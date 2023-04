10 filmes sobre inteligência artificial para assistir online

Inteligência artificial é um assunto cada vez mais popular e tem levantado discussões ao redor do mundo. Ferramentas como o ChatGPT e assistentes virtuais tipo Alexa , além das fotos do Papa Francisco criadas por uma IA , são apenas alguns exemplos de como esse tema tão explorado nos filmes de ficção científica faz parte da nossa realidade hoje. Obras como O Exterminador do Futuro, 2001: Uma Odisseia no Espaço e Blade Runner provocam reflexões sobre IA há muito tempo.

O TechTudo separou 10 filmes sobre inteligência artificial para você assistir, desde clássicos da história do cinema até sucessos recentes. Todos os longas estão disponíveis nas seguintes plataformas de streaming: HBO Max, Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+, Paramount+ e Disney+. Pronto para conferir os melhores filmes sobre Inteligência Artificial? Veja a lista a seguir.

1. Matrix

A franquia Matrix estreou em 1999 e ganhou as continuações Reloaded (2003), Revolutions (2003) e Resurrections (2021). O primeiro filme, dirigido pelas irmãs Wachowski e estrelado por Keanu Reeves, Laurence Fishburne e Carrie-Anne Moss, revolucionou o gênero de ficção científica ao apresentar o protagonista Thomas Anderson e o sistema artificial Matrix, que manipula as mentes de todos e cria a ilusão de um mundo real para as pessoas.

Sucesso absoluto de público e crítica, o primeiro Matrix está disponível no HBO Max (assim como os outros longas da franquia) e no Amazon Prime Video. Para ter noção da relevância do filme, no IMDb a produção está avaliada com uma nota 8.7, em uma escala de 10. Além disso, acumula 88% de aprovação da crítica e 85% do público no Rotten Tomatoes. Não à toa, Matrix venceu as quatro categorias em que foi indicado no Oscar de 2000: Montagem, Mixagem de Som, Edição de Som e Efeitos Visuais.

2. Her

Her conta a história de Theodore Twombly, um homem que convive com uma assistente virtual e se apaixona pela personalidade do sistema, intitulado Samantha. O filme, que estreou no Festival de Cinema de Nova Iorque, em 2013, conta com direção de Spike Jonze e nomes como Joaquin Phoenix, Amy Adams, Rooney Mara, Olivia Wilde e Scarlett Johansson no elenco. O longa conquistou os prêmios de Melhor Roteiro no Oscar e no Globo de Ouro e foi eleito o melhor filme do ano pelo National Board of Review.

Além de aclamado pelo público e crítica, Her gerou comparações da personagem Samantha com as assistentes virtuais da vida real, como Siri, da Apple, e Cortana, da Microsoft. No agregador de notas Rotten Tomatoes, o filme recebeu 94% de aprovação da crítica e 82% por parte do público. Já no Metacritic, acumulou a nota 91/100 dos especialistas e 8.6/10 dos espectadores. Her está disponível na Netflix e no Amazon Prime Video.

3. Ex Machina – Instinto Artificial

Um jovem programador tem a oportunidade de testar uma Inteligência Artificial criada por um bilionário. No entanto, ele percebe, cada vez mais, que a IA é imprevisível e supersofisticada, e começa a se questionar em quem pode confiar. Isso é o que conta a sinopse de Ex Maquina – Instinto Artificial, lançado em 2015 e estrelado por Domhnall Gleeson, Alicia Vikander e Oscar Isaac.

Disponível para aluguel no Amazon Prime Video e no Apple TV+, o filme recebeu duas indicações ao Oscar de 2016: Melhor Roteiro e Melhores Efeitos Visuais, sem contar a indicação de Alicia Vikander ao Globo de Ouro como Melhor Atriz Coadjuvante, pelo papel de Ava, a Inteligência Artificial da história. No Metacritic, a produção foi avaliada em 78 de 100 pela crítica e 8.0 de 10 pelo público, enquanto a aprovação no Rotten Tomatoes foi de 92% e 86%, respectivamente. No IMDb, o longa recebeu a nota 7.7.

4. O Exterminador do Futuro

Uma das franquias mais memoráveis da história do cinema, O Exterminador do Futuro encantou o mundo ao apresentar Arnold Schwarzenegger como o assassino viajante no tempo conhecido como Exterminador, que volta de 2029 para 1984 (ano de lançamento do filme). O sucesso e impacto da obra são representados pelos 100% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

A aclamação geral do primeiro longa, dirigido por James Cameron, deu origem a novos filmes e até a uma série. A trilogia original está disponível no Amazon Prime Video (o terceiro filme também aparece no catálogo da Paramount+). O Exterminador do Futuro possui avaliação de 8.1/10 no IMDb, além de 84/100 da crítica e 7.6/10 do público, no Metacritic.

5. Blade Runner

Blade Runner – O Caçador de Androides é mais uma franquia histórica e indispensável para fãs de ficção científica e interessados no tema das Inteligências Artificiais. O primeiro filme, lançado em 1982 e com direção de Ridley Scott, conta a história de uma rebelião de replicantes, que são androides que vivem disfarçados na humanidade. Entre os prêmios conquistados, Blade Runner venceu a categoria de Melhor Fotografia tanto pela Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles quanto pelos Prêmios da Academia Britânica de Cinema (BAFTA), onde também conquistou Melhor Figurino.

O sucesso do longa acarretou em uma continuação, Blade Runner 2049, outro clássico. No IMDb, os filmes acumulam, respectivamente, as notas 8.1 e 8.0. Já no Rotten Tomatoes, a crítica os avaliou em 89% e 88%, enquanto tiveram uma aprovação de 91% e 82% entre o público. O primeiro filme da franquia está disponível no HBO Max, e o segundo se encontra na Netflix, Paramount+ e Amazon Prime Video.

6. Wall-e

Única animação da lista, Wall-e foi lançado em 2008 pela famosa parceria Disney e Pixar. O filme é dirigido por Andrew Stanton e mostra a vida do personagem-título, um robô que tem a função de limpar o planeta Terra coberto de lixo, no ano 2100, e se apaixona por outra robô, chamada EVA. A produção acumulou diversas premiações, incluindo Globo de Ouro e Oscar de Melhor Filme de Animação.

Wall-e é um sucesso absoluto entre público e crítica. Exemplo disso são as notas no Rotten Tomatoes: 95% de aprovação da crítica e 90% do público. Além disso, acumulou a nota 95 entre a crítica e 8.8 entre o público no Metacritic. Por fim, recebeu 8.4 de avaliação no IMDb. Você pode assistir ao longa animado na plataforma Disney+.

7. 2001: Uma Odisseia no Espaço

Considerado por muitos como o melhor e mais importante filme de ficção científica da história, 2001: Uma Odisseia no Espaço é dirigido por Stanley Kubrick e explora diferentes temas, como tecnologia, vida extraterrestre, viagem espacial, evolução humana e, claro, Inteligência Artificial. A obra cinematográfica, lançada em 1968, ganhou o Oscar de Efeitos Visuais e foi indicada também às categorias de Diretor, Roteiro Original e Direção de Arte.

2001 é um verdadeiro marco para a história do cinema e está disponível no catálogo do HBO Max. O indiscutível impacto da história de Kubrick (co-escrita por Arthur C. Clarke) é representado nas notas dos sites de crítica. No IMDb, a produção foi avaliada em 8.3, já no Metacritic teve 84 entre a crítica especializada e 8.2 entre o público. No Rotten Tomatoes, a aprovação foi de 91% e 89%, respectivamente.

8. Robocop (1987)

Mistura dos gêneros de ação e ficção científica, o primeiro Robocop apresentou o policial Alex Murphy, vivido por Peter Weller, que é morto por criminosos e transformado em um ciborgue. Quem assina a direção do filme é Paul Verhoeven e o elenco ainda conta com Nancy Allen, Dan O’Herlihy, Kurtwood Smith, Miguel Ferrer e Ronny Cox.

O longa abriu caminho para outras produções, transformando-se em uma grande franquia. Mas foi Robocop de 1987 que conquistou grande aclamação, chegando inclusive a vencer um Oscar de Efeitos Sonoros. O filme, que está disponível no Amazon Prime Video, tem 91% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e 84% do público. Já no IMDb, é avaliado com nota 7.6 de 10.

9. A.I.: Inteligência Artificial

Dirigido por Steven Spielberg, A.I.: Inteligência Artificial foi lançado em 2001 e mostra a criação do menino-robô David (Haley Joel Osment), com sentimentos humanos. O filme foi indicado a duas categorias no Oscar (Efeitos Visuais e Trilha Sonora), uma no BAFTA (Efeitos Visuais, Direção e Trilha Sonora) e três no Globo de Ouro (Direção, Trilha Sonora e Ator Coadjuvante, para Jude Law). O longa se encontra disponível para aluguel nos catálogos do Amazon Prime Video e do Apple TV+.

O filme é considerado um dos principais sobre Inteligência Artificial. Aliás, era inicialmente um projeto de Stanley Kubrick (diretor e co-roteirista de 2001: Uma Odisseia no Espaço), que queria explorar justamente o tema de máquinas com sentimentos. Nos agregadores de notas, acumula 75% de aprovação da crítica e 64% do público no Rotten Tomatoes, além de avaliação de 7.2 no IMDb.

10. Kimi

Angela Childs (Zoë Kravitz) tem agorafobia (medo de situações e/ou locais sem fuga e ajuda em casos de ansiedade intensa) e trabalha de casa em uma empresa de tecnologia, responsável pela assistente virtual Kimi. Porém, ela descobre evidências de um crime e precisa enfrentar o próprio transtorno, que a impede de sair do apartamento onde mora, para denunciá-lo. Essa é a sinopse do filme, que está disponível no catálogo da HBO Max.

Kimi, thriller dirigido por Steven Soderbergh, foi lançado em 2022 e teve uma recepção mais positiva entre a crítica do que entre o público. No Rotten Tomatoes, por exemplo, o longa tem 92% de aprovação entre a crítica especializada e apenas 55% entre o público. No IMDb, a produção foi avaliada com nota 6.3/10.