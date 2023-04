10 dicas muito úteis para Google Keep que vão agilizar a sua vida hoje

O Google Keep é um aplicativo que permite criar notas e está disponível para Android e iPhone ( iOS ). Ele apresenta as funções básicas de um app de notas, como inclusão de textos e adição de etiquetas, mas também conta com recursos mais avançados, como ativação de lembrete por localização, transcrição de áudio em texto e digitalização de textos manuscritos. O serviço é muito útil para organização e produtividade no dia a dia, podendo inclusive ser integrado com outros apps, como Google Assistente e Google Docs . Veja, a seguir, dez dicas para usufruir melhor dos recursos do Google Keep.

1. Use cores para definir cada tipo de nota

Uma dica interessante para utilizar no Google Keep é aplicar cores nas notas. Dessa forma, você consegue distinguir entre vários tipos de categorias. Você pode usar, por exemplo, uma cor específica para tarefas relacionadas ao trabalho, outra cor para notas relacionadas à casa, finanças, consultas médicas e assim por diante.

Essa ação facilita na hora de buscar por anotações específicas, pois cria uma separação de temas e categoriza visualmente cada assunto. Além disso, o Keep permite que você faça a pesquisa por cores, filtrando apenas as notas com a cor desejada.

Para adicionar uma cor a uma nota, toque no (+) ou na nota pronta e pressione o símbolo de paleta de cores. Escolha a opção desejada. Nessa área, também é possível selecionar um plano de fundo com imagem, caso queira. Após escolher, toque na seta para voltar e a cor já terá sido adicionada à anotação.

2. Utilize lembretes

Um recurso útil do Keep é a opção de ativar lembretes por local. Em geral, a maioria dos apps permitem que o lembrete seja ativado com uma notificação em determinado horário e data. Já o Keep, além de oferecer essa função, também apresenta um adicional que permite incluir um endereço.

Dessa forma, quando você chega ao local definido, a notificação é exibida. O recurso pode ser útil, por exemplo, para usar com listas de compras no supermercado ou para lembrar de um determinado assunto com alguém em algum local. Para usar a função, toque no (+) e, em seguida, pressione no ícone de sino na parte superior. Vá na guia “Lugar” e pressione em “Editar local”. Digite o endereço e, depois, toque em “Salvar”.

3. Dite suas notas

Caso prefira ditar a sua nota ao invés de digitar, o Keep também pode ser útil nesse sentido. Isso porque, a ferramenta conta com um gravador de voz que escreve aquilo que você fala. Dessa forma, a nota é salva tanto com o texto quanto com o áudio. A função pode ser útil para quando você está com pressa e não consegue digitar ou prefere falar do que escrever.

Para utilizar o recurso de transcrição de áudio, na própria tela inicial do app, toque no símbolo de microfone. Depois, fale as palavras desejadas. Ao finalizar, a nota será exibida automaticamente. Uma outra maneira de fazer isso é através do widget do Keep. Para isso, vá na tela inicial do seu celular, pressione e segure uma área em branco e toque em “Widget”. Insira o widget do Keep na tela e toque no símbolo de microfone para começar a transcrição.

4. Escreva, mas também tire fotos e desenhe

Um outro recurso disponível no Keep é a identificação de textos nas imagens. Com isso, você pode tirar foto de uma página manuscrita e o app vai reconhecer o texto e transferir o conteúdo para a nota digitalizada. Uma outra função interessante da plataforma é a opção de desenho livre. Com o recurso, é possível acessar diferentes canetas virtuais para usar na tela.

Para utilizar o recurso de identificação de textos, abra uma nota no app e toque em “+”. Em seguida, tire uma foto ou escolha da galeria. Depois, pressione em cima da imagem e toque nos três pontinhos. Então, toque em “Capturar texto da imagem”.

Nos testes feitos pelo TechTudo, o recurso só funcionou após a segunda vez em que a imagem era adicionada na ferramenta. Já para acessar a função de desenho, toque em “+” para abrir uma nota e depois em “+” novamente. Em seguida, toque em “Desenho”.

5. Compartilhe o acesso das notas

Compartilhar as notas com outras pessoas também é um dos recursos do Keep. Ao conceder acesso a uma nota a alguém, essa pessoa fica livre para adicionar coisas e editar aquele material. O recurso pode ser útil, por exemplo, para compartilhar uma lista de tarefas em comum com outra pessoa.

Para realizar a função, abra a nota que você deseja, toque nos três pontinhos na parte inferior e, em seguida, em “Colaborador”. Depois, adicione o e-mail das pessoas que terão acesso ao conteúdo.

6. Transfira para o Google Docs

O Keep integra com outros aplicativos também e um deles é o Google Docs. Com ele, é possível copiar o texto ou imagem de uma nota para um documento no Drive, no formato GDOC. A ferramenta pode ser interessante, por exemplo, para transferir algum rascunho anotado no Keep diretamente para um documento mais formal no Docs.

Para acessar a opção, pressione e segure a nota que deseja transferir e, em seguida, toque nos três pontinhos na parte superior. Depois, pressione em “Copiar para o Documentos Google”.

7. Faça a integração com o Google Assistant

Um outro serviço que também está integrado ao Keep é o Google Assistant. Ao ativar a função, você consegue adicionar notas apenas dando o comando verbalmente, sem precisar abrir o aplicativo. Para habilitar que o Assistente realize essa ação, é necessário tornar o Google Keep como opção de notas padrão do Google Assistente.

Para isso, vá nas Configurações do seu celular e procure por “Google Assistente” e, em seguida, vá em “Configurações do Assistente”. Dentro dessa área, procure por “Notas e listas” e selecione o Google Keep como provedor padrão. Depois, você pode dar o comando: “Ok, Google. Adicionar ... nas minhas notas”.

8. Gerencie várias notas de uma vez

Um modo de usar o Keep é gerenciando várias notas de uma vez. Isso permite que uma ação que teria que ser feita individualmente para cada nota seja, no lugar, feita em coletivo. É possível, por exemplo, excluir notas, adicionar cor, etiquetas, alarmes, copiar para o Google Docs e muito mais.

Para isso, pressione e segure todas as notas que deseja alterar. Em seguida, pressione no botão ou opção com a ação desejada.

9. Ative o modo noturno

O aplicativo também conta o modo noturno, que escurece a tela e permite visualizar o fundo do app em preto. O recurso pode ser útil para utilização no período da noite, por exemplo. Para ativar o modo noturno no Google Keep, toque nas três barras verticais na lateral esquerda da tela.

Depois, vá em “Configurações”. Em seguida, na opção “Tema”, toque em “Escuro”. Uma outra alternativa é escolher "Padrão do sistema" para que o tema se adeque ao mesmo padrão do aparelho.

10. Use planos de fundo nas notas

Além das cores sólidas, as notas também podem ter imagem nos planos de fundos. O app conta com várias opções de desenhos, com temas variados como alimentação, estudo, viagens etc. O recurso pode ser útil para ajudar na categorização das notas e, também, uma forma divertida de personalizar as anotações. Para usar a função, abra a nota desejada e toque no símbolo de paleta de cores na parte inferior. Depois, selecione o plano de fundo da sua preferência.

