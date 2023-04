10 anos sem MSN: relembre 5 funções 'icônicas' que fazem falta até hoje

O fim do Windows Live Messenger, popularmente conhecido como MSN , completa 10 anos neste domingo (30). Febre nos anos 2000, o mensageiro foi oficialmente encerrado pela Microsoft em 30 de abril de 2013, logo após a empresa comprar o Skype . Apesar de já ter se passado uma década desde a descontinuação do software, algumas funções do MSN anda são lembradas com muito carinho e nostalgia por antigos usuários. A possibilidade de tremer a tela e chamar a atenção dos amigos ou a notificação que aparecia quando alguém logava, por exemplo, são recursos que nenhum outro mensageiro utilizou deste então.

Outros recursos, como os winks, também despertam saudades nos internautas que utilizaram o mensageiro da Microsoft. Na lista a seguir, o TechTudo relembra cinco funções "icônicas" do MSN que fazem falta até hoje — mesmo 10 anos após o fim do software.

1 de 5 MSN Messenger foi encerrado há 10 anos; relembre funções marcantes — Foto: Divulgação/MSN MSN Messenger foi encerrado há 10 anos; relembre funções marcantes — Foto: Divulgação/MSN

Por que o MSN acabou?

O fim do MSN ocorreu logo depois que a Microsoft comprou o Skype em 2013. Na época, o aplicativo de videoconferências estava se popularizando na web e oferecia funções mais avançadas, como compartilhamento de tela e chamadas em grupo, além de compatibilidade com iPads e tablets. Além da mudança de foco da empresa, o sucesso de outras redes sociais, como Facebook e Twitter, também contribuiu para o encerramento do MSN.

Anos mais tarde, outras versões não-oficiais do mensageiro chegaram a surgir na web, como o MSN Messenger. Lançado em 2019, o aplicativo para Android oferecia recursos muito parecidos com os do mensageiro oficial da Microsoft, como os winks e a opção de ficar invisível. O app, no entanto, não está mais disponível na Google Play Store.

Cinco funções do MSN que fazem falta até hoje

1. Botão de chamar a atenção que fazia a tela tremer

Um dos principais atrativos do MSN era o botão de tremer a tela. Usado para chamar a atenção dos amigos que estavam demorando a responder, a ferramenta fazia um barulho de vibração e tremia a janela do mensageiro. Até hoje nenhuma rede social de sucesso apresentou uma funcionalidade parecida, o que faz com que o recurso seja um dos mais lembrados com nostalgia entre seus ex-usuários.

2 de 5 Janela do MSN tremia após ativação do botão de chamar a atenção — Foto: Divulgação/MSN Janela do MSN tremia após ativação do botão de chamar a atenção — Foto: Divulgação/MSN

2. Notificação sempre que um contato entrava no programa

Outra ferramenta exclusiva do MSN até hoje é a notificação de entrada. Sempre que um contato logava no bate-papo, o mensageiro exibia um alerta para avisar que ele agora estava online. Era comum que os usuários entrassem e saíssem do mensageiro diversas vezes, fazendo com que surgissem diversas janelas avisando sobre o login. Essa tática era muito comum para chamar a atenção do crush, por exemplo.

3 de 5 Janela de notificação de entrada de um contato no MSN — Foto: Divulgação/MSN Janela de notificação de entrada de um contato no MSN — Foto: Divulgação/MSN

3. Jogos dentro da janela de conversa

Os jogos nativos do MSN também marcaram os usuários. O aplicativo contava com games como campo minado e damas, que podiam ser jogados em dupla, sem precisar fechar a janela de bate-papo. Alguns anos após o fim do mensageiro, o Facebook chegou a lançar um recurso parecido no Facebook Messenger, mas que não fez tanto sucesso quanto o original.

4 de 5 Jogo da velha em dupla em janela de conversa no MSN — Foto: Reprodução/MSN Jogo da velha em dupla em janela de conversa no MSN — Foto: Reprodução/MSN

4. Winks

Os winks eram animações gigantes do MSN, muito parecidas com as figurinhas do WhatsApp. A grande diferença é que elas ocupavam a tela inteira e podiam emitir sons e músicas. Assim como no WhatsApp, era possível usar as animações nativas do mensageiro ou baixar mais pacotes online. Enviados como mensagens engraçadas ou como forma de chamar a atenção dos amigos que demoravam a responder, os winks fizeram sucesso no programa de bate-papo e são lembrados até hoje.

Relembre 7 winks do MSN que dão saudade

Este homem soltando pum foi um dos winks mais usados no MSN; a figurinha virava de costas, abaixava a calça e fazia o barulho

Wink com imagem de uma boca vermelha que fazia som e movimento de beijo era sucesso no MSN



Wink que mostrava uma mulher rindo alto e jogando a cabeça para trás também era popular no mensageiro

Menino jogando balão d'água na tela, como se estivesse apontando para quem está do outro lado, era um wink bastante utilizado



Figurinha do porco dançando alegre e sorrindo foi um wink que todo mundo usava no MSN

Uma mão fechada se movimentando para frente, simulando uma batida, era o wink que fazia o som de "toc toc" na tela do MSN



Sapo comendo mosca também foi um wink que se popularizou no MSN; o animal encarava e depois engolia o inseto

5. Música no status (subnick)

Embora hoje em dia seja comum colocar músicas nos Stories do Instagram, nos anos 2000 o recurso era visto como uma grande inovação. O MSN foi uma das primeiras redes sociais a popularizar a função. Com ela, todos os seus contatos ficavam sabendo o que você estava escutando no Windows Media Player. Além de ser uma forma de mostrar o gosto musical, muitos também colocavam músicas no subnick para mandar indiretas para paqueras. Diante de tamanho sucesso, diversas plataformas que estrearam posteriormente adotaram a funcionalidade.

5 de 5 Música no subnick do MSN — Foto: Reprodução/MSN Música no subnick do MSN — Foto: Reprodução/MSN

