The Last of Us: o que esperar da 2ª temporada

The Last of Us , adaptação da HBO do game homônimo de PlayStation 3 ( PS3 ), teve seu último episódio da primeira temporada transmitido no domingo (12). Dirigida por Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann, um dos roteiristas do game, a série foi aclamada pela crítica e, principalmente, pelo público. Prova disso é que o final da primeira temporada reuniu uma média de 8,2 milhões de espectadores, batendo o recorde de quantidade de visualizações multiplataforma da emissora, título anteriormente de A Casa do Dragão .

Com o fim da season, os fãs passaram a se perguntar o que esperar do futuro de Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsay) na segunda temporada, já confirmada pela HBO. Para a parte do fandom que já está familiarizada com o material original do jogo, existem alguns momentos que não podem faltar. Pensando nisso, o TechTudo reuniu todas as informações já disponíveis sobre os próximos capítulos dessa história. Mas atenção aos spoilers, caso você não saiba o que acontece no game.

2 de 8 Em The Last of Us, a jovem Ellie é imune ao Cordyceps, o que a torna muita importante na busca para uma possível cura — Foto: Reproducão/HBO Max Em The Last of Us, a jovem Ellie é imune ao Cordyceps, o que a torna muita importante na busca para uma possível cura — Foto: Reproducão/HBO Max

1. Quando estreia?

Ainda não foram divulgadas informações sobre o início da produção da segunda temporada de The Last of Us e sua estreia. Com base em outras séries da HBO, no entanto, é possível ter uma vaga noção. Euphoria, por exemplo, foi ao ar pela primeira vez em junho de 2019 e sua sequência chegou à emissora em janeiro de 2022. Já A Casa do Dragão, que foi transmitida em 2022, tem sua segunda temporada prevista para 2024. Seguindo essa linha de raciocínio, é provável que voltemos a acompanhar a jornada de Joel e Ellie em algum momento durante 2025.

3 de 8 Por mais que ainda não haja uma confirmação, a HBO tem lançado suas principais séries com um intervalo de dois anos — Foto: Reprodução/HBO Max Por mais que ainda não haja uma confirmação, a HBO tem lançado suas principais séries com um intervalo de dois anos — Foto: Reprodução/HBO Max

2. Qual será o enredo da próxima temporada?

Os eventos acontecidos durante a primeira temporada de The Last of Us são referentes ao primeiro jogo lançado pela Naughty Dog (2013). O enredo do segundo game, intitulado The Last of Us Parte 2 (2020), é sobre as consequências das atitudes de Joel ao fim do primeiro título, igualmente representado no jogo e na produção de TV. Há um salto no tempo de cinco anos entre os games e, caso você vá continuar lendo esta matéria, aqui fica o alerta de grandes spoilers nos próximos parágrafos.

Se o roteiro não sofrer mudanças radicais em relação ao material original, voltaremos a acompanhar a jornada de Joel e Ellie anos após os últimos eventos da série, quando ambos vivem em um grande assentamento comunitário em Jackson, Wyoming. Ellie agora tem um novo interesse amoroso: uma companheira de acampamento chamada Dina. Joel, muito mais tranquilo do que antes, é conhecido como o avô gentil da comunidade. A relação entre os dois, no entanto, parece ter sofrido alguma turbulência ao longo dos anos.

4 de 8 Abby e Ellie protagonizam o segundo game da franquia e têm histórias espelhadas uma na outra — Foto: Divulgação/Naughty Dog Abby e Ellie protagonizam o segundo game da franquia e têm histórias espelhadas uma na outra — Foto: Divulgação/Naughty Dog

Tudo muda radicalmente quando, durante uma patrulha, Joel e seu irmão Tommy resgatam uma mulher chamada Abby de alguns infectados, e ela os leva a um posto avançado próximo. Lá, eles descobrem que é uma armadilha: o lugar está cheio de membros de um grupo de milícia de Seattle chamado Frente de Libertação de Washington (WOLF, em inglês).

A líder do grupo, Abby, é uma jovem que Joel não conhece, mas ela sabe muito bem quem ele é. A mulher quer vingar a morte de seu pai, Jerry, um dos cirurgiões que Joel matou ao salvar Ellie dos Vaga-lumes. Quando Ellie encontra Joel, ela é mantida capturada pelo grupo antes que possa salvá-lo. O resultado é uma cena extremamente violenta onde a garota testemunha Joel sendo espancado até a morte. Depois de algum tempo em luto junto com a comunidade, Ellie parte para Seattle em uma jornada de vingança contra Abby que permeia o jogo inteiro.

5 de 8 Abby é uma personagem nova em The Last of Us Part 2 que promete fazer o público revirar de ódio — Foto: Reprodução/Carlos Palmeira Abby é uma personagem nova em The Last of Us Part 2 que promete fazer o público revirar de ódio — Foto: Reprodução/Carlos Palmeira

3. A season 2 será idêntica ao segundo jogo?

Recentemente, os co-criadores Mazin e Druckmann deram uma entrevista para a GQ Mazagine, em que falaram sobre as expectativas para a season 2. The Last of Us Parte 2 conta com o ponto de vista de diversos personagens, uma quantidade bem maior do que o primeiro game. Quando questionados sobre mudanças no roteiro desta nova etapa Mazin respondeu que "haverá coisas que serão diferentes e coisas que serão idênticas. Há o que será adicionado e o que será invertido. Nosso objetivo continua exatamente o que era na primeira temporada, que é oferecer um show que deixe os fãs felizes."

Mazin ainda afirmou que a equipe tem um elenco de retorno incrível e que a ideia de fazer uma segunda temporada é uma tarefa assustadora. Segundo ele, "você não pode fazer todo mundo feliz. Mas já deixamos muita gente feliz e essa é a nossa intenção de fazê-lo novamente", explicou.

6 de 8 Bella Ramsay e Pedro Pascoal foram imensamente elogiados por público e crítica como Ellie e Joel — Foto: Reprodução/IMDB Bella Ramsay e Pedro Pascoal foram imensamente elogiados por público e crítica como Ellie e Joel — Foto: Reprodução/IMDB

4. A segunda temporada será a última?

Provavelmente, não. Como já é de praxe, a confirmação de demais temporadas de produções está estreitamente ligada à resposta da audiência. Com a aclamação de crítica e de público que The Last of Us recebeu, é provável que os fãs não precisem se preocupar com isso.

Além do mais, The Last of Us 2 é um game muito extenso, cujo os diversos eventos não conseguiriam ser abordados em somente uma temporada. Em entrevista para a GQ Magazine, quando os co-criadores da série foram questionados se a season 2 abrangeria todo o curso do segundo jogo, suas respostas foram: "Não. De jeito nenhum. É mais de uma temporada".

Vale mencionar, ainda, que como a metade do jogo é feito a partir da perspectiva de Abby, existe um "ponto de corte" claro para que mais de uma temporada seja desenvolvida. Evidentemente, a produção pode não optar por seguir isso à risca, mas ao que tudo indica, a tendência é mais mais temporadas cheguem às telas.

7 de 8 Na primeira temporada de The Last of Us, acompanhamos a jornada da dupla Joel e Ellie, que precisam enfrentar um mundo pós-apocalíptico — Foto: Reprodução/IMDb Na primeira temporada de The Last of Us, acompanhamos a jornada da dupla Joel e Ellie, que precisam enfrentar um mundo pós-apocalíptico — Foto: Reprodução/IMDb

5. Quais atores poderemos ver durante a season 2?

Durante uma coletiva de imprensa virtual antes do último episódio de The Last of Us ir ao ar, os co-criadores da série responderam dúvidas sobre o salto no tempo presente na season 2 e se isso não implicaria na substituição da atriz que interpreta Ellie, Bella Ramsay. Sobre isso, Druckmann respondeu que "a única maneira de considerarmos a recolocação de Bella no elenco é se ela disser 'não quero mais trabalhar com vocês'. E mesmo assim, não temos certeza de que concederíamos isso a ela."

Vale lembrar que Ramsay iniciou as gravações da série quando tinha 17 anos; atualmente ela tem 19 e estará ainda mais velha quando a produção da segunda temporada iniciar. Fora a entrevista citada acima, novas informações sobre os atores e personagens que aparecerão na season 2 não foram dadas.

É provável que Pedro Pascal retorne para seguir interpretando Joel, e que novas adições sejam feitas para personagens como Abby e todo o seu ciclo de pessoas. Seu ex-namorado Owen e os irmãos Lev e Yara, importantes na trama do game, também devem aparecer na segunda temporada.