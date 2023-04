10 filmes com Adam Sandler que valem a pena assistir

O comediante americano Adam Sandler saiu do elenco do programa Saturday Night Live para cair na graça do público mundial com seus filmes de comédia. Massacrados pela crítica, mas amados pelos fãs, obras como Click (2006) e Como se Fosse a Primeira Vez (2004) são sucesso até hoje por conta das exibições na televisão e, atualmente, no streaming. Os títulos podem ser vistos em plataformas como Netflix , HBO Max , Paramount+ , entre outros.

Se você adora os filmes do Adam Sandler ou ainda não conhece bem sua filmografia, o TechTudo preparou uma lista com os 10 principais longas do ator. Indo da comédia ao drama, todos os títulos listados tem informações sobre enredo, elenco e notas da crítica.

Os Meyerowitz: Família Não Se Escolhe (2017)

Neste filme, Sandler divide o protagonismo com um elenco consagrado: Dustin Hoffman (Perdidos na Noite), Ben Stiller (Entrando Numa Fria), Emma Thompson (Cruella), Elizabeth Marvel (The Dropout) e Grace Van Patten (Mayday). O longa dirigido por Noah Baumbach (Ruído Branco) está disponível na Netflix. No meio de tantos astros, a comédia aqui não é representada apenas por Sandler.

Os filhos do escultor Harold Meyerowitz (Hoffman) estão reunidos em Nova Iorque em uma mostra para prestigiar o trabalho do pai. Porém, o artista adoece e cabe a Matthew (Stiller), Danny (Sandler) e Jean (Marvel), além da esposa Maureen (Thompson), se reunirem para cuidar da recuperação do patriarca. Os Meyerowitz possui nota 6,9 no IMDb e aprovações de 93% (imprensa, selo "Fresco") e 72% (audiência) no Rotten Tomatoes.

Arremessando Alto (2022)

Tido com um dos melhores filmes de 2022 pela crítica, Arremessando Alto é mais uma prova de que, fora da comédia, Sandler tem desenvoltura excelente no território do drama. Lançado pela Netflix, a produção dirigida por Jeremiah Zagar (In a Dream) tem no elenco Queen Latifah (Jogada Certa), Ben Foster (Os Indomáveis), Robert Duval (Apocalypse Now), María Botto (Ressurreição) e o jogador espanhol de basquete Juancho Hernangomez.

Stanley Sugerman (Sandler) é um olheiro de basquete que passa por um momento ruim na carreira. Sua esperança está em Bo Cruz (Juancho Hernangomez), um jogador espanhol que mora em Madri. Destinado a trazer o atleta para os EUA, Stanley quer Bo na principal liga americana de basquete, a NBA. O drama esportivo tem nota 7,3 no IMDb, além das aprovações de 93% entre imprensa (com selo "Fresco") e público.

Click (2006)

O encontro de Adam Sandler com um controle mágico garante todo tipo de absurdo em Click. A comédia com pitadas de drama familiar teve uma aprovação do público bem superior às notas da crítica. A obra do diretor Frank Coraci (O Garoto da Água) está disponível na Netflix, Paramount+, HBO Max, Star+ e OiPlay. No elenco principal, estão presentes Kate Beckinsale (Anjos da Noite), Sean Austin (Stranger Things), Christopher Walken (Ruptura), David Hasselhoff (SOS Malibu), Jonah Hill (Pessoas Normais), Jennifer Coolidge (The White Lotus), e mais.

Cansado da rotina familiar e profissional, Michael Newman (Sandler) recebe de presente do misterioso cientista Morty (Walken) um controle remoto com habilidades extraordinárias. Michael usa o aparelho para benefíciar sua carreira, sem desconfiar que o avanço trazido pelo controle irá afetar sua família. Click tem nota 6,4 no IMDb e aprovações de 34% (imprensa, selo "Podre") e 66% (público) no Rotten Tomatoes.

Joias Brutas (2019)

Durante o lançamento de Joias Brutas, Adam Sandler estava entre os favoritos a ser indicado para a categoria de Melhor Ator no Oscar 2020. Ele não obteve a nomeação, mas o filme entrou nas listas de melhores de 2019 da crítica. Hoje disponível na Netflix, o longa dos diretores Josh e Ben Safdie (Só Deus Sabe) tem no elenco Julia Fox (PVT Chat), LaKeith Stanfield (Atlanta), Keith William Richards (Three Deaths), Idina Menzel (Desencantada) e o rapper The Weeknd.

Howard Ratner (Adam Sandler) é um vendedor de joias em Nova Iorque. Em busca de aumentar sua renda, ele entra de cabeça em uma aposta de alto nível que pode mudar para sempre a vida dele, seus negócios e sua família. O longa tem nota 7,4 no IMDb, além das aprovações de 91% (imprensa, selo "Fresco") e 52% (audiência) no Rotten Tomatoes.

Como se Fosse a Primeira Vez (2004)

O segundo filme de Sandler protagonizado ao lado de Drew Barrymore (o primeiro é Afinados no Amor, de 1998) é uma das obras mais lembradas do comediante. Mesmo massacrado pela crítica, o filme tem avaliações positivas do público em agregadores de resenhas. O filme pode ser visto no Paramount+, Claro TV e OiPlay. No elenco, estão presentes Rob Schneider (Um Gigolô Americano), Sean Astin (Stranger Things), Dan Aykroyd (Os Caça-Fantasmas), Maya Rudolph (Fortuna), e mais.

Quando o veterinário mulherengo Henry Roth (Sandler) conhece Linda (Barrymore), ele rapidamente se apaixona. Mas um acidente ocorrido anos atrás faz com que a jovem perca sua memória no dia seguinte. Determinado a ficar junto de Linda, Henry diariamente bola planos para conquistá-la. A comédia romântica tem nota 6,8 no IMDb, além das aprovações de 45% (imprensa, selo "Podre") e 65% (audiência) no Rotten Tomatoes.

Embriagado de Amor (2002)

Como estrela da comédia romântica Embriagado de Amor, Sandler começou a atrair a atenção dos críticos e dos festivais de cinema, ao vencer a categoria de Melhor Ator no Gijón International Film Festival, realizado na Espanha. Disponível no HBO Max, título tem direção de Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza) e no elenco estão Emily Watson, Luiz Gúzman, Philip Seymour Hoffman, entre outros.

Barry Egan (Sandler) é um vendedor tímido que vive de forma solitária. Parte de seu comportamento vem das constantes humilhações que sofre das suas sete irmãs. Mas quando ele se apaixona por uma inglesa chamada Lena Leonard (Emily Watson), ele luta para conquistá-la - assim como se livrar da extorsão feita por uma telefonista. No IMDb, o longa tem nota 7,3. No Rotten Tomatoes, as aprovações são 79% na visão da imprensa (com selo "Fresco") e 77% entre o público.

Afinados no Amor (1998)

Depois de protagonizar comédias escrachadas, Sandler atua de forma mais comedida, mas não menos engraçada, em Afinados no Amor. A primeira comédia romântica do humorista foi também sua primeira parceria com a atriz Drew Barrymore, que também esteve em Como Se Fossa a Primeira Vez e Juntos e Misturados (2014). Disponível no HBO Max, o filme ainda tem no elenco principal Christine Taylor (Zoolander), Alexis Arquette (Pulp Fiction: Tempo de Violência), Allen Covert (Pai do Ano), entre outros.

A trama se passa em 1985. Robbie Hart (Sandler) é um cantor de festas de casamento abalado por ter sido abandonado pela noiva no altar. Jules Sullivan (Barrymore) é uma garçonete que está prestes a se casar. Quando os dois se encontram, um romance cresce entre eles. A comédia romântica tem nota 6,5 no IMDb, além das aprovações de 72% (imprensa) e 80% (público) no Rotten Tomatoes.

Reine Sobre Mim (2007)

A fama de Sandler em fazer dramas profundos entre uma comédia e outra começou neste filme, hoje disponível no HBO Max. Sem nenhum elemento de comédia, o filme tem como pano de fundo o trauma de muitos nova-iorquinos com a queda das Torres Gêmeas. O longa tem como protagonistas Don Cheadle (o Máquina de Combate do MCU) e Sandler, ao lado de Jada Pinkett Smith (franquia Matrix), Liv Tyler (franquia Senhor dos Anéis), Donald Sutherland (o Presidente Snow da franquia Jogos Vorazes), e mais.

Nas ruas de Manhattan, Alan Johnson (Cheadle) reencontra seu antigo amigo da faculdade Charlie Fineman (Sandler). Desconfiado do comportamento recluso de Charlie, Alan descobre que o colega carrega o trauma de ter perdido mulher e filhos nos atentados de 11 de setembro. Agora, a amizade do dois deve sobreviver a essa ferida não curada. O drama obteve nota 7,4 no IMDb, além das aprovações de 64% (crítica) e 81% (audiência) no Rotten Tomatoes.

Um Maluco no Golfe (1996)

Originalmente chamado de Happy Gilmore, este é o segundo filme de Adam Sandler como estrela principal, lançado um ano após Billy Madison: Um Herdeiro Bobalhão (1995). Vale lembrar que os títulos desses dois filmes nomeiam a produtora de Sandler, a Happy Madison. Disponível no Globoplay, Um Maluco no Golfe tem no elenco principal Christopher McDonald (Super-Herói: O Filme), Julie Bowen (A Vida Depois), Frances Bay (Mulher Solteira Procura) e Carl Weathers (o Apollo Creed da franquia Rocky).

Happy Gilmore (Sandler) é um jogador de hóckey que nunca teve contato com golfe na vida. Porém, quando sua avó (Francis Bay) está prestes a perder a escritura da casa, Gilmore usa do treino no esporte para entrar em um campeonato da elite e conseguir uma grana. A comédia possui nota 7 no IMDb e aprovações de 61% (imprensa) e 85% (audiência) no Rotten Tomatoes.

Espanglês (2004)

O choque cultural entre estadunidenses e mexicanos é o cerne da comédia dramática Espanglês, do diretor James L. Brooks (Melhor é Impossível). O nome do filme vem da junção da língua inglesa e espanhola praticada em cidades fronteiriças entre EUA e México. O título, disponível no Claro TV+, tem no elenco Téa Leoni (As Loucuras de Dick e Jane), Paz Vega (Caleidoscópio), Cloris Leachman (Raising Hope), Shelbie Bruce (Jonas Brothers 3D: O Show), e mais.

A residência do casal Deborah (Leoni) and John Clasky (Sandler) recebe como nova empregada a mexicana Flor Moreno (Vega), uma imigrante que busca nos EUA uma nova chance com sua filha Cristina (Bruce). Com o tempo, Deborah e John terão de lidar com as diferenças culturais e pessoais entre as duas famílias vivendo no mesmo teto. Espanglês tem nota 6,4 no IMDb e aprovações de 54% (crítica, selo "Podre") e 60% (audiência) no Rotten Tomatoes.