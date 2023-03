Veja os 10 melhores filmes do Prime Video para assistir até março de 2023

Com o objetivo de listar grandes obras disponíveis nessa plataforma, o TechTudo elencou os dez melhores filmes para assistir no mês de março. A seleção foi feita com base em listas de referências, indicados ou vencedores de premiações de prestígio e avaliações de sites especializados. Confira demais informações a seguir.

Casa Gucci

Estrelado por nomes de peso, o filme Casa Gucci foi lançado em 2021. Na trama indicada ao Oscar, acompanhamos Patrizia Reggiani, uma mulher humilde que se casou com um membro da família Gucci. Sua ambição desenfreada, no entanto, desencadeia uma espiral de traição, decadência, vingança e homicídio. A produção tem direção de Ridley Scott (Perdido em Marte).

Lady Gaga (Nasce Uma Estrela) e Adam Driver (História de um Casamento) dão vida a Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci. Além deles, os atores Al Pacino (O Poderoso Chefão) e Jeremy Irons (O Reverso da Fortuna) também fazem parte do elenco. O longa foi melhor recebido pelo público do que pela crítica, conquistando a aprovação 62% dos especialistas e 83% da audiência no Rotten Tomatoes. No Metacritic, o filme recebeu média 59 entre os críticos e nota 7,8 entre os usuários do site. Já no IMDb, sua nota é 6,6.

Argentina, 1985

Indicado ao Oscar 2023 de Melhor Filme Internacional, Argentina, 1985 é um longa baseado em fatos reais, sobre o Julgamento das Juntas de 1985 e o trabalho dos advogados Strassera e Ocampo contra os responsáveis ​​pela ditadura civil-militar da Argentina. A produção foi dirigida por Santiago Mitre (O Estudante).

Os atores Ricardo Darín e Peter Lanzani interpretam os protagonistas Strassera e Ocampo. Além deles, Gina Mastronicola (La chica más rara del mundo) e Francisco Bertín (Taekwondo) também fazem parte do elenco. O filme é considerado um sucesso de crítica, tendo conquistado a aprovação de 95% dos especialistas e 93% da audiência no Rotten Tomatoes. No IMDb, sua nota é 7,6. Já no Metacritic, Argentina, 1985 recebeu média 78 entre os críticos e nota 7,5 entre os usuários.

Triângulo da Tristeza

Escrito e dirigido pelo sueco Ruben Östlund (The Square: A Arte da Discórdia), Triângulo da Tristeza foi indicado em três categorias do Oscar 2023, entre elas Melhor Filme do Ano. Na trama, um cruzeiro de super-ricos afunda, deixando somente alguns sobreviventes presos em uma ilha. A dinâmica de hierarquia entre eles muda completamente quando a única pessoa que sabe como sobreviver nesse lugar inóspito é uma faxineira filipina.

O longa é estrelado pelos atores Harris Dickinson (Um Lugar Bem Longe Daqui), Charlbi Dean (Raio Negro) e Dolly de Leon (Verdict). Em sites especializados, a produção obteve uma resposta de positiva a regular, conquistando 72% dos especialistas e 70% do público no Rotten Tomatoes. No Metacritic, o filme recebeu média 63 entre os críticos e nota 7,0 entre os usuários do site. Já no IMDb, sua nota é 7,4.

O Regresso

O longa O Regresso venceu três categorias do Oscar 2016, entre elas Melhor Ator para Leonardo DiCaprio (Titanic) e Melhor Direção para o mexicano Alejandro G. Iñárritu (Birdman). No longa, acompanhamos Hugh Glass, um homem que sofre um brutal ataque de urso enquanto explora um deserto desconhecido em 1823. Quando um membro de sua equipe de caça mata seu filho e o deixa para morrer, Glass precisar sobreviver para obter sua vingança.

Além de DiCaprio, também fazem parte do elenco os atores Tom Hardy (A Origem), Forrest Goodluck (Cherry - Inocência Perdida) e Will Poulter (Detroit em Rebelião). A produção obteve uma ótima resposta da crítica, conquistando 78% dos especialistas e 84% do público no Rotten Tomatoes. No IMDb, sua nota é 8,0. Já no Metacritic, O Regresso recebeu média 76 dos críticos e nota 8,0 dos usuários do site.

Interestelar

O filme Interestelar, dirigido por Christopher Nolan, conquistou o Oscar 2015 de Melhores Efeitos Visuais. Na trama, uma equipe de exploradores viaja através de um buraco de minhoca no espaço, na tentativa de garantir a sobrevivência da humanidade, mas algumas coisas não saem como o planejado.

Lançado em 2014, o filme é estrelado por Matthew McConaughey (Clube de Compras Dallas) e Anne Hathaway (O Diabo Veste Prada). Interestelar recebeu uma resposta bastante positiva tanto da crítica quanto do público, alcançando aprovação de 72% dos especialistas e 86% da audiência. No IMDb, sua nota é 8,6, sendo o 25º filme melhor avaliado do site. Já no Metacritic, o longa recebeu média 74 entre os críticos e nota 8,5 dos usuários.

O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel

Baseado na saga de livros de J.R.R. Tolkien e dirigido por Peter Jackson (King Kong), O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel é o primeiro filme da franquia. Lançado em 2001, o longa conquistou quatro Oscars. Na trama, o futuro da civilização está ligado a um anel perdido há séculos, que não pode cair em mãos erradas. Mas o destino o colocou sob a posse de um jovem Hobbit chamado Frodo Bolseiro, que tem a tarefa destruí-lo.

Elijah Wood dá vida a Frodo, protagonista da adaptação. Além dele, os atores Ian McKellen (Deuses e Monstros) e Orlando Bloom (Piratas do Caribe) também fazem parte do elenco. O longa é considerado um sucesso de crítica, alcançando nota 8,8 no IMDb e sendo o 9º filme melhor avaliado do site. No Rotten Tomatoes, sua aprovação é de 91% dos especialistas e 95% do público. Já no Metacritic, a produção recebeu média 91 dos críticos e nota 9,0 dos usuários do site.

X - A Marca da Morte

Lançado em 2022 e dirigido por Ti West, mesmo diretor de Pearl, X - A Marca da Morte conta a história de um grupo de jovens cineastas que se propuseram a gravar um filme adulto na zona rural do Texas. Mas quando seus solitários e idosos anfitriões os pegam em flagrante, eles precisam lutar por suas vidas.

As atrizes Mia Goth (Pearl) e Jenna Ortega (Wandinha) estrelam o longa. Em sites especializados, a produção obteve uma repercussão muito positiva. No Rotten Tomatoes, o filme conquistou a aprovação de 94% da crítica e 75% da audiência enquanto, no Metacritic, a média dada pelos críticos foi 79. Tanto os usuários do IMDb quanto do Metacritic deram nota 6,6 para X - A Marca da Morte.

Órfã 2: A Origem

Lançado em 2022, pouco mais de 13 anos após o primeiro filme, Órfã 2: A Origem é dirigido por William Brent Bell (Boneco do Mal). O longa acompanha a protagonista Esther, quando ela escapa de uma clínica psiquiátrica na Estônia e viaja para os Estados Unidos fingindo ser a filha desaparecida de uma família rica. No entanto, surge uma reviravolta inesperada que a coloca contra uma mãe que protegerá sua família a qualquer custo.

A produção é estrelada pela atriz Isabelle Fuhrman (Jogos Vorazes), além dos atores Rossif Sutherland (Reinado) e Julia Stiles (10 Coisas que Eu Odeio em Você). O longa-metragem recebeu uma resposta regular da crítica, alcançando aprovação de 72% dos especialistas e 77% do público no Rotten Tomatoes. No IMDb, sua nota é 5,9. Já no Metacritic, Órfã 2: A Origem recebeu média 54 entre os críticos e nota 6,3 entre os usuários do site.

A Menina Que Matou os Pais

Lançado em 2021, o filme nacional A Menina que Matou os Pais aborda um dos crimes mais midiáticos do Brasil. Dirigido por Mauricio Eça (Apneia), o longa aborda os assassinatos de Manfred e Marísia Von Richthofen, orquestrados por sua própria filha Suzane, junto com o namorado e o cunhado, os irmãos Cravinhos.

A atriz Carla Diaz (O Clone) dá vida a Suzane Von Richthofen. Além delas, os atores Leonardo Bittencourt (Sob Pressão), Allan Souza Lima (Novo Mundo), Vera Zimmermann (O Astro) e Leonardo Medeiros (Todo Dia a Mesma Noite) também fazem parte do elenco. Houve uma grande repercussão durante o lançamento da produção, mas seu desempenho foi regular segundo a crítica. Sua nota no IMDb é 5,9.

Clube da Luta

Clube da Luta já é considerado um clássico, lançado em 1999. Dirigida por David Fincher (Garota Exemplar) e indicada ao Oscar, a trama acompanha um trabalhador de escritório e um fabricante de sabonetes que formam um clube de luta clandestino com regras rígidas. Mas a parceria perfeita se desfaz quando Marla, uma companheira de grupo de apoio, atrai a atenção de um deles.

O filme é estrelado pelos atores Brad Pitt (Babilônia) e Edward Norton (Glass Onion: Um Mistério Knives Out). A produção é um sucesso de crítica e público, conquistando a aprovação de 79% dos especialistas e 96% da audiência no Rotten Tomatoes. No IMDb, sua nota é 8,8, sendo o 12º filme melhor avaliado no site. Já no Metacritic, Clube da Luta recebeu média 66 dos críticos e nota 8,9 dos usuários.

