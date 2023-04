10 jogos Battle Royale para curtir no PC, celular ou console em 2023

Jogos Battle Royale têm sido uma febre nos últimos anos em todo o mundo, com opções gratuitas como Fortnite , Free Fire e Call of Duty: Warzone 2.0 dominando a cena. No entanto, apesar da ampla variedade de títulos disponíveis, muitos deles estão perdendo jogadores por não oferecem mais novidades. Pensando nisso, o TechTudo reuniu dez dos melhores games do gênero que ainda valem a pena jogar no PC, dispositivos móveis Android e iPhone ( iOS ) ou consoles PlayStation , Xbox Nintendo Switch . Confira a lista a seguir.

PUBG: Battlegrounds é um dos mais importantes Battle Royales, sendo um dos que introduziu alguns dos elementos mais fundamentais do gênero. O jogo apresenta um mapa vasto em que até 100 soldados são lançados em uma ilha, tendo que buscar armas e equipamentos para sobreviver em uma área segura que encolhe constantemente. No fim, vence a equipe ou jogador que eliminar os outros adversários. PUBG está disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One, além de PC e mobile, com versão para Android e iPhone (iOS).

Tetris 99 é a mais recente versão do game clássico de quebra-cabeça, agora exclusivo para o console Nintendo Switch. A princípio, a dinâmica pode parecer simples, mas encaixar peças para manter o tabuleiro limpo é uma experiência bem intensa quando se está competindo contra outros 98 jogadores ao mesmo tempo. Enquanto o usuário se concentra em controlar as próprias peças, ele pode conferir o desempenho de oponentes, atacando-os com blocos de lixo e vice-versa.

3. Vampire The Masquerade: Bloodhunt (PS5, PC)

Vampire The Masquerade: Bloodhunt se passa no universo de Vampiro: A Máscara, franquia que começou como um livro. Ambientado na cidade de Praga, na República Tcheca, o game apresenta um mundo onde vampiros estão em guerra e devem caçar uns aos outros pelos telhados da cidade. O título conta com elementos de RPG de mesa, como opções de escolha de classe e montagem de uma "árvore de habilidades" durante as partidas, além de poderes que são ativados ao beber sangue de humanos espalhados pelo mapa. Bloodhunt está disponível para PS5 e PC.

Apex Legends é um shooter futurista da Respawn Entertainment, sendo um dos primeiros a trazer mecânicas como a ressuscitação de companheiros e "ping", que permite indicar pontos de interesse no mapa para outros jogadores. Cada um dos doze "lendas" tem duas habilidades únicas, de forma que os players podem montar grupos estratégicos com três personagens. Além disso, o título oferece customização de skins e dublagem em português. Apex pode ser jogado no PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, PC, além de Android e iPhone (iOS)

Hunt: Showdown, da Crytek, é um survivor horror multiplayer, com uma variedade de armas de fogo, explosivos e locais para se esconder. Nele, os jogadores devem eliminar uma grande criatura no mapa, o chefão, tendo antes que encontrar pistas e lidar com ameaças de outros jogadores e inimigos menores. Também é possível considerar Hunt: Showdown um título competitivo e cooperativo ao mesmo tempo, já que os jogadores têm a liberdade de escolher como jogar. O game pode ser jogado no PS5, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

Disponível gratuitamente em diversas plataformas, Call of Duty: Warzone 2.0 coloca 150 competidores em uma ilha para lutar pela sobrevivência até o final da partida. O game, que é uma atualização do COD Warzone original, traz mudanças significativas, como a perspectiva em terceira pessoa e outros modos além do Battle Royale. A disputa no Gulag agora é em combates 2v2 — o que intensifica a emoção da disputa — e o mapa da área segura também foi redesenhado em círculos menores, aumentando a tensão durante a partida. O título pode ser acessado via PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

7. Fall Guys: Ultimate Knockout (PS5, PS4, XBSX/S, XB, SW, PC)

Desenvolvido pela Mediatonic e publicado pela Devolver, Fall Guys é um jogo de Battle Royale que reúne até 60 competidores em uma partida. O objetivo é acumular pontos ao superar desafios aleatórios de uma gincana, repleta de obstáculos. O game conta com suporte a crossplay e apresenta uma pegada arcade, com minigames que incluem handebol com bolas gigantes, percursos com armadilhas, plataformas móveis e muito mais. Após a compra do estúdio pela Epic Games, o jogo ficou disponível gratuitamente para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch e PC.

Fortnite é um dos títulos Battle Royale mais populares do mundo, desenvolvido pela Epic Games. No modo padrão, 100 competidores lutam pela sobrevivência em uma ilha enquanto coletam materiais para construir estruturas defensivas ou de locomoção. Além disso, o jogo também oferece partidas tradicionais sem construção, em equipe e em mapas variados.

Uma das características mais marcantes do Fortnite é a possibilidade vestir os personagens com trajes de celebridades, filmes e desenhos populares — o que adiciona um elemento de personalização ao gameplay. Fortnite pode ser jogado no PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC e Android, além de rodar no iPhone (iOS) via Xbox Cloud Gaming.

9. Naraka: Bladepoint (XBSX/S, XB, PC)

Bladepoint é um jogo de ação disponível para PC, ambientado em um mundo inspirado na cultura e mitologia asiática. Cada partida conta com até 60 jogadores, que podem escolher um personagem específico e usufruir de uma ampla gama de armas e habilidades especiais.

Uma das características marcantes de Naraka: Bladepoint é a ênfase no combate corpo a corpo. Ele ainda é complementado pelo uso de uma corda com gancho para locomoção, o que adiciona um elemento de estratégia e mobilidade à jogatina. O título fica disponível para Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

Lançado em 2017 pela Garena, Free Fire é um game de tiro online projetado para smartphones, com uma jogabilidade semelhante a PUBG. A obra se tornou popular por sua capacidade de rodar em dispositivos com menor capacidade, permitindo que jogadores com celulares mais antigos também pudessem desfrutar da emoção do Battle Royale. Entre os recursos oferecidos pelo título estão a possibilidade de personalizar armas e personagens, além de poder adquirir skins grátis ou pagas. Free Fire é uma opção 100% mobile, para Android ou iPhone (iOS), mas também pode ser jogado no PC via emulador.