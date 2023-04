10 filmes com Tom Cruise que valem a pena assistir

Tom Cruise, considerado um dos atores mais bem pagos de Hollywood, segundo a Forbes, começou sua carreira na década de 1981, no longa Amor sem Fim. Desde então, o astro passou de ator coadjuvante a protagonista, e viu sua carreira decolar literalmente, após o sucesso de Top Gun, lançado em 1986. A sua filmografia é marcada por várias premiações, incluindo três estatuetas do Globo de Ouro e três indicações ao Oscar.

Com inúmeros filmes de sucesso, como Colateral e No Limite do Amanhã, Cruise tem várias de suas produções disponíveis no HBO Max , Netflix , Amazon Prime Video, entre outras plataformas. Pensando nisso, o TechTudo listou os 10 melhores filmes de Tom Cruise que valem a pena assistir, tendo como parâmetro a recepção e a performance dos projetos em sites agregadores. Confira nossa lista a seguir.

2 de 12 Tom Cruise luta contra o tempo no filme No Limite do Amanhã — Foto: Divulgação/Warner Bros. Tom Cruise luta contra o tempo no filme No Limite do Amanhã — Foto: Divulgação/Warner Bros.

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

1. Feito na América (2017)

Com direção de Doug Liman e roteiro de Gary Spinelli, o filme é baseado na carreira do criminoso Barry Seal. A trama, situada na década de 1980, acompanha um piloto comercial e traficante que acaba sendo recrutado pela CIA para uma das maiores missões secretas dos Estados Unidos. Além de Tom Cruise no papel principal, o elenco também é composto por Sarah Wright (Spin Out) e Domhnall Gleeson (Questão de Tempo). O longa está disponível no Apple TV+, Globoplay, Amazon Prime Video e YouTube.

Com um desempenho positivo entre o público e a crítica, o drama biográfico alcançou nota 7.1 no IMDb, com base em 192 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o índice de aprovação é de 85% da crítica, levando em conta 272 reviews. Segundo o consenso do site em questão, "a atitude imprudente de Feito na América com sua história real espelha a energia arrogante – e deliciosamente assistível – que Tom Cruise emite no papel principal".

3 de 12 Feito na América acompanha a história do traficante e piloto recrutado pela CIA Barry Seal — Foto: Divulgação/Universal Pictures Feito na América acompanha a história do traficante e piloto recrutado pela CIA Barry Seal — Foto: Divulgação/Universal Pictures

2. Operação Valquíria (2008)

Baseado na história real do coronel Claus von Stauffenberg e nos eventos da Segunda Guerra Mundial, o longa histórico é dirigido por Bryan Singer e tem roteiro de Christopher McQuarrie. No elenco principal, além de Cruise, destacam-se nomes como Eddie Izzard (Carros 2) e Bill Nighy (Simplesmente Amor). A história segue von Stauffenberg, que retorna à Alemanha ferido e se envolve em uma conspiração para acabar com o governo de Adolf Hitler e matá-lo. Assim, o objetivo dele é pôr em prática a Operação Valquíria, que consiste em um plano emergencial de golpe para controlar o país e acabar com a guerra.

Disponível no Apple TV+ e Prime Video, o filme teve uma um pouco acima da média, como indicam os sites agregadores. No IMDb, o trabalho de Bryan Singer tem nota 7.1, com base em 250 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o longa angariou 62% de aprovação da crítica, levando em conta 198 reviews, e uma pontuação de 65% em relação à audiência.

4 de 12 Lançado em 2008, Operação Valquíria é baseado na história do coronel Claus von Stauffenberg durante a Segunda Guerra Mundial — Foto: Divulgação/MGM Lançado em 2008, Operação Valquíria é baseado na história do coronel Claus von Stauffenberg durante a Segunda Guerra Mundial — Foto: Divulgação/MGM

3. Nascido em 4 de Julho (1989)

O filme de guerra tem direção de Oliver Stone e é baseado no livro homônimo de Ron Kovic, com roteiro assinado por ambos. Disponível no Apple TV+, Amazon Prime Video, Star Plus e YouTube, o longa traz em seu elenco grandes nomes, como Willem Dafoe (O Farol) e Kyra Sedgwick (Fenômeno). A trama acompanha o soldado estadunidense Ron Kovic, que é gravemente ferido na guerra do Vietnã e acaba ficando paraplégico. Após a tragédia, ele passa a questionar o motivo dos Estados Unidos estarem envolvidos nesse conflito, tornando-se um grande ativista político e pelos direitos dos deficientes físicos.

Com oito indicações ao Oscar de 1990, Nascido em 4 de Julho levou duas estatuetas douradas nas categorias de Melhor Diretor e Melhor Montagem/Edição, além de três Globos de Ouro. No IMDb, o filme tem nota 7.2, com base em 110 considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Stone tem um índice de aprovação de 85% da crítica. Segundo o consenso do site em questão, "liderado por uma performance inesquecível de Tom Cruise, o filme encontra o diretor Oliver Stone abordando assuntos instigantes com um ardor ambicioso".

5 de 12 Nascido em 4 de Julho é baseado no livro homônimo de Ron Kovic — Foto: Divulgação/Universal Pictures Nascido em 4 de Julho é baseado no livro homônimo de Ron Kovic — Foto: Divulgação/Universal Pictures

4. Jerry Maguire: A Grande Virada (1996)

Com roteiro e direção de Cameron Crowe, o filme estrelado por Tom Cruise, Cuba Gooding, Jr. e Renée Zellweger está disponível no Apple TV+, HBO Max, Prime Video, Paramount+ e YouTube. A produção americana foi inspirada no agente desportivo Leigh Steinberg, que é demitido e perde todos os seus clientes, com exceção de um famoso e problemático jogador de futebol. Obrigado a concentrar toda a sua energia e potencial no atleta temperamental, Leigh passa a ensinar que a amizade e solidariedade são dois fatores mais importantes do que o dinheiro e o poder dentro do mundo esportivo.

Com críticas muito positivas, Jerry Maguire: A Grande Virada teve cinco indicações ao Oscar 1997, levando a estatueta na categoria de Melhor Ator Coadjuvante, além de um Globo de Ouro e inúmeros outros prêmios. No IMDb, o longa tem nota 7.3, com base em 274 mil considerações, enquanto no Rotten Tomatoes o filme tem um índice de aprovação de 84% da crítica.

6 de 12 O filme Jerry Maguire: A Grande Virada foi escrito, co-produzido e dirigido pelo cineasta Cameron Crowe — Foto: Divulgação/TriStar Pictures O filme Jerry Maguire: A Grande Virada foi escrito, co-produzido e dirigido pelo cineasta Cameron Crowe — Foto: Divulgação/TriStar Pictures

5. Colateral (2004)

Presente em catálogos variados, como Netflix, HBO Max, Apple TV+, Amazon Prime Video e Paramount+, o filme Colateral aborda a história de Max, um taxista experiente em Los Angeles que acaba pegando uma corrida com Vincent, um assassino de aluguel que está na cidade para completar o plano de um cartel do narcotráfico. Após cometer os crimes, Vincent usa Max para fugir da polícia local e do FBI. O longa tem direção de Michael Mann e é estrelado por Cruise e Jamie Foxx (Django Livre).

Aclamado pela crítica, Colateral também teve uma performance positiva com o público. No IMDb, a obra tem nota 7.5, levando em consideração 414 mil reviews. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Mann tem um índice de aprovação de 86% da crítica e uma pontuação de 84% em relação à audiência.

7 de 12 Na trama, Tom Cruise interpreta Vincent, um assassino profissional que é contratado para uma missão — Foto: Divulgação/Paramount Pictures Na trama, Tom Cruise interpreta Vincent, um assassino profissional que é contratado para uma missão — Foto: Divulgação/Paramount Pictures

6. Questão de Honra (1992)

Com quatro indicações ao Oscar de 1993, este filme de drama policial é baseado na peça teatral homônima de Aaron Sorkin e conta com direção de Rob Reiner. Disponível no Apple TV+, HBO Max, Amazon Prime Video e YouTube, Questão de Honra leva em seu elenco principal Jack Nicholson (O Iluminado) e Demi Moore (As Panteras). A trama acompanha um jovem advogado que tenta descobrir a verdade sobre a morte suspeita de um soldado em uma base militar norte-americana.

O longa-metragem teve recepção positiva logo após o seu lançamento. No site IMDb, o trabalho de Rob Reiner tem nota 7.7, com base em 272 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, a obra cinematográfica tem um índice de aprovação de 84%. Segundo o consenso do site em questão, o filme é "um drama antiquado de tribunal com um toque contemporâneo, ele é bem-sucedido com a força de suas estrelas, [...] apresentando atuações poderosas que mais do que compensam o enredo previsível".

8 de 12 Questão de Honra é baseado na peça teatral homônima de Aaron Sorkin — Foto: Divulgação/Columbia Pictures Questão de Honra é baseado na peça teatral homônima de Aaron Sorkin — Foto: Divulgação/Columbia Pictures

7. O Último Samurai (2003)

Este filme épico de guerra foi dirigido e co-produzido por Edward Zwick e está atualmente nos catálogos do Apple TV+, HBO Max, Amazon Prime Video e YouTube. Além de Cruise, o longa também é estrelado por Ken Watanabe (Tokyo Vice) e Koyuki (Pulse). A história gira em torno de Nathan Algren, um soldado americano que deixa os Estados Unidos para participar de um treinamento no recém-criado Exército Imperial Japonês, que tem o objetivo de eliminar todos os samurais restantes do Japão feudal. Mas, ao ser capturado, Nathan aprende o código de honra dos samurais e fica em dúvida sobre que lado apoiar.

Com quatro indicações ao Oscar 2004 e três ao Globo de Ouro, O Último Samurai tem uma recepção positiva, com boa performance nos agregadores. No IMDb, o trabalho de Edward Zwick tem nota 7.8, com base em 450 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o projeto angariou 66% de aprovação da crítica e uma pontuação de 83% referente à audiência.

9 de 12 Além de ser estrelado por Tom Cruise, o ator também foi responsável pela co-produção de O Último Samurai — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures Além de ser estrelado por Tom Cruise, o ator também foi responsável pela co-produção de O Último Samurai — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

8. No Limite do Amanhã (2014)

Estrelado por Tom Cruise, Emily Blunt (Sicario) e Brendan Gleeson (Os Banshees de Inisherin), este filme de ação e ficção científica é baseado na light novel Ōru Yū Nīdo Izu Kiru, de Hiroshi Sakurazaka, e conta com roteiro adaptado de Dante Harper e direção de Doug Liman. A trama se passa em um futuro distópico no qual a Terra é invadida por alienígenas cruéis. É neste cenário que o major William Cage descobre que pode viajar no tempo, logo após a sua morte em combate, revivendo sempre seus derradeiros momentos em um mundo pós-apocalíptico.

Disponível no Apple TV+, HBO Max, Amazon Prime Video e YouTube, a produção teve uma recepção favorável. Prova disso é que no IMDb ele foi avaliado com nota 7.9, com base em 696 mil considerações, enquanto no Rotten Tomatoes a média de aprovação é de 91% da crítica, tendo em conta 337 reviews. De acordo com o consenso do site, o longa é "entusiasmante, bem representado, engraçado e brilhante, [...]oferece uma prova divertida que Tom Cruise é mais do que capaz de carregar o peso de um suspense de ação blockbuster".

10 de 12 No Limite do Amanhã é estrelado por Tom Cruise e Emily Blunt — Foto: Divulgação/Warner Bros. No Limite do Amanhã é estrelado por Tom Cruise e Emily Blunt — Foto: Divulgação/Warner Bros.

9. Rain Man (1988)

Presente nos catálogos do Apple TV+, Amazon Prime Video e YouTube, o longa-metragem de drama, dirigido por Barry Levinson, é estrelado por Cruise e Dustin Hoffman (A Primeira Noite de um Homem), e é inspirado na vida e obra de Kim Peek. A trama acompanha Charlie Babbitt, um jovem que descobre que o pai deixou sua fortuna milionária a Raymond, um irmão autista que ele desconhecia. Ao sequestrá-lo para garantir o dinheiro da herança, o protagonista se aproxima de seu novo parente e aprende o verdadeiro significado de serem irmãos.

Vencedor de quatro estatuetas do Oscar de 1989, incluindo nas categorias de Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Ator e Melhor Roteiro, Rain Man teve uma performance extremamente positiva entre o público e a crítica. No IMDb, o longa tem nota 8,0, com base em 525 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o projeto tem 89% de aprovação da crítica, tendo em conta 134 reviews.

11 de 12 Dirigido por Barry Levinson, Rain Man foi inspirado na vida e obra de Kim Peek — Foto: Divulgação/United Artists Dirigido por Barry Levinson, Rain Man foi inspirado na vida e obra de Kim Peek — Foto: Divulgação/United Artists

10. Magnólia (1999)

Dirigido e roteirizado por Paul Thomas Anderson, este filme de drama tem no elenco, além de Tom Cruise, nomes como Julianne Moore (Hannibal) e Philip Seymour Hoffman (Jogos do Poder). A produção está no Apple TV+, Amazon Prime Video, HBO Max e YouTube. Considerado um cult do cinema, a trama se desenvolve em Los Angeles, mais especificamente na Rua Magnólia, onde nove pessoas terão suas vidas interligadas por uma coincidência do destino.

Com três horas de duração, a obra cinematográfica teve três indicações ao Oscar de 2000 e duas ao Globo de Ouro, das quais venceu apenas na categoria de Melhor Ator Coadjuvante. Aclamado pela crítica, Magnólia tem nota 8 no IMDb, com base em 318 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Paul Thomas Anderson tem um índice de aprovação de 83% da crítica, levando em conta 149 reviews.