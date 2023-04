10 jogos de exploração e aventura que você precisa conhecer

Jogos de exploração são aqueles que deixam o player andar livremente pelo mapa para descobrir novas missões, coletar itens e até subir de nível para avançar na história. Geralmente, esses games ainda oferecem grandes mundos abertos, tornando a aventura mais imersiva e completa. Red Dead Redemption 2 , Death Stranding e Subnautica são alguns dos títulos mais famosos do gênero, sendo muito aclamados pelas possibilidades que oferecem e detalhes que apresentam. Veja, a seguir, uma lista com esses e outros games do estilo para conhecer.

1. Uncharted: Legacy of Thieves Collection

A compilação da série Uncharted reúne dois jogos: Uncharted 4 A Thief’s End e Uncharted: O Legado Perdido. Nas tramas, que são complementares, jogadores controlam Nathan Drake, o famoso caçador de tesouros da franquia, e Chloe Frazer, uma arqueóloga. A aventura de tiro em terceira pessoa, apesar de linear, oferece cenários bem vastos para exploração. Players podem descobrir segredos e colecionáveis ao longo das fases, garantindo uma experiência bastante encorpada. O título está disponível para PlayStation 5 (PS5) por R$ 249,50 e PC (via Steam) por R$ 199,90.

2. Death Stranding

Death Stranding é um jogo criado pelo game designer Hideo Kojima, e está disponível para PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5) e PC (via Steam e Xbox Game Pass). Na história, jogadores controlam Sam Bridges, um entregador de carga que trabalha em um mundo devastado. Ao longo da gameplay, ele precisa tanto entregar itens quanto coletá-los, enfrentando vários percalços até o destino final.

O título em terceira pessoa conta com um ambiente gigantesco, que concede muita liberdade para exploração. Para isso, o protagonista pode tanto andar a pé quanto descobrir itens e veículos para agilizar a jornada. O título, cujos preços variam entre R$ 115 e R$ 250, teve sequência confirmada no ano passado, durante o The Game Awards 2022.

3. The Elder Scrolls V: Skyrim

The Elder Scrolls V: Skyrim faz parte da famosa série de RPG da Bethesda, mas pode-se dizer que o jogo tem, praticamente, vida própria. Isso porque recebe updates e expansões constantemente, sendo muito completo e praticamente "infinito". A perspectiva é em primeira pessoa, e o jogador pode explorar o mundo de várias formas: ao interagir com outros personagens, procurar itens e armas, liberar criaturas novas para batalhar e mais.

Don’t Starve Together é a versão expandida e multiplayer de Don’t Starve, jogo single-player de sobrevivência e exploração. Os gráficos são simples, no estilo 2D, mas a jogabilidade garante muita diversão. Nele, players precisam coletar itens para criar utensílios, montar ferramentas e fazer comida para sobreviver às estações do ano e derrotar criaturas violentas.

As sessões permitem que até quatro amigos participem, o que aumenta ainda mais o dinamismo da gameplay, pois cada partida é diferente da outra. Essa versão do jogo está disponível para PC (via Steam) e Nintendo Switch, com preços a partir de R$ 30.

5. Subnautica

Subnautica, desenvolvido e publicado pela Unknown Worlds Entertainment, é um jogo de ação e aventura no fundo do mar. Nele, o jogador deve explorar as águas para coletar materiais e criar ferramentas e tecnologia. Ao mesmo tempo, ele também deve lidar com as várias criaturas marinhas que cruzarem seu caminho, sejam elas agressivas ou não.

Por trazer um mundo aberto, o game oferece uma jogabilidade expandida, repleta de possibilidades. Além disso, por ter perspectiva em primeira pessoa, garante uma boa imersão. O título está disponível para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Metro Exodus é o terceiro jogo da 4A Games inspirado pela saga de livros do autor Dmitry Glukhovsky, e também um dos mais elogiados. Com sistema de tiro em primeira pessoa, o game coloca o jogador para descobrir como sobreviver numa Rússia pós-apocalíptica, devastada por radiação e um vírus mutante.

Apesar de ser linear em maior parte, o título recompensa usuários que exploram suas fases com itens exclusivos e upgrade para as armas. Além disso, ele também exige que o player vá e volte em alguns caminhos, e isso graças ao clima dinâmico das áreas. Metro Exodus está disponível para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, com preços entre R$ 50 e R$ 150.

7. Red Dead Redemption 2

Lançado em 2018, Red Dead Redemption 2 era uma das sequências mais aguardadas da indústria de jogos na época. O título, apesar de ser uma continuação do primeiro, volta no tempo para contar mais da história de John Marston e seu bando. A aventura se passa nos Estados Unidos, em 1911, durante o declínio do Velho Oeste. Por isso, o mapa tem ambientes vastos, repletos de florestas, que contribuem para uma exploração plena e sem muitas preocupações – a não ser por animais selvagens, bandidos e algumas aparições sobrenaturais.

Durante a gameplay, o jogador pode coletar itens, flores, plantas, restos de animais e até objetos raros para vender. A aventura de mundo aberto em terceira pessoa é mais uma produção de qualidade da Rockstar e pode ser comprada por preços a partir de R$ 250.

Último jogo de uma elogiada trilogia, Shadow of the Tomb Raider foi lançado em 2018 e traz a conclusão das aventuras de Lara Croft. Neste título em particular, há alguns elementos de mundo aberto, de forma que jogadores precisam explorar tumbas e masmorras para desbloquear colecionáveis e equipamentos, além de avançar na história.

Por se tratar de um jogo de tiro e exploração linear repleto de puzzles e artefatos históricos, ele se assemelha muito a Uncharted, mas mantém personalidade própria. Interessados podem comprá-lo em PS4, Xbox One, Xbox Game Pass e PC, com preços a partir de R$ 60.

Horizon: Forbidden West é o segundo jogo da franquia da Guerrila Games, disponível para PS4 e PS5. A história conta a trajetória de Aloy, uma guerreira escolhida para salvar a Terra de um novo apocalipse. Durante a gameplay, a heroína precisa matar animais-máquinas, coletar recursos para criar flechas e ferramentas, e fazer mais ações para conseguir sobreviver. Já para se transportar, é possível escalar montanhas, subir em árvores, nadar e até montar em animais-robô. Por fim, para lutar, é possível criar e procurar armas, além de usar máquinas como escudo.

Eleito como jogo do ano por vários veículos no seu ano de lançamento, Outer Wilds é um jogo disponível para PC, Xbox One e PS4. O game é muito focado em exploração, oferecendo mapas enormes e níveis diversos para se encontrar e se perder. A perspectiva é em primeira pessoa e permite que o aventureiro viaje entre diversos ambientes para tentar novas formas de buscar itens e resolver quebra-cabeças. Há momentos de contemplação de cenários vastos, mas o título brilha principalmente quando dá liberdade ao jogador para fazer o que quiser.

