Valores a receber: tudo que você precisa saber sobre dinheiro esquecido

Por enquanto, o SVR informa apenas se há ou não valores a receber, mas não informa a quantia. Esta informação poderá ser descoberta a partir das 10h da próxima terça-feira (7), no mesmo site. Também é nesta data que começam os saques. Ao todo, serão distribuídos R$ 6 bilhões entre 38 milhões de CPFs e 2 milhões de CNPJs. Para esclarecer as dúvidas mais comuns dos brasileiros, o TechTudo reuniu seis perguntas e respostas sobre o dinheiro esquecido em bancos. A seguir, saiba tudo sobre a consulta e o saque dos valores a receber e veja dicas para não cair em golpes.

📝 Tenho dinheiro esquecido a resgatar, mas minha conta Gov.br foi hackeada. A quem devo reclamar? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

O único site para consulta e solicitação de devolução dos valores é o valoresareceber.bcb.gov.br . Quaisquer outros endereços, por mais que apresentem interface parecida com a página do Banco Central, não são oficiais e podem ser armadilhas de cibercriminosos para roubar seus dados.

Para consultar se você tem dinheiro esquecido em bancos , acesse o site do SVR e informe o seu CPF e data de nascimento, ou CNPJ e data de abertura da sua empresa. Por ora, o sistema só informa se você tem ou não valores a receber. Se o resultado da consulta for positivo, retorne ao site a partir das 10h de 7 de março, próxima terça-feira, para descobrir qual é a quantia devida e saber como solicitar a devolução.

O SVR recebeu algumas novidades. A principal delas é que, diferente do ano passado, não haverá mais agendamento de acessos por data de nascimento ou data de abertura de empresa. Agora, o sistema conta com uma sala de espera virtual para atendimento em casos de acessos acima da capacidade da plataforma. Além disso, agora é possível consultar recursos de pessoa falecida por herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal.

O primeiro passo para não cair em golpes é se certificar de que realmente está no site oficial do Sistema Valores a Receber. Preste atenção especial ao domínio da página: criminosos podem criar sites com interface parecida com a do site do Banco Central e fazer pequenas modificações na URL ("valorareceber.com.br" em vez de "valoresareceber.bcb.gov.br", por exemplo) para fisgar vítimas desatentas.