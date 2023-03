The Last of Us: os momentos mais emocionantes da 1ª temporada

A série The Last of Us teve sua season finale exibida ontem (12) na plataforma HBO Max e no canal HBO . Consagrada pela crítica como a melhor adaptação de videogame , o título encerra sua primeira temporada com altas expectativas para o próximo lançamento que, embora já tenha sido confirmado pela HBO , até o momento não teve sua data divulgada. Durante nove episódios, diversos momentos do seriado foram marcantes e repercutiram entre os espectadores, como a vida do casal Bill e Frank e o apoio entre os irmãos Henry e Sam.

O TechTudo separou os dez momentos da série The Last of Us que mais deixaram os fãs emocionados. Vale ressaltar que todos os capítulos citados foram bem avaliados no IMDb com milhares de votações do público. Em cada tópico, você acompanha o que aconteceu de comovente durante a saga e os diretores de cada episódio.

A morte de Sarah

A primeira grande reviravolta do jogo é representada de forma fiel no episódio "Quando Estiver Perdido na Escuridão". Nele, Joel (Pedro Pascal) escapa do surto na cidade onde vive junto com Sarah (Nico Parker) e Tommy (Gabriel Luna), e encontra um militar que havia recebido ordens superiores para matar o pai e a filha. O soldado atira contra os personagens, conseguindo ferir apenas Sarah. Tommy chega para salvá-los e mata o homem, mas é tarde, a filha de Joel não resiste e morre em seus braços.

A perda é um fator de mudança na vida de Joel. O protagonista fica amargurado com o fato e torna-se menos sensível com a crueldade do mundo ao seu redor. Tal comportamento é aos poucos após Joel conhecer Ellie (Bella Ramsey), uma jovem com a mesma idade que Sarah tinha quando morreu. Com direção de Craig Mazin (Chernobyl), "Quando Estiver Perdido na Escuridão" tem nota 9,2 no IMDb.

Quando Tess obriga Joel a seguir sem ela

No segundo episódio, "Infectados", a missão de levar Ellie até um acampamento dos Vaga-lumes no Capitólio Estadual de Massachusetts é oferecida por Marlene (Merle Dandridge) a Joel e sua companheira Tess (Anna Torv). Porém, quando eles chegam no local indicado, descobrem que a região está tomada por infectados de todos os tipos. Em um dos confrontos contra estaladores, Tess é mordida. Então, a contrabandista decide se sacrificar em uma armadilha explosiva para facilitar a fuga de Joel e Ellie.

Depois da morte de Sarah e do sumiço de Tommy, Tess era a única pessoa em que Joel tinha um relacionamento mais profundo e amoroso. Logo, o choque do protagonista ao saber que a companheira se foi estremeceu as relações com Ellie, pois Joel não queria aceitar a missão de transportá-la. O segundo episódio é dirigido por Neil Druckmann (co-criador do game The Last of Us) e possui nota 9,1 no IMDb.

O relacionamento de Bill e Frank

A vida de casal dos personagens Bill (Nick Offerman) e Frank (Murray Bartlett) é aprofundada no terceiro episódio, chamado "Por Muito, Muito Tempo". A inclusão inesperada surpreendeu os fãs, que puderam conhecer um pouco mais da vida íntima dos dois - fato pouco explorado no game. Na série, Bill é um sobrevivencialista — pessoa que se prepara para resistir a possíveis catástrofes — que ajuda Frank após ele cair em uma de suas armadilhas. Com o tempo, Frank fica mais próximo do personagem, a ponto de viverem juntos em uma microcidade vigiada por Bill.

O romance dura anos, com direito a jantares refinados, plantações de morango, resistência contra invasão de saqueadores e encontros com os novos amigos Joel e Tess. Tudo chega ao fim quando Frank é acometido por uma doença terminal. Em comum acordo, os dois decidem se casar e encerrar a vida juntos, pois Bill não consegue viver sem seu amor. Elogiado por retratar de forma delicada e emocionante um relacionamento homoafetivo, o episódio dirigido por Peter Hoar (The Umbrella Academy) tem nota 8 no IMDb.

As piadas de Ellie

Depois do baque emocional relatado no episódio anterior, o quarto capítulo "Por Favor, Segure Minha Mão" dá um alívio cômico, mas não menos emotivo, ao espectador. E tudo começa com um livro de humor chamado "Cem Trocadilhos". Este é um meio que Ellie usa para tentar arrancar um sorriso de um sisudo Joel ainda abalado com a morte de Bill e Frank. Igual a uma criança empolgada com seu novo brinquedo, Ellie conta diversas piadas no decorrer do episódio.

O momento mais singelo do episódio acontece quando Joel finalmente ri de uma das piadas de Ellie, quando ambos estão prestes a dormir. Pego completamente desprevenido pelo trocadilho bobo, o contrabandista até tenta segurar o riso, mas logo cai na gargalhada. De forma simples, o diretor Jeremy Webb (Sombra e Ossos) mostra o começo do carinho de Joel por Ellie, quando ele começa a ver a jovem para além de uma "carga". O quarto episódio tem nota 8,4 no IMDb.

O fim de Sam e Henry

Quem já jogou The Last of Us conhece a história dos irmãos Henry (Lamar Johnson) e Sam (Keivonn Montreal Woodard) e o desfecho ocorrido no game. Já no quinto episódio, "Resistir e Sobreviver" (também dirigido por Jeremy Webb), é possível encontrar mais elementos trágicos acerca dos dois personagens. Para salvar o irmão caçula, que era portador de leucemia, Henry aceita entregar um líder revolucionário para os militares da FEDRA em troca de remédios. A traição abala a irmã do dissidente, Kathleen Coghlan (Melanie Lynskey), que embarca em uma caçada de vingança contra os dois.

Com ajuda de Joel e Ellie, os irmãos conseguem escapar de Kathleen e uma horda de infectados. Porém, na manhã seguinte, Henry descobre que Sam se infectou ao vê-lo atacando Ellie e resolve matá-lo. Em profundo desespero por ver toda a sua luta para salvar Sam, o jovem se mata na frente de Joel e Ellie. Por conta da carga emotiva presente no capítulo, "Resistir e Sobreviver" é o episódio mais bem pontuado no IMDb, com nota 9,5.

O reencontro de Joel e Tommy

Separados por anos, Joel e Tommy finalmente se reencontram em "Parentesco", o sexto episódio da temporada. O protagonista quer reencontrar o irmão para ajudá-lo com o transporte de Ellie até os Vaga-lumes e, também, para saber como ele está. Então, Joel descobre que Tommy vive em uma comuna fortificada em Jackson, no estado de Wyoming (EUA). Além de ser emocionante para o público, ela tem efeito sob dois personagens: Ellie e Maria (Rutina Wesley).

Maria é mulher de Tommy e desconfia da personalidade do cunhado, tendo em vista que Joel já foi um saqueador ao lado do irmão caçula. No entanto, Ellie gosta de Joel, mas se sente deixada de lado quando ele reencontra alguém que de fato é da sua família - relação que a jovem anseia ter com Joel. No mesmo episódio, outra cena de impacto acontece quando o contrabandista, de forma insensível, fala que Ellie não é sua filha. Dirigido por Jasmila Žbanić (Quo Vadis, Aida?), "Parentesco" tem nota 8,9 no IMDb.

A aventura de Riley e Ellie

Presente no DLC The Last of Us: Left Behind e na graphic novel The Last of Us: American Dreams, a personagem Riley (Storm Reid) é integrada à série no sétimo episódio "O Que Deixamos Para Trás". É por meio de sua amizade com Ellie que compreende-se como a jovem descobriu a imunidade ao Cordyceps. No entanto, a história que começa como uma aventura adolescente de amizade e descobertas amorosas termina em tragédia.

Rilley era amiga de Ellie em uma escola mantida pela FEDRA. As duas vão de madrugada a um shopping abandonado para ter uma noite sozinhas. Lá, as duas aproveitam uma diversão que nunca tiveram, pois nasceram após o surto. Depois de uma discussão a respeito da fuga de Riley para os Vaga-lumes, as duas se reconciliam e descobrem que são bem mais que amigas. A noite é estragada quando um infectado morde as jovens, que ficam sem saber o que fazer caso se transformem. Com direção de Liza Johnson (Physical), o episódio tem nota 7,4 no IMDb.

A resistência de Ellie contra David

O grande vilão humano da série é David (Scott Shepherd), personagem do oitavo episódio "Quando Mais Precisamos". O líder pregador é responsável por um pequeno grupo de sobreviventes que está indignado com a morte de um de seus integrantes causada por Joel, quando a dupla de protagonistas estava em uma faculdade. Em determinado momento, Ellie dá de cara com David durante uma caçada. Inicialmente conciliador, ele posteriormente rapta a jovem e tenta convencê-la a fazer parte do seu grupo.

O que torna David assustador é seu outro lado nada pacífico. O personagem é autoritário e abusador, se comportando como um líder de seita em seu grupo. Ellie descobre que David é canibal e usa de cadáveres humanos para alimentar os demais membros. Quando ela tenta fugir, é caçada por David que, mesmo havendo um incêndio no prédio onde estão, tenta abusar da protagonista. Ellie consegue escapar após matar David violentamente, o que a deixa traumatizada. Com direção de Ali Abbasi (Holy Spider), o episódio tem nota 9,4 no IMDb.

O reencontro de Joel e Ellie

Enquanto Ellie era prisioneira do vilão David, Joel estava se recuperando no porão de uma casa aos arredores, após ter o abdômen perfurado por um dos capangas do pregador. Quando finalmente está apto para lutar, o protagonista sai em uma busca incansável para reencontrar Ellie. O lado "durão" do personagem, fartamente exibido no jogo, também é mostrado neste episódio.

O reencontro dos dois ocorre quando Joel vê Ellie saindo da casa onde era mantida refém. A personagem ainda está traumatizada com o que aconteceu. O grau de emoção da cena aumenta quando Joel, para confortar Ellie, a chama de baby girl ("garotinha", em tradução livre), mesma frase que ele usou quando Sarah estava morrendo em seus braços.

Joel resgata Ellie dos Vaga-lumes

Depois de vários perigos e perdas enfrentados em uma longa viagem, finalmente Joel e Ellie encontram os Vaga-lumes no nono e último episódio "Look for the Light", também dirigido por Ali Abbasi. No começo do capítulo, conhecemos a história da mãe de Ellie, Anna (Ashley Johnson), e temos a icônica cena das girafas avistadas pelos protagonistas. Logo após, a dupla é "raptada" pelos Vaga-lumes e levada até Marlene, para que seja realizada a busca pela cura.

Joel, no entanto, fica sabendo que a jovem não vai sobreviver ao procedimento, pois o Cordyceps estudado será retirado do seu cérebro. Disposto a lutar para não perder Ellie, com quem desenvolveu um laço paternal, Joel extermina um batalhão de Vaga-lumes sozinho e resgata a jovem.

Ele a leva até um carro, onde são parados por Marlene, que ainda insiste na pesquisa. No entanto, Joel não entrega a protagonista e mata Marlene, fugindo até Jackson com Ellie para viver com o irmão Tommy. Na cena final, o contrabandista ainda mente para Ellie sobre o que aconteceu. O season finale tem nota 9,4 no IMDb.

