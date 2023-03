Swarm: conheça elenco e personagens da série do Prime Video

A série Swarm (Enxame, no Brasil), disponível no Amazon Prime Video , está entre as estreias de destaque no mês de março. Criado pelo ator e rapper Donald Glover (Atlanta) e a roteirista Janine Nabers (Watchmen), o seriado une terror e humor sombrio para ilustrar o fanatismo da jovem Dre (interpretada por Dominique Fishback, de Judas e o Messias Negro) por uma diva pop. A trama teve como inspiração o fandom da cantora Beyoncé, conhecido como Beyhive.

Com sete episódios já lançados no último dia 17, o elenco de Swarm conta não apenas com atores reconhecidos, como também participações especiais. Estão presentes a cantora Billie Eilish (em sua primeira atuação na TV), Paris Jackson (filha de Michael Jackson), Chloe Bailey (Grown-ish), Damson Idris (Zona de Combate), Rory Culkin (Sinais), Byron Bowers (Irma Vep), Nirine S. Brown (Homecoming) e Karen Rodriguez (Iluminadas). Para conhecer mais sobre os personagens da série, confira mais informações a seguir.

2 de 12 Para manter viva a adoração pela diva pop Ni'Jah, a protagonista Dre é capaz de cometer inúmeras violências contra quem ficar no seu caminho — Foto: Divulgação/Prime Video Para manter viva a adoração pela diva pop Ni'Jah, a protagonista Dre é capaz de cometer inúmeras violências contra quem ficar no seu caminho — Foto: Divulgação/Prime Video

Dominique Fishback é Dre

A protagonista de Swarm é uma jovem que vive com a irmã adotiva Marissa (Bailey) em um minúsculo apartamento. Desde a adolescência, Dre é obcecada na carreira de uma diva pop chamada Ni'Jah, a ponto de acreditar que um dia irá visitar a musa em sua mansão para jantarem juntas. Ela mantém um perfil de fã-clube nas redes sociais chamado The Swarm (O Enxame), o nome do fandom da diva pop.

Socialmente inapta e reclusa, Dre não tem amigos além de Marissa e muito menos um relacionamento. Após um evento trágico, a personagem descamba para violência contra qualquer pessoa que se intrometa na relação platônica que tem por Ni'Jah, ou que desdenhe do talento da cantora.

3 de 12 A atriz Dominique Fishback interpreta Dre, uma jovem obcecada por uma diva pop — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes A atriz Dominique Fishback interpreta Dre, uma jovem obcecada por uma diva pop — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Chloe Bailey é Marissa

Irmã adotiva de Dre, Marissa é uma maquiadora que divide o apartamento com a protagonista. Ela tem o sonho de fazer sucesso com o seu trabalho, enquanto trabalha em uma loja de roupas junto com a irmã e melhor amiga. Quando era adolescente, a personagem também era fã de Ni'jah, embora só Dre ainda mantenha a obsessão pela cantora. Um evento trágico envolvendo Marissa muda para sempre a vida de Dre.

4 de 12 Marissa ao lado da irmã adotiva Dre. A personagem sonha em ser uma maquiadora de sucesso — Foto: Divulgação/Prime Video Marissa ao lado da irmã adotiva Dre. A personagem sonha em ser uma maquiadora de sucesso — Foto: Divulgação/Prime Video

Damson Idris é Khalid

Namorado de Marissa e o maior "ranço" de Dre, ele faz piadas com a protagonista pelo fato dela ainda ser virgem e por fazer pouco da cantora Ni'Jah. Outra coisa que incomoda Dre é o jeito desinibido e pouco confiável de Khalid, que não se importa de flertar com a própria cunhada sem o conhecimento de Marissa.

5 de 12 Khalid é o namorado de Marissa e desgosto para Dre, que não aprova o relacionamento dos dois — Foto: Divulgação/Prime Video Khalid é o namorado de Marissa e desgosto para Dre, que não aprova o relacionamento dos dois — Foto: Divulgação/Prime Video

Karen Rodriguez é Erica

Chefe de Marissa e Dre na loja de roupas onde trabalham. Completamente desbocada, adora falar de sexo no ambiente de trabalho. Apesar de ser muito amiga de Marissa, Erica não aprova o trabalho de Dre, por considerar a jovem esquisita.

6 de 12 Erica é chefe da loja de roupas onde Marissa e Dre trabalham — Foto: Divulgação/Prime Video Erica é chefe da loja de roupas onde Marissa e Dre trabalham — Foto: Divulgação/Prime Video

Rory Culkin é o "peguete" da balada

Após vivenciar um momento trágico, Dre resolve se soltar e vai até uma boate onde flerta com um desconhecido. Os dois vão até a casa dele onde Dre transa com o rapaz. Ainda que o personagem tenha interesse em Dre, o que ela queria era apenas perder a virgindade de forma casual.

7 de 12 Dre flerta com um desconhecido na balada apenas para ter uma noite de sexo casual — Foto: Divulgação/Prime Video Dre flerta com um desconhecido na balada apenas para ter uma noite de sexo casual — Foto: Divulgação/Prime Video

Paris Jackson é Hailey

A stripper tenta forçar uma amizade com Dre após a protagonista largar o emprego e ir trabalhar em uma boate. Por ser invasiva e completamente enrolada com o ex--namorado abusivo, Dre tenta manter distância de Hailey, embora tenha algum nível de convivência com a colega.

Paris Jackson, intérprete do personagem, é filha de Michael Jackson. Em uma das cenas do episódio, Hailey afirma ser negra "por parte de pai", uma piada relacionada à etnia negra do Rei do Pop, que após contrair vitiligo ficou com a pele branca.

8 de 12 Paris Jackson interpreta Hailey, uma stripper que tenta forçar uma amizade com Dre — Foto: Divulgação/Prime Video Paris Jackson interpreta Hailey, uma stripper que tenta forçar uma amizade com Dre — Foto: Divulgação/Prime Video

Billie Eilish é Eva

Após uma de suas fugas, Dre conhece uma jovem branca chamada Eva que mora em uma casa com outras mulheres. Inicialmente, Eva parece querer ajudar Dre a realizar o sonho de ir ao festival onde Ni'Jah irá se apresentar. No entanto, a casa onde o grupo de mulheres mora revela segredos ameaçadores à protagonista.

9 de 12 Em Swarm, Billie Eilish tem seu primeiro papel dramático na televisão — Foto: Divulgação/Prime Video Em Swarm, Billie Eilish tem seu primeiro papel dramático na televisão — Foto: Divulgação/Prime Video

Heather Simms é Loretta Greene

Com os acessos de violência cometidos por Dre, uma detetive de Memphis ficou responsável pelo caso. Trata-se da major Loretta Greene, uma chefe de família que começa a conectar o fanatismo de Dre com os crimes que a jovem cometeu.

10 de 12 A detetive policial Loretta Greene é a responsável por investigar os crimes cometidos por Dre — Foto: Divulgação/Prime Video A detetive policial Loretta Greene é a responsável por investigar os crimes cometidos por Dre — Foto: Divulgação/Prime Video

Byron Bowers é George

Em uma das caçadas de Dre aos haters de Ni'Jah, a protagonista conhece George, um membro da turnê da cantora por Los Angeles. Dre então o segue até seu apartamento e finge ser uma garota vítima de violência para ter a atenção de George, que acredita na jovem.

11 de 12 George é um dos integrantes da turnê de Ni'Jah por Los Angeles, o que atrai Dre — Foto: Divulgação/Prime Video George é um dos integrantes da turnê de Ni'Jah por Los Angeles, o que atrai Dre — Foto: Divulgação/Prime Video

Nirine S. Brown é Ni'Jah

A cantora de R&B é a musa inspiradora de Dre, e a motivação indireta para o comportamento assassino da jovem. Dre não tolera qualquer comentário que destoe da admiração que sente pela diva pop. A vida pessoal e profissional de Ni'Jah, o fandom conhecido como "Enxame" e o tipo de música que toca tem relação com a cantora Beyoncé.