10 games ideais para quem não gosta de jogar ou não está acostumado

A indústria de games possui vários tipos de jogos diferentes, seja para quem busca desafios ou para usuários que não têm esse costume. Enquanto muitos títulos atuais exigem uma certa familiaridade com joysticks, há exemplos como The Sims 4 ou Candy Crush Saga que são intuitivos o suficiente para qualquer um jogar. Pensando nisso, o TechTudo separou uma lista com 10 games que até mesmo quem não tem costume de jogar poderá relaxar e curtir um pouco.

1. The Sims 4

O quarto capítulo da série The Sims mantém uma tradição da franquia de ser uma das mais populares entre o público que não está acostumado a jogar. The Sims 4 é um simulador de vida, no qual o jogador pode criar um personagem e tomar decisões com base em suas próprias vontades, assim como nas necessidades do Sim. É possível escolher sua carreira, amizades, paixões, decoração, entre outros exemplos.

Por ser um simulador de vida, não há um alto nível de dificuldade, já que sucesso e fracasso dependem mais do ponto de vista de cada um, sem condições rígidas a serem cumpridas. The Sims 4 está disponível em sua versão base gratuitamente para PlayStation 4 (PS4), Xbox One, PC e Mac, jogável através da retrocompatibilidade também no PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S.

Um jogo bastante divertido para curtir com os amigos, Overcooked! 2 é fácil de começar e difícil de dominar. Este party game desafia usuários a administrarem sua própria cozinha enquanto realizam tarefas como cortar ingredientes, colocá-los para cozinhar e servi-los em pratos de acordo com o gosto dos clientes. Tudo isso para ganhar mais habilidade gastronômica e usar sua comida para aplacar a ira de pães mortos-vivos.

Apesar de ser possível jogar sozinho, Overcooked! 2 é mais divertido em multiplayer com pelo menos 2 pessoas, mas há suporte para até 4 participantes. Overcooked! 2 está disponível para PS4 por R$ 124,50, para Xbox One por R$ 49, para Nintendo Switch por R$ 133,90 e para PC pelas lojas digitais Steam e Epic Games Store por R$ 59,90 ou via GOG por R$ 47,49. O jogo também está incluído no Xbox Game Pass.

Uma das franquias mais conhecidas e talvez a criadora do gênero "Party Game", Super Mario Party traz um misto de jogo de tabuleiro e minigames. Até 4 jogadores se enfrentam como personagens da turma de Mario enquanto rolam dados e se movem por um tabuleiro. Ao final de cada turno, eles se enfrentam em um minigame aleatório, que pode ser cada um por si, 2v2 ou 3v1, em busca de moedas para comprar estrelas.

Ao final do jogo, vence quem conquistar mais estrelas. Ainda assim, o fator sorte também é importante, já que existem estrelas distribuídas de maneira praticamente aleatória. Os minigames são fáceis de compreender e muitos utilizam controles intuitivos de movimento. Cada jogador precisa apenas de um Joy-Con, o que facilita jogar em multiplayer. Super Mario Party está disponível para Nintendo Switch por R$ 299.

Prático para jogar diretamente em seu navegador de Internet ou nos smartphones, Gartic é um game de desenho e adivinhação nos moldes do clássico "Imagem & Ação". Um jogador é sorteado a cada rodada para desenhar algo, limitado por um tema previamente escolhido, enquanto os outros participantes tentam adivinhar o que é.

É possível ganhar pontos por acertar o que está sendo desenhado ou por outras pessoas acertarem seu desenho. Pode ser um pouco difícil desenhar na tela de toque ou com o mouse, mas, ao invés de criar uma barreira, isso pode se tornar parte da diversão entre amigos. Gartic está disponível gratuitamente para PC direto no navegador, Android e iPhone (iOS).

5. Fall Guys: Ultimate Knockout

Neste Battle Royale estilo "Olimpíadas do Faustão", usuários travam uma disputa online em um grupo de 60 pessoas através de diversos rounds enquanto tentam ser o último sobrevivente. O segredo da popularidade do game está em sua facilidade de começar a jogar, já que seus controles só envolvem mover seu personagem, pular e mergulhar.

Passar pelas fases exige destreza, mas a sorte também é um fator importante, o que equilibra o game para usuários em diferentes níveis de habilidade. Fall Guys está disponível gratuitamente para PS5), Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC pela loja digital Epic Games Store.

O popular game de intriga social Among Us que foi uma sensação durante a pandemia também é um jogo que pode ser jogado por qualquer pessoa e entendido em poucos minutos. Neste game multiplayer online, um grupo de usuários fazem parte da tripulação de uma nave ou base espacial e têm que realizar sua manutenção através de minigames que duram poucos segundos. No entanto, entre eles há um ou mais impostores infiltrados que poderão tentar matá-los quando estiverem distraídos.

O objetivo do jogo é descobrir quem é o impostor antes que ele mate toda a tripulação, mas muitos jogadores inocentes podem acabar sendo acusados. Among Us está disponível para PS5 e PS4 por R$ 24,50, para Xbox Series X/S e Xbox One por R$ 18,45, para Nintendo Switch por R$ 18,50 e para PC pela loja digital Steam por R$ 10,89 ou via Epic Games Store por R$ 9,99. O game também está disponível gratuitamente para Android e iPhone (iOS), assim como faz parte do catálogo do Xbox Game Pass.

7. Candy Crush Saga

Um clássico game de quebra-cabeça que é febre nos smartphones é Candy Crush Saga, um jogo simples do tipo "combine 3 peças iguais" com temática de doces e jogabilidade viciante. O usuário apenas precisa mover uma peça ou outra em um tabuleiro com a tela de toque ou mouse para reunir 3 doces iguais e, assim, eliminá-los. Também é possível ganhar bônus em caso de 4, 5, ou mais doces reunidos, que serão eliminados por meio de combos.

O game tem milhares de níveis, o que garante uma diversão quase infinita, porém eles se tornam gradativamente mais difíceis e exigem um pouco de paciência nas partes mais avançadas.Candy Crush Saga está disponível gratuitamente para PC, Android e iPhone (iOS).

8. GTA 5 (Grand Theft Auto V)

A popular franquia de ladrão de carros teve em GTA 5 seu maior e mais realista mundo aberto já concebido. O game conta a história de três protagonistas: Michael, um ladrão saindo de sua aposentadoria, Franklin, que quer melhorar de vida através do crime, e Trevor, uma pessoa completamente descontrolada.

As missões de história às vezes podem oferecer um nível de dificuldade alto e, infelizmente, não há como mudar a dificuldade do jogo. No entanto, o jogador pode apenas curtir o mundo aberto e atividades paralelas sem se preocupar ou se aventurar nos minigames do multiplayer de GTA Online.

GTA 5 está disponível para PS5 e Xbox Series X/S por R$ 214,90, assim como em suas edições Premium para PS4 por R$ 159,90, Xbox One por R$ 149,95 e PC via Steam, saindo a R$ 109,89, e Epic Games Store, por R$ 82,42.

A versão reimaginada do clássico Call of Duty: Modern Warfare 2 de 2009 é um jogo de tiro em primeira pessoa que pode ser aproveitado por jogadores que já têm pelo menos algum contato com games. A história segue a força-tarefa 141 do exército em uma busca por um terrorista internacional que os leva por missões ao redor do mundo.

Em sua dificuldade mais fácil, "Recruta", o game pode ser completado com um nível de desafio básico, acessível para a grande maioria dos jogadores. No modo online, porém, a competição é acirrada. Call of Duty: Modern Warfare 2 está disponível para PS4, PS5, Xbox Series X/S e Xbox One por R$ 329, enquanto no PC, via Steam, por R$ 299,90.

Um dos mais populares games da produtora Quantic Dream, Detroit: Become Human segue os moldes de um jogo de aventura focado em narrativa, o qual não exige tanta habilidade com o controle. O enredo se passa em um futuro no qual androides se tornaram comuns na sociedade e acompanha o ponto de vista de três desses robôs: Connor, um investigador policial, Kara, uma androide fugitiva, e Markus, um androide que ganha consciência e resolve liderar uma revolução.

Em alguns momentos, o jogador pode ter que reagir rápido para apertar algum botão na tela, mas, a maior parte do game tem foco em exploração e diálogos.Detroit: Become Human está disponível para PS4 e PS5 por R$ 71,50 ou para PC pelas lojas digitais Steam, por R$ 139,99, e Epic Games Store, por R$ R$ 98,99.