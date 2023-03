TV Box homologada pela Anatel: veja lista com todos os modelos

TV Box é um dispositivo usado para transformar a TV em smart, permitindo acesso a apps de streaming em um televisor mais antigo e sem acesso à internet. No entanto, é importante escolher um modelo homologado pela Anatel, para garantir a segurança e a qualidade do dispositivo. Em fevereiro a agência retirou de circulação mais de 1,4 milhão de aparelhos piratas — ou seja, não homologados. Seu objetivo foi romper com a prática do "gatonet", já que alguns usuários poderiam ter acesso a canais de TV, filmes e séries de maneira ilegal.