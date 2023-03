O Banco Central autorizou na última quinta-feira (2) o uso de cartões da Visa e Mastercard para fazer pagamentos pelo WhatsApp . Com a novidade, será possível adquirir e pagar por produtos usando esses meios diretamente no app, disponível para Android e iPhone ( iOS ). Antes da medida coercitiva do Banco Central ser derrubada, as transações funcionavam apenas para pessoas físicas. O novo método de pagamento ainda não foi liberado no WhatsApp, mas, segundo um post feito pelo head do app na América Latina, Guilherme Horn, está em desenvolvimento.

O TechTudo compilou as principais coisas que você precisa saber sobre o uso de cartões de crédito Visa e Mastercard em pagamentos no WhatsApp. Confira, nas próximas linhas, tudo o que se sabe sobre a novidade até o momento.

1 de 4 WhatsApp: o que se sabe sobre os pagamentos com cartão de crédito no app — Foto: TechTudo WhatsApp: o que se sabe sobre os pagamentos com cartão de crédito no app — Foto: TechTudo

📝 Tem como excluir aviso de mensagem apagada no WhatsApp? Confira no Fórum do TechTudo

O que diz a decisão do Banco Central?

Na última quinta-feira (2), o Banco Central derrubou a medida coercitiva que impedia que o WhatsApp usasse como método de pagamento cartões das bandeiras Visa e Mastercard. De acordo com a nota publicada no site oficial do órgão, "não há mais impedimentos regulatórios para a realização de transações de compra com cartão de crédito, de débito e pré-pago por meio do WhatsApp". Por esse motivo, "essa nova funcionalidade se junta à realização de transferências de recursos entre usuários desse aplicativo, autorizada em março de 2021".

Na prática, isso significa que o mensageiro poderá desenvolver a ferramenta de pagamento na modalidade de cartão. Além disso, é importante dizer que essa medida vale apenas para as bandeiras Mastercard e Visa.

2 de 4 WhatsApp Pay facilita as transações de envio e recebimento de dinheiro — Foto: Divulgação/ WhatsApp WhatsApp Pay facilita as transações de envio e recebimento de dinheiro — Foto: Divulgação/ WhatsApp

O que muda no WhatsApp Pay?

Com o WhatsApp Pay, o usuário estava autorizado apenas a realizar envios de dinheiro entre pessoas físicas. Agora, com a novidade, será possível pagar empresas utilizando cartões no próprio aplicativo - e isso vale tanto para crédito, como para débito. Mas calma: por enquanto, o recurso está apenas em desenvolvimento, e, segundo o WhatsApp, ainda não tem previsão de lançamento.

De acordo com o chefe do mensageiro na América Latina, Guilherme Horn, a nova funcionalidade dentro do aplicativo será positiva. "Acreditamos que o pagamento de pessoas para empresas via WhatsApp terá um grande impacto para todos, trazendo facilidade e simplicidade para os usuários ao mesmo tempo em que ajudará as pequenas e médias empresas a aumentarem suas vendas", disse em posicionamento publicado no LinkedIn.

Quais cartões vão ser aceitos?

Como já acontecia na carteira virtual do WhatsApp Pay, serão aceitos cartões das bandeiras Mastercard e Visa. Outras bandeiras, caso queiram entrar no sistema de pagamentos do mensageiro, deverão pedir autorização ao WhatsApp. Ainda de acordo com Guilherme Horn, estão sendo feitos testes com outras credenciadoras parceiras, como a Cielo, Fiserv, Getnet, Mercado Pago e Rede. Assim, é possível que, futuramente, o app aceite essas outras bandeiras em seus pagamentos.

3 de 4 Cartões de crédito poderão ser usados em pagamentos de compras em lojas através do WhatsApp — Foto: Unsplash/Avery Evans Cartões de crédito poderão ser usados em pagamentos de compras em lojas através do WhatsApp — Foto: Unsplash/Avery Evans

Haverá cobrança de taxas?

Ainda não foram divulgadas informações sobre a possibilidade de haver cobranças de taxas para a utilização da funcionalidade. Atualmente, o aplicativo não cobra taxas para transferências entre pessoas físicas no WhatsApp Pay.

4 de 4 Empreendedores poderão realizar vendas a partir do WhatsApp Pay — Foto: Getty Images/SOPA Images Empreendedores poderão realizar vendas a partir do WhatsApp Pay — Foto: Getty Images/SOPA Images

Quando o recurso vai ser liberado?

O recurso ainda não foi liberado para os usuários, pois, para entrar em funcionamento, a função deve ser comunicada para todos os parceiros do serviço dentro do prazo mínimo de 30 dias de antecedência. Além disso, segundo a declaração de Horn, a novidade está sendo desenvolvida.

A expectativa é de que a função entre em funcionamento no mês de abril, mas ainda não há confirmação oficial sobre isso.

Com informações de Banco Central e WhatsApp

Veja ainda: Como não receber mensagem no WhatsApp mesmo com a internet ligada