporte para a Alexa Echo Dot 3: 6 modelos divertidos e funcionais

Comprar um suporte para a Echo Dot 3 pode trazer conveniências no dia a dia, como tornar a Alexa portátil e usá-la longe de tomadas ou esconder os fios aparentes. Os apoios também deixam a caixinha smart com um visual diferente, e alguns deles são até divertidos e podem agradar aos fãs de filmes e séries. Por exemplo, quem curte a Marvel pode se interessar pelo suporte em formato de Homem-Aranha, à venda por volta de 49 .

Já os viciados em livros devem gostar do suporte temático de O Pequeno Príncipe, disponível por cerca de R$ 50. Entre as opções funcionais presentes na Amazon, o suporte de tomada para esconder os fios da Echo Dot custa a partir de R$ 100, enquanto a base de bateria da GGMM3 é vista por cerca de R$ 259. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de março de 2023.

1 de 1 Amazon Echo Dot 3 pode ser enfeitada com suportes variados — Foto: Divulgação/GGMM Amazon Echo Dot 3 pode ser enfeitada com suportes variados — Foto: Divulgação/GGMM

1. Suporte de mesa Splin - a partir de R$ 38

O estande de mesa da Splin é um apoio que deixa a Amazon Echo Dot 3 exibida na vertical, para um visual mais sofisticado com os botões de controle apontados para frente. O pedestal está disponível apenas na cor preta, é feito por impressão 3D e inclui pés antiderrapantes para evitar deslizes. O suporte pode ser comprado por cerca de R$ 38.

Com 367 avaliações no total, o suporte acumula 4,5 estrelas. Compradores na Amazon elogiam o visual bonito e o custo-benefício do produto. Contudo, uma resenha observa que a sustentação deixa a desejar e a Alexa corre o risco de cair se o suporte for apoiado em lugares desnivelados. Outro usuário comenta que, por ser uma impressão 3D, o modelo pode apresentar falhas e rebarbas no design.

Prós: renova o visual da caixinha smart

renova o visual da caixinha smart Contras: sustentação é um pouco instável

2. Suporte do Homem-Aranha - a partir de R$ 49

Fãs da Marvel podem se interessar pelo suporte de Homem-Aranha. A figura mostra o personagem dos quadrinhos ajoelhado em uma das pernas, com a Echo Dot complementando a parte superior da sua cabeça. É possível escolher a cor do uniforme do super-herói entre o tradicional vermelho e a vestimenta preta. O suporte está disponível por volta de R$ 49.

O suporte do Homem-Aranha soma 4,1 de 5 estrelas na Amazon, sendo recomendado por cumprir a função prometida. Por outro lado, um comprador avisa que o suporte é feito de um material sensível e quebrou na primeira vez em que caiu no chão.

Prós: design divertido

design divertido Contras: material delicado

3. Suporte “O Pequeno Príncipe” - a partir de R$ 50

Quem deseja mudar o visual da Alexa para algo mais fofo pode optar pelo suporte temático do livro francês O Pequeno Príncipe. O estande apoia a Echo Dot na vertical sobre dois pés e exibe as silhuetas vazadas do personagem-título do romance e da raposa, complementando o design da caixinha smart. O artigo pode ser comprado a partir de R$ 50.

Com um total de 5 estrelas na Amazon, o suporte é elogiado por compradores pela beleza e utilidade oferecida. Até o momento de publicação desta matéria, não há nenhuma avaliação negativa sobre o produto.

Prós: suporte prático

suporte prático Contras: impressão 3D pode apresentar falhasou diferenças

4. Suporte do Pokémon - a partir de R$ 70

O suporte de Bulbassauro para mesa deve agradar aos fãs de Pokémon. O monstrinho é impresso em 3D, com filamento do tipo plástico ABS verde e os detalhes são pintados a mão. A Echo Dot fica apoiada nas costas da figura, que tem as dimensões de 24 x 15 x 10 cm. O Bulbassauro está à venda por volta de R$ 70.

Com 4 estrelas na Amazon, compradores aprovam o Bulbassauro por seu visual e por ser fiel às imagens. Não há resenhas negativas sobre o suporte até a publicação desta lista.

Prós: visual interessante para fãs do jogo

visual interessante para fãs do jogo Contras: pintura artesanal pode apresentar diferenças entre peças

5. Suporte de tomada WB - a partir de R$ 100

A proposta do suporte da WB é se livrar dos cabos da Echo Dot para um visual mais limpo. Ele permite enrolar o fio da caixinha numa base discreta, acoplada à tomada da Alexa, além de sustentar a assistente rente à parede para vagar espaço em mesas e balcões. A fabricante afirma que o encaixe na Echo Dot não bloqueia alto-falantes nem o microfone, além de protegê-la de respingos e quedas. O suporte custa cerca de R$ 100.

Acumulando 3,8 mil avaliações e um total de 4,8 estrelas na Amazon, compradores mencionam principalmente a firmeza do suporte de tomada e as vantagens de esconder o fio da Echo. Todavia, há comentários sobre a existência de um pequeno espaço entre a Echo Dot e a parede, e conselhos para instalar a caixinha com cuidado na primeira vez para não danificar o suporte.

Prós: visual mais clean sem cabos

visual mais clean sem cabos Contras: suporte é um pouco delicado

6. Base de bateria GGMM3 D+ - a partir de R$ 259

Este suporte torna a Alexa portátil com o uso de uma bateria externa de 10.000 mAh. Com dimensões de ‎12,5 x 12,2 x 8,4 cm, o acessório tem mais ou menos o tamanho da Echo Dot e serve de base para a caixinha. Segundo a fabricante, ela permite usar a Alexa longe da tomada por até 16 horas, e basta acoplá-la ao gadget para começar a funcionar. A bateria pode ser comprada por volta de R$ 259.

A base acumula nota 4,6 de 5 na Amazon, com elogios à duração da Alexa longe da tomada e à conveniência de tornar a caixinha portátil. Porém, algumas resenhas apontam que a bateria dura menos do que o anunciado, enquanto outras criticam que o produto não tem um modo de economia de energia para poupar bateria quando a Echo Dot está em repouso.

Prós: torna a Alexa portátil

torna a Alexa portátil Contras: não tem modo de repouso

