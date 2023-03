Uber Direct: como funciona? O que você precisa saber sobre a modalidade

A modalidade Uber Direct , disponível pelo app para Android e iPhone ( iOS ), é uma solução em que empresas contratam motoristas parceiros para fazer as entregas de seus produtos. São usadas duas ferramentas exclusivas para esse serviço: via Dashboard ou via API. É possível rastrear todo o percurso da encomenda até o seu destino. Essa categoria foi criada no início da pandemia de Covid-19 e permitiu que motoristas parceiros fizessem entregas de alta demanda, e é uma boa possibilidade de trabalho extra, com aumento de ganho diário aos entregadores. Confira, a seguir, como funciona o Uber Direct.

1 de 3 Com o Uber Direct, diversas empresas utilizam a plataforma da Uber para fazer vendas e as entregas são feitas por motoristas parceiros — Foto: Divulgação/Uber Com o Uber Direct, diversas empresas utilizam a plataforma da Uber para fazer vendas e as entregas são feitas por motoristas parceiros — Foto: Divulgação/Uber

O que é Uber Direct? Como funciona?

O Uber Direct é uma modalidade que permite que empresas entreguem produtos para clientes usando a Uber. Criada no início da pandemia, em abril de 2020, o propósito da categoria é realizar entregas rápidas e rastreáveis sem precisar recorrer a transportadoras. As empresas utilizam a base de motoristas e entregadores da Uber para realizar suas entregas.

Com o app, o usuário consegue localizar o envio de seu produto. A Uber oferece meios para verificação de que o pedido foi recebido, como a verificação de identidade, assinatura digital, foto ou escaneamento do código de barras na hora da entrega.

Quais as diferenças do Uber Direct para o Uber usual?

A principal diferença do Uber Direct para o Uber usual é que, no Direct, não há passageiros, mas sim apenas o envio de mercadorias ou itens que um local para o outro. As empresas que contratarem o Uber Direct possuem ferramentas exclusivas e duas formas para utilizar: via Dashboard ou via API. O dashboard é uma página que é alimentada manualmente com todas as entregas a serem feitas. Já o API permite que os lojistas conectem o seu canal de venda ao app da Uber, ou seja, os aplicativos ficam interligados dentro de um só.

O pagamento para essa modalidade pode ser somente no cartão de crédito, Uber cash ou pelo PayPal.

2 de 3 O usuário pode fazer pesquisas de lojas diretamente no app da Uber — Foto: Reprodução/Paola Mansur O usuário pode fazer pesquisas de lojas diretamente no app da Uber — Foto: Reprodução/Paola Mansur

Quem pode usar o Uber Direct?

Todos os motoristas e entregadores parceiros da Uber podem utilizar essa modalidade sempre que quiserem. Vale destacar que cada tipo de entrega acontece de acordo com o tamanho do produto e a capacidade do meio de transporte. É possível usar carro, moto ou até bicicleta.

Sou motorista. Como aceitar esse tipo de viagem? O que fazer caso não encontre o endereço ou o destinatário?

O motorista da Uber pode aceitar normalmente uma viagem Uber Direct como se fosse uma viagem com passageiro. Ao aceitar, aparecerá na tela do app informações de onde retirar, o tipo de pacote a ser entregue e o local de quem vai receber. Então, basta você seguir as indicações recebidas pelo aplicativo.

Caso o motorista não encontre o recebedor no ponto final, a Uber recomenda aguardar dez minutos. Se mesmo assim não aparecer ninguém, é aconselhado entrar em contato com a empresa que solicitou a entrega pelo telefone informado no pedido. Se não aparecer ninguém, você precisará retornar ao local do remetente para devolver o pedido.

A Uber informa ainda que o motorista não terá prejuízo com esses deslocamentos e, por isso, é importante só finalizar a viagem depois de concluída a entrega ao destinatário.

Como pedir Uber Direct?

Para solicitar o Uber Direct, na página principal do app, toque em “Serviços”, no inferior da tela. Logo após, toque em “Mercado” e escolha em qual loja você deseja realizar a sua compra. Feito isso, selecione cada mercadoria clicando no símbolo de “+”, em cima de cada item. Em seguida, toque no ícone de um carrinho de compras, na parte direita superior, para visualizar todos os seus itens do carrinho.

3 de 3 Confira as suas informações e selecione a forma de pagamento para finalizar o seu pedido — Foto: Reprodução/Paola Mansur Confira as suas informações e selecione a forma de pagamento para finalizar o seu pedido — Foto: Reprodução/Paola Mansur

Verifique todos os produtos e para concluir pressione em “Finalizar pedido”, insira o seu telefone, confira o seu endereço, defina o horário de entrega, selecione ou não um valor de apoio ao comprador e aperte em “Continuar”. Por fim, escolha a forma de pagamento e toque em “Confirmar”. É importante que o usuário acompanhe todo o processo de envio até a finalização do envio para evitar que tenha algum impasse.

