10 jogos multiplayer para PC fraco que você precisa conhecer

Jogos multiplayer para PC fraco podem ser difíceis de achar, especialmente porque a maioria dos títulos do gênero requerem boas configurações. Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com dez opções para computadores com processador Core i3 ou inferior, até 4 GB de RAM e placa de entrada ou integradas. A lista inclui Minecraft , Overcooked! 2 e Stumble Guys , games capazes de proporcionar muitas horas de diversão sem a necessidade de um hardware avançado. Confira a seguir.

1 de 11 Veja lista com dez games para jogar com amigos e que rodam bem em PCs menos potentes; Minecraft e Overcooked estão entre os escolhidos — Foto: Divulgação/Kitka Games Veja lista com dez games para jogar com amigos e que rodam bem em PCs menos potentes; Minecraft e Overcooked estão entre os escolhidos — Foto: Divulgação/Kitka Games

Criado pela Mojang, Minecraft é um fenômeno cultural que conquistou milhões de fãs desde seu lançamento em 2009. Com um visual formado por blocos, ele permite que os jogadores criem objetos e cenários em um mundo gerado de forma procedural, enquanto enfrentam monstros e outros desafios. Graças aos gráficos simples, o jogo é bem leve e roda na maioria dos PCs, além de ser possível revisitar seus primórdios na versão Minecraft Classic, online e gratuita.

Minecraft - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Sistema operacional: Windows 10 ou superior (64/86 bits) Processador: Intel Celeron J4105 ou AMD FX-4100 Memória RAM: 4 GB Placa de vídeo: Intel HD Graphics 4000 ou AMD Radeon R5 Armazenamento: 4 GB de espaço disponível

2 de 11 Em Minecraft, jogo multiplayer que roda em PC fraco, é possível viver aventuras em um mundo feito de blocos — Foto: Reprodução/Microsoft Store Em Minecraft, jogo multiplayer que roda em PC fraco, é possível viver aventuras em um mundo feito de blocos — Foto: Reprodução/Microsoft Store

2. Unrailed!

Unrailed! é um game multiplayer de construção ferroviária em mundos gerados proceduralmente. Nele, jogadores devem coletar recursos e construir rotas para expandir a ferrovia e evitar que o trem descarrile. O título pode ser jogado em equipe de até quatro membros ou em uma partida de 2v2 para desafiar as habilidades de cooperação e coordenação de cada um, fundamentais para sobreviver aos desafios crescentes.

Unrailed! - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Sistema operacional: Windows 7 (64 bits) Processador: 2 GHz Dual Core Memória RAM: 4 GB Placa de vídeo: Intel HD Graphics 520 Armazenamento: 2 GB de espaço disponível

3 de 11 Unrailed! é um jogo de cooperação frenético onde jogadores devem construir trilhos para um trem enquanto evitam obstáculos — Foto: Reprodução/Steam Unrailed! é um jogo de cooperação frenético onde jogadores devem construir trilhos para um trem enquanto evitam obstáculos — Foto: Reprodução/Steam

Nesta versão de UNO, é possível jogar com amigos e familiares da maneira que desejarem, escolhendo entre uma variedade de regras e temas, bem como cartas com efeitos variados. Vence a play aquele que eliminar todas as cartas da mão. No entanto, vale lembrar que as jogadas capazes de mudar o curso da partida completamente são bastante comuns.

UNO - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Sistema operacional: Windows 8.1 ou 10 (64 bits) Processador: Intel Core 2 Quad Q9550, AMD Phenom II X4 945 ou equivalente Memória RAM: 4 GB Placa de vídeo: NVIDIA GeForce GTS 450, AMD Radeon HD 5670 ou equivalente Armazenamento: 3 GB de espaço disponível

4 de 11 UNO é um jogo de cartas divertido e dinâmico onde o objetivo é se livrar de todas as cartas da sua mão; opção é ótimo multiplayer para PC fraco — Foto: Reprodução/Steam UNO é um jogo de cartas divertido e dinâmico onde o objetivo é se livrar de todas as cartas da sua mão; opção é ótimo multiplayer para PC fraco — Foto: Reprodução/Steam

4. Lovers in a Dangerous Spacetime

Lovers in a Dangerous Spacetime permite que até quatro jogadores controlem uma nave espacial em formato de coração e enfrentem ameaças intergalácticas para resgatar coelhos sequestrados. Cada um dos players controla um personagem, que pode mover o veículo, atirar lasers e controlar os escudos em um ambiente vibrante e frenético. É preciso atenção para não perder a união e manter a coordenação da equipe frente a ameaça das forças Anti-Amor.

Lovers in a Dangerous Spacetime - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Sistema operacional: Windows XP ou superior Processador: 1.7 GHz Core 2 Duo Memória RAM: 2 GB Placa de vídeo: 256 MB VRAM Armazenamento: 900 MB de espaço disponível

5 de 11 Controle uma nave com seus amigos em Lovers in a Dangerous Spacetime, jogo multiplayer para PC fraco — Foto: Reprodução/Steam Controle uma nave com seus amigos em Lovers in a Dangerous Spacetime, jogo multiplayer para PC fraco — Foto: Reprodução/Steam

5. Overcooked! 2

Overcooked! 2 é a continuação do game de cozinha que venceu o prêmio "Melhor Jogo para Família" no The Game Awards 2018. Nele, até quatro pessoas em cooperação local ou online devem preparar, cozinhar e servir pratos em cenários cheios de obstáculos e desafios, trabalhando em equipe para evitar que os clientes desistam antes do tempo acabar. É um teste de habilidade e coordenação dos players, mesmo aqueles com PC mais fraco, que devem trabalhar juntos para receber cinco estrelas em seu restaurante.

Overcooked! 2 - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Sistema operacional: Windows 7 (64 bits) Processador: Intel i3 2100 ou AMD A8-5600k Memória RAM: 4 GB Placa de vídeo: GeForce GTX 630 ou AMD Radeon HD 6570 Armazenamento: 3 GB de espaço disponível

6 de 11 Overcooked! 2 é um jogo de culinária cooperativo caótico e divertido, e pode ser jogado em multiplayer online ou local — Foto: Reprodução/Steam Overcooked! 2 é um jogo de culinária cooperativo caótico e divertido, e pode ser jogado em multiplayer online ou local — Foto: Reprodução/Steam

6. Human: Fall Flat

Human: Fall Flat, da No Brakes Games, permite controlar um personagem sem ossos em um mundo 3D com física realista. Nesse título de plataforma, os jogadores precisam resolver diversos quebra-cabeças em diferentes locais, desde um castelo medieval até uma fábrica repleta de ferramentas. Com gráficos simples e charmosos, combinados com uma trilha sonora relaxante, o título pode ser jogado em modo single player ou coop local e online, com até oito usuários.

Human: Fall Flat - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Sistema operacional: Windows XP ou superior (64/86 bits) Processador: Intel Core 2 Duo E6750 (2*2660), AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+ (2*3000) ou equivalente Memória RAM: 1024 MB Placa de vídeo: GeForce GT 740 (2048 MB), AMD Radeon HD 5770 (1024 MB) ou equivalente Armazenamento: 500 MB de espaço disponível

7 de 11 Human: Fall Flat é um jogo de quebra-cabeça e plataforma com física divertida e desafiadora — Foto: Reprodução/Róbson Martins Human: Fall Flat é um jogo de quebra-cabeça e plataforma com física divertida e desafiadora — Foto: Reprodução/Róbson Martins

Stumble Guys é um Battle Royale grátis desenvolvido pela Kitka Games que, embora possua semelhanças com Fall Guys, é mais leve e possui sua própria identidade. Com a possibilidade de jogar com até 32 competidores, o objetivo é chegar ao final de um percurso repleto de armadilhas e desafios antes dos outros jogadores. Com 17 percursos diferentes, incluindo trechos de escalada partidas de futebol, o jogo utiliza física para criar situações engraçadas e divertidas.

Stumble Guys - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Sistema operacional: Windows 10 (64 bits) Processador: Intel Core 2 Duo E8400 ou AMD Phenom II X4 965 Memória RAM: 4 GB Placa de vídeo: NVIDIA Geforce GTX 260 ou AMD Radeon HD 7750 Armazenamento: 512 MB de espaço disponível

8 de 11 Em Stumble Guys, dispute mini jogos malucos com obstáculos desafiadores contra mais de 30 players — Foto: Reprodução/Steam Em Stumble Guys, dispute mini jogos malucos com obstáculos desafiadores contra mais de 30 players — Foto: Reprodução/Steam

8. Ultimate Chicken Horse

Em Ultimate Chicken Horse, da Clever Endeavour Games, até quatro players competem ou se ajudam para chegar à linha de chegada em um cenário cheio de obstáculos. O diferencial é que os próprios usuários criam o caminho a ser percorrido, adicionando plataformas e armadilhas a cada rodada. O objetivo é criar um percurso difícil o suficiente para dificultar a passagem dos adversários, mas não impossível, já que o criador também precisa passar pelo percurso para ganhar pontos.

Ultimate Chicken Horse - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Sistema operacional: Windows 7 ou superior Processador: Clock de 1,5 GHz ou superior Memória RAM: 2 GB Placa de vídeo: Intel HD 4000, GeForce 200 Series ou AMD Radeon HD 4000 Series Armazenamento: 2 GB de espaço disponível

9 de 11 Ultimate Chicken Horse é um jogo multiplayer de plataforma onde os jogadores constroem o próprio caminho até a vitória — Foto: Reprodução/Steam Ultimate Chicken Horse é um jogo multiplayer de plataforma onde os jogadores constroem o próprio caminho até a vitória — Foto: Reprodução/Steam

9. Out of Space

Desenvolvido pelo estúdio brasileiro Behold Studios, Out of Space coloca os jogadores na missão de cuidar de uma casa que também é uma nave espacial. Eles devem mantê-la limpa e equipada com itens úteis, enquanto lidam com uma infestação alienígena e administram as necessidades dos personagens. Cada partida começa em uma casa espacial gerada proceduralmente e é necessário gerar recursos, reciclar lixo e gosma alien, comprar e construir novas tecnologias e trabalhar em equipe para torná-la confortável e segura.

Out of Space - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Sistema operacional: Windows 7 SP1 ou superior (64 bits) Processador: Intel Core i3, AMD Athlom 64 ou superior Memória RAM: 4 GB Placa de vídeo: NVIDIA GeForce Series 8000 ou superior Armazenamento: 600 MB de espaço disponível

10 de 11 Em Out of Space, você e seus amigos controlam alienígenas que administram uma nave espacial e precisam mantê-la limpa e funcionando enquanto sobrevivem a invasões de aliens — Foto: Reprodução/Steam Em Out of Space, você e seus amigos controlam alienígenas que administram uma nave espacial e precisam mantê-la limpa e funcionando enquanto sobrevivem a invasões de aliens — Foto: Reprodução/Steam

Among Us é um game que se tornou popular em 2020 e roda muito bem em PCs e notebooks mais simples. Nele, um grupo de até 15 jogadores precisa descobrir quem é o impostor que está sabotando a nave e eliminando tripulantes silenciosamente. Além disso, ao mesmo tempo, tanto o farsante quanto os inocentes devem realizar tarefas na nave. Vale lembrar que o título ganhou dois prêmios no The Game Awards 2020 e, atualmente, continua a receber atualizações.

Among Us - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Sistema operacional: Windows 10 (32 bits) Processador: Intel Core i3 4330 Memória RAM: 1 GB Placa de vídeo: Intel HD Graphics 4600 Armazenamento: 250 MB de espaço disponível