The Walking Dead: conheça personagens e elenco da série de zumbi

A série The Walking Dead (2010 - 2022) é uma das mais longevas produções da TV americana e uma das obras responsáveis por ressignificar o gênero zumbi na cultura pop. Atualmente, o seriado de 11 temporadas está disponível na Netflix , Claro TV+ e Star+. O título é uma adaptação do cineasta e roteirista Frank Darabont (Um Sonho de Liberdade) à HQ homônima de autoria dos quadrinistas Robert Kirkman, Tony Moore e Charlie Adlard.

Entre os principais nomes do elenco, estão Andrew Lincoln (Simplesmente Amor), Danai Gurira (Pantera Negra), Norman Reedus (Santos Justiceiros), Jeffrey Dean Morgan (Supernatural), Lauren Cohan (22 Milhas), Steven Yeun (Não! Não Olhe!), entre outros. Para saber mais sobre a história pós-apocalíptica e os personagens de maior destaque em The Walking Dead, confira mais informações abaixo.

Enredo de The Walking Dead

De forma inexplicável, uma legião de mortos-vivos assola os Estados Unidos em poucos meses. O apocalipse zumbi é mostrado sob o ponto de vista do xerife Rick Grimes (Lincoln), que após levar um tiro durante uma perseguição policial, fica em coma por meses e acorda com o mundo já devastado. Quando Rick reencontra sua família, ele lidera um grupo de sobreviventes que faz de tudo para manter-se vivo no meio do surto, até enfrentar outros grupos de sobreviventes perigosos no meio do caminho.

Andrew Lincoln é Rick Grimes

O protagonista ficou em coma durante o surgimento do apocalipse zumbi. Sob sua ótica, vemos sua cidade natal devastada com hordas de zumbis. Aos poucos, o ex-xerife Rick organiza um grupo de sobreviventes para sair do local e reencontrar sua família. Quando consegue o objetivo, Rick estrutura o grupo e fica responsável por planejar a segurança, encontrar locais seguros para manter a equipe, resolução de conflitos e manter a diplomacia com outros grupos de sobreviventes. Por vezes, protege sua equipe de bandos perigosos de saqueadores e até canibais.

Norman Reedus é Daryl Dixon

Depois de Rick Grimes, Daryl é o mais importante membro da equipe de protagonistas. Inicialmente mostrado como um caçador racista e antissocial, o comportamento de Daryl foi gradativamente alterado, a ponto do personagem ser o elo de conexão e solucionador de vários conflitos da equipe. Tem como irmão mais velho Merle Dixon (Michael Rooker), um homem de temperamento mais agressivo e intolerante que Daryl.

Steven Yeun é Glenn Rhee

O ex-entregador de pizza Gleen integrava o primeiro grupo de sobreviventes a ser encontrado por Rick. Logo após conhecer o protagonista, Glenn salva sua vida e torna-se uma pessoa de confiança do xerife. Inicialmente, o personagem tinha um jeito mais desencanado e um pouco medroso em certas situações de tensão. Com o passar do tempo, alcança a maturidade e torna-se um dos aliados mais fortes do grupo. Seu interesse amoroso é por Maggie (Lauren Cohan), filha do fazendeiro Hershel (Scott Wilson)

Melissa McBride é Carol Peletier

Carol é, junto com Daryl, uma das personagens mais longevas dentro da equipe principal. É a especialista em armas brancas do grupo, como facas e flechas. Sua jornada pela sobrevivência foi dramática, sendo inicialmente uma dona de casa vítima de violência doméstica. Aos poucos, ganha independência e força para se tornar uma mulher rigorosa e sem medo. Mesmo assim, graças a sua experiência com maternidade, é amorosa e atenciosa com quem precisa dentro do grupo - em especial com Daryl, seu principal amigo dentro da equipe.

Danai Gurira é Michonne

Uma guerreira errante que preferiu a solidão depois do trauma de ver seu namorado morto por zumbis. Para se disfarçar entre os "caminhantes" (como são chamados os zumbis na série), Michonne anda com dois deles sem a mandíbula e os braços amarrados em correntes. Encontra Rick quando este estava perdido na floresta. Após ajudá-lo a salvar sua equipe, a personagem se integra ao grupo principal.

Lauren Cohan é Maggie Greene

A jovem vivia com a família em uma fazenda. O caminho de Maggie com a equipe de Rick se cruza quando este precisa de suprimentos mantidos na fazenda, algo que ele obtém em troca de alguns serviços prestados à Hershel. Com a permanência do grupo dentro da fazenda, Maggie se apaixona por Glenn e os dois acabam casando. Ela também é uma das líderes do grupo de sobreviventes capitaneado por Rick.

David Morrissey é Philip "O Governador" Blake

O primeiro vilão humano da série é o líder de uma comunidade de sobreviventes chamada Woodbury - daí a origem do apelido. Carismático e aparentemente atencioso, Philip esconde da maioria uma fachada autoritária, paranoica e violenta. Não tem escrúpulos em passar por cima de tudo e de todos para conseguir o que deseja. O personagem carrega traumas da perda da esposa e da filha, que se transformaram em zumbis.

Jeffrey Dean Morgan é Negan

Outro grande vilão na série é Negan, líder do grupo dos Salvadores. Apesar do nome benevolente, os Salvadores são na verdade um grupo organizado de saqueadores, que usam de todos os métodos violentos para conseguir recursos para o seu grupo. Para intimidar suas vítimas, Negan leva sempre consigo "Lucille", um bastão de beisebol com arame farpado amarrado em volta.

Chandler Riggs é Carl Grimes

Filho de Lori e Rick Grimes, Carl é uma criança sobrevivente que aos poucos é obrigado a lutar como gente grande para sobreviver. Por admirar seu pai, usa o chapéu dele de xerife em diversos momentos. Quando Rick está ausente, Carl é um dos responsáveis por garantir a segurança do grupo. Usa como arma uma pistola com silenciador, para que o barulho dos tiros não atraia zumbis.

Chad L. Coleman é Tyreese Williams

Também conhecido como "Ty", Tyresse se juntou ao grupo de sobreviventes junto com sua irmã Sasha (Sonequa Martin-Green). Compreensivo e racional, Tyresse é a voz da razão do grupo, servindo de apoio aos demais sobreviventes em muitos momentos difíceis. No entanto, é extremamente habilidoso com estratégias de combate e outras táticas de luta.

Lennie James é Morgan Jones

Durante a exploração solitária de Rick pelo mundo devastado, o protagonista é salvo por Morgan quando é atacado por um caminhante. Mesmo focado em sobreviver junto com o filho, o adolescente Duane, Morgan carrega o trauma de ter perdido a esposa no apocalipse zumbi. Seu drama pessoal o impede de matar a esposa, já transformada em morta-viva e que perambula pelas ruas.

Samantha Morton é Alpha

Alpha é a líder dos Sussurradores, um grupo de sobreviventes que se disfarça de zumbis para caminhar entre eles. Para isso, eles usam de pele e sangue dos mortos-vivos. Alpha é mãe da jovem Lydia, que discorda do comportamento paranoico e violento da mãe. Os Sussurradores costumam atacar outros grupos de sobreviventes, não medindo esforços para conseguir o que desejam.

Seth Gilliam é Gabriel Stokes

Gabriel é um padre que não abandonou seu posto e sua fé nem mesmo após o apocalipse zumbi. Ele faz parte do grupo de Rick, e é a voz espiritual do grupo. Por conta de suas visões religiosas, achava que os zumbis eram uma forma de castigo divino pelos pecados da humanidade. Sua visão assustava os demais integrantes do grupo - menos Carl, que acreditava no potencial do padre para ser válido à equipe.

Sonequa Martin-Green é Sasha Williams

Irmã de Tyresse, Sasha é uma integrante do grupo principal liderado por Rick. No entanto, ela e o irmão inicialmente estiveram ao lado do Governador, ao tentarem ser integrantes do grupo de vigilantes do portão de Woodbury. É leal ao grupo e competente nas missões de defesa contra outros saqueadores.

Michael Cudlitz é Abraham Ford

Abraham é ex-sargento do exército, o que justifica seu jeito durão e força bruta na hora das missões ao lado da equipe de Rick Grimes. Mas o personagem tem um lado esperançoso e sensível, justificado pela perda de sua família no decorrer do apocalipse zumbi. No começo do surto, esteve envolvido em uma missão para trazer uma cura ao problema dos caminhantes.

