10 jogos dos anos 2000 que são nostálgicos e você precisa relembrar

Os anos 2000 foram significativos para os games, já que representaram uma grande evolução tecnológica nos consoles e computadores. Foi por isso que nomes como Counter-Strike 1.6, GTA: San Andreas e The Sims 2 marcaram época, trazendo muita nostalgia para jogadores que viveram e aproveitaram este período dos videogames. Para relembrar esse "tempo bom", o TechTudo separou alguns dos jogos mais memoráveis do início do século. Confira:

1. Counter-Strike 1.6 (2003) – PC

Counter-Strike 1.6 pode não ser a versão mais moderna e atualizada da franquia, mas segue como um dos mais amados pelos jogadores. Além de ser leve e compatível com praticamente qualquer computador atual, o game de tiro em primeira pessoa da Valve ainda é jogado por milhões de usuários.

Não há enredo e temos apenas partidas multiplayer com dois lados adversários: terroristas e contra-terroristas. Counter-Strike 1.6 tem inúmeros relatos de pessoas que jogaram nas antigas “lan houses” em sua infância ou adolescência e, por isso, muitos ainda têm memórias marcantes com o título. O clássico está disponível para comprar no Steam por R$ 20.

2. GTA: San Andreas (2004) – PC, PS2, Xbox

Em GTA: San Andreas, C.J. volta ao seu bairro de infância na "quebrada" de Los Santos e se vê envolvido em perigosas disputas de gangue e outros problemas com a lei. É assim que começa a história do personagem, um dos mais queridos de toda a série e que é lembrado por todo tipo de jogador, seja casual ou "hardcore".

San Andreas fez história ao expandir ainda mais o já imenso mundo de GTA, apresentando um mapa extenso ainda para os padrões de hoje, muitas opções de interação e até mesmo uma modificação polêmica, contendo um minigame envolvendo relações sexuais, o “Hot Coffee”.

Bully foi lançado como uma espécie de alternativa ao GTA, só que na escola primária. Ao contrário do que o nome sugere, o game te deixa controlar um jovem que tem que lidar com “bullies” na escola. Este é um título que chegou a ser proibido no Brasil e teve sua venda suspensa durante alguns anos, mas já tem sua comercialização normalizada.

O título tem mundo aberto contido dentro de uma escola e uma pequena cidade, divertindo na medida certa com missões e minigames. O jogo ainda é vendido no Steam, para PC, por R$ 40, além de Xbox One e Xbox Series X/S, saindo a R$ 49, PS4 e PS5, com preço de R$ 37,90.

4. The Sims 2 (2004) – PC

Apesar de estarmos na quarta versão da série, The Sims 2 ainda é um dos mais queridos por todos os fãs. Isso acontece por conta de sua enorme abrangência de possibilidades, as várias expansões já lançadas e, claro, pelo fator nostalgia que segue muito forte. The Sims 2 representou uma enorme evolução em relação ao primeiro em sua época, com gráficos de muita qualidade. Infelizmente este é um título que não está mais disponível para compra digital, mas pode ser aproveitado por quem ainda tem suas cópias físicas guardadas em casa.

5. Castlevania: Circle of the Moon (2001) – GBA

Este pode não ser o Castlevania mais popular de todos, mas Castlevania: Circle of the Moon marcou por ser o primeiro título da série, desenvolvido exclusivamente para o Game Boy Advance, da Nintendo. Nele, tínhamos todos os elementos que fizeram sucesso na saga até então, somado à possibilidade de jogar em qualquer lugar e com a tela totalmente colorida.

No jogo, controlamos o caçador de vampiros Nathan Graves, que tem que enfrentar Drácula em mais uma aventura dura horas. A única forma de comprar este título hoje em dia é na coleção Castlevania Advance Collection, disponível para PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC por preços que variam entre R$ 60 e R$ 100.

6. Battlefield 1942 (2002) – PC

Um dos games da série Battlefield mais elogiados pelos fãs, Battlefield 1942 chegou em 2002 e chegou a ganhar duas expansões mais tarde: The Road to Rome e The Secret Weapons of WWII. Como o nome denuncia, o título se passa na Segunda Guerra Mundial e tem foco no modo história, apesar de também apresentar um grande componente multiplayer.

Gráficos marcantes para a época dão o tom, até para aproveitar ao máximo sua única plataforma, o PC. O game não está mais disponível para venda atualmente.

Em 2009 a série Call of Duty já estava consolidada como uma das principais do gênero de tiro em primeira pessoa (FPS), mas foi com Call of Duty: Modern Warfare 2 que ela alcançou um status ainda mais abrangente e um público enorme. O título chegou a receber uma releitura moderna, com nova história e gameplay, mas sua versão original continua disponível no PC, saindo a R$ 34,99, PS4 e PS5, por R$ 79,90, além de Xbox One e Xbox Series X/S, com preço de R$ 129.

O clássico expandiu tudo que fez sucesso nos games anteriores e colocou o jogador em situações inesquecíveis, como a polêmica missão “No Russian”, com um massacre no aeroporto, além de um mapa no Rio de Janeiro para campanha e multiplayer.

8. Black (2006) – PS2, Xbox

Além de Call of Duty e Battlefield, outro grande jogo de FPS ficou conhecido nos anos 2000 foi Black. Lançado para Xbox e PS2, ele sempre foi conhecido como a grande alternativa para quem queria jogar um excelente FPS sem precisar de um PC potente. Black conta a história de um conflito fictício envolvendo um agente da CIAS, Jack Kellar, que precisa resolver problemas na Rússia.

O jogo tem design elegante e tenta não poluir a tela com muitos elementos visuais para demonstrar seus bons gráficos (para a época, claro). Hoje em dia Black pode ser comprado na Xbox Live, compatível com os Xbox mais atuais, por cerca de R$ 50, além de estar disponível via Xbox Game Pass.

9. Winning Eleven 5 (2001) – PS2, PS1

Winning Eleven 5, lançado em 2001 no Japão, foi um marco para a série de futebol da Konami. Nesta época a marca era mais popular do que sua rival, FIFA, e também conhecida por ter grande qualidade, tudo por conta da herança deixada nos títulos de PlayStation. Foi a partir deste título que o jogo começou a sair oficialmente no ocidente, com o nome de Pro Evolution Soccer, ou PES, como viria a ser consagrado por vários anos.

O título foi elogiado por público e crítica e ganhou diversas notas máximas em sites e revistas da época. Hoje em dia a marca mudou novamente, vale lembrar, e agora se chama eFootball. Winning Eleven 5 não está mais disponível para comprar, atualmente.

Bônus: 10. Emily Is Away (2015) – PC

Emily Is Away é um exemplo “fora da curva” nesta lista, pois foi lançado em data mais recente. Ainda assim, é pautado pela nostalgia e simula ambientes antigos da computação. O game saiu para PC em 2015 e está disponível gratuitamente no Steam. O game simula o Windows XP e um programa de mensagens parecido com ICQ e MSN, onde o usuário conversa com Emily, uma jovem misteriosa. Toda a história do game se passa no início dos anos 2000 e vários elementos visuais remetem a esta época, como imagens de bandas e filmes.

