Veja quais celulares Samsung correm risco de ficar sem o Android 14

Diversos celulares e tablets da Samsung estão com os dias contados quando o assunto é atualização de sistema. De acordo com o site especializado SamMobile, 23 dispositivos da sul-coreana não receberão o Android 14 e a interface One UI 6.0. O conjunto está previsto para chegar ao mercado em agosto, mas ficaria de fora de produtos populares, como o Galaxy S20 e o Galaxy Z Flip original.