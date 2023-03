The Mandalorian: o que você precisa saber antes de assistir à 3ª temporada

A terceira temporada de The Mandalorian estreia nesta quarta-feira (1º). A série, que está disponível na plataforma de streaming Disney+ , faz parte do universo de Star Wars. Desde o lançamento da primeira temporada, em novembro de 2019, o seriado foi um grande sucesso - não apenas pelo fofíssimo “Baby Yoda”, que cativou milhares de fãs. O título foi indicado a 24 categorias dos Emmys de 2021.

A nova temporada seguirá o mesmo número de episódios das duas anteriores: oito capítulos, com aproximadamente 50 minutos. Din Djarin, conhecido como o Mandaloriano, é interpretado pelo ator Pedro Pascal, conhecido também por seu papel como Joel em The Last of Us. Confira, a seguir, o que esperar da nova temporada de The Mandalorian e o que você precisa saber para ficar por dentro da nova história.

1 de 8 A terceira temporada de The Mandalorian seguirá as aventuras de Mando e Grogu, o Baby Yoda — Foto: Divulgação/Disney A terceira temporada de The Mandalorian seguirá as aventuras de Mando e Grogu, o Baby Yoda — Foto: Divulgação/Disney

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

O que esperar do enredo da nova temporada?

A história de Mando não parou na segunda temporada. O protagonista apareceu também no seriado O Livro de Boba Fett – spin-off do universo Star Wars disponível no Disney+. Dentre as novidades apresentadas, destaca-se a nova nave de Mando, que havia sido destruída na temporada 2 de The Mandalorian.

De acordo com os trailers, é possível notar flashbacks de O Livro de Boba Fett e também que a série apresentará Mandalore – um mundo que só havia sido mostrado nos desenhos The Clone Wars e Rebels. Entende-se que Mando vai visitar seu planeta natal e procurar por resquícios do seu povo. Além disso, segundo o The Hollywood Reporter, o ator Christopher Lloyd, conhecido por seu trabalho em De Volta para o Futuro como Doc, aparecerá como convidado na terceira temporada de The Mandalorian.

2 de 8 Temporada 3 de The Mandalorian estreia 1 de março no Disney+ — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes Temporada 3 de The Mandalorian estreia 1 de março no Disney+ — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

O famoso Darksaber – símbolo de liderança Mandaloriano adquirido por Mando na temporada dois após batalha contra Moff Gideon – será um dos focos de tensão da nova temporada. A guerreira mandaloriana Bo-Katan, interpretada pela atriz Katee Sackhoff (The Flash), é a grande aposta como antagonista da terceira temporada.

A personagem tem como objetivo reivindicar o trono de Mandalore, entretanto, ela precisa do Darksaber para atingir esse objetivo e quem o possui é Mando. O objeto só é conquistado através de combate. Para a felicidade dos fãs, é possível que a terceira temporada de The Mandalorian não seja o fim. Em 22 de fevereiro, o criador da série Jon Favreau afirmou que a quarta temporada já está escrita.

3 de 8 Grogu está de volta e fará companhia a Din (Mando) — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes Grogu está de volta e fará companhia a Din (Mando) — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

5 coisas que você precisa entender para assistir à temporada

4 de 8 Moff havia capturado Grogu na temporada 2. Mando o salva e adquire o cobiçado Darksaber — Foto: Reprodução/IMDb Moff havia capturado Grogu na temporada 2. Mando o salva e adquire o cobiçado Darksaber — Foto: Reprodução/IMDb

Mando salva Grogu do vilão Moff Gideon e conquista o Darksaber

O dono do Darksaber, até a segunda temporada de The Mandalorian, era o vilão Moff Gideon. Após grande confronto, Din (Mando) vence a batalha contra o vilão e se apossa do Darksaber. No seriado O Livro de Boba Fett aparecem cenas de Mando tentando manusear o Darksaber – mas sem sucesso. É possível que na próxima temporada o protagonista já tenha aprendido e realize batalhas épicas com o sabre negro.

Moff Gideon foi capturado

5 de 8 O vilão das temporadas 1 e 2 foi capturado — Foto: Divulgação/Disney O vilão das temporadas 1 e 2 foi capturado — Foto: Divulgação/Disney

Moff Gideon (Giancarlo Esposito), principal vilão das temporadas 1 e 2 do Império Galáctico, caçava Grogu com o intuito de aproveitar os poderes “da criança” para benefício próprio. Entretanto, ao final da segunda temporada de The Mandalorian, ele é derrotado e perde sua arma principal, o Darksaber, após batalha contra Mando. Em O Livro de Boba Fett, é mostrado que o vilão foi capturado e preso pela Nova República após os eventos da segunda temporada de The Mandalorian. Portanto, é esperado um novo vilão ou uma nova vilã para a nova season.

Ahsoka Tano está indo atrás do Grande Almirante Thrawn

6 de 8 A personagem Ahsoka, que teve sua primeira aparição na temporada 2 de The Mandalorian, terá spin-off próprio em 2023 — Foto: Reprodução/IMDb A personagem Ahsoka, que teve sua primeira aparição na temporada 2 de The Mandalorian, terá spin-off próprio em 2023 — Foto: Reprodução/IMDb

Uma das grandes novidades do universo Star Wars foi a aparição da personagem Ahsoka Tano na segunda temporada de The Mandalorian. Ela terá seu próprio spin-off, com previsão de lançamento para 2023 no Disney+. Ahsoka tem objetivo de caçar o Grande Almirante Thrawn. Enquanto seu spin-off não é lançado, é possível que, na terceira temporada de The Mandalorian, a personagem atue ao lado de Mando antes de desbravar aventuras em seu enredo próprio.

Din Djarin não é mais um mandaloriano

7 de 8 O símbolo mandaloriano consiste em não retirar o capacete, entretanto, Din o descumpriu — Foto: Reprodução/IMDb O símbolo mandaloriano consiste em não retirar o capacete, entretanto, Din o descumpriu — Foto: Reprodução/IMDb

Din Djarin, o Mando, é pertencente a uma religião que não permite revelar eu rosto a ninguém – por isso, ele está sempre usando um capacete. Entretanto, nas duas primeiras temporadas, o personagem se tornou mais aberto a mostrar a sua face e foi muito criticado por seus companheiros de religião. Após admitir isso para os Filhos da Guarda, liderados por Armorer, Mando foi expulso do grupo de Mandalorianos.

Grogu foi levado para o treinamento Jedi, mas ele está de volta com Din agora

8 de 8 Grogu desiste do treinamento de Jedi por sentir muitas saudades de Din (Mando) — Foto: Reprodução/IMDb Grogu desiste do treinamento de Jedi por sentir muitas saudades de Din (Mando) — Foto: Reprodução/IMDb

Grogu possui grandes habilidades junto à força, mas o personagem nunca recebeu um treinamento formal para saber como usar, controlar e aprimorar seus poderes. Ao final da segunda temporada, Luke Skywalker decide ensinar Grogu e o leva para um treinamento Jedi. Entretanto, na série O Livro de Boba Fett, é mostrado que Grogu não atinge um bom desempenho em seu treinamento, pois sente saudades de seu fiel escudeiro Din. Sendo assim, o Baby Yoda retorna para suas aventuras junto a Mando.