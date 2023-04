10 séries exclusivas do Apple TV+ que valem a pena assistir

O catálogo de produções do Apple TV+ contém filmes e séries exclusivas bem avaliadas entre a crítica e o público nos Estados Unidos. No quesito seriados, produções como Ted Lasso, Ruptura, Pachinko e Slow Horses estiveram nas listas de melhores produções de 2022. No entanto, o serviço de streaming ainda é pouco popular no Brasil, em comparação aos concorrentes Amazon Prime Video , Disney+ , HBO Max e Netflix .

Para mostrar os grandes destaques da plataforma, o TechTudo preparou uma lista com o que há de relevante dentro do catálogo do Apple TV+ em matéria de séries. São obras de terror, ação, suspense, drama e até criações experimentais que valem a pena acompanhar. Em cada uma das dicas, você confere informações sobre enredo, elenco e notas dos principais agregadores de resenhas.

Fundação

A primeira dica da lista é o épico espacial Fundação, adaptação da saga literária de sete livros do escritor de ficção científica Isaac Asimov. A primeira temporada foi lançada em setembro de 2021, sob a criação da dupla de showrunners David S. Goyer e Josh Friedman. Fazem parte do elenco Jared Harris (Mad Men), Lou Llobell (Voyagers), Lee Pace (Morte Morte Morte), Leah Harvey (Na Estrada) e o anglo-brasileiro Alfred Enoch (Medida Provisória).

Baseada no primeiro livro da saga Fundação, a trama tem início no encontro da jovem pesquisadora Gaal Dornick (Llobell) com o cientista veterano Hari Seldon (Jared Harris). O personagem é especialista em Psico-história, uma ciência que mescla História, Matemática, Sociologia e Psicologia para realizar previsões baseadas em probabilidades. Em seus estudos, Seldon anuncia publicamente que o Império Galáctico como todos conhecem irá sucumbir - previsão que causa a ira dos líderes do governo espacial.

Por ser baseada em uma obra de Asimov, tida por seus leitores como difícil de ser adaptada, Fundação surpreendeu o público e crítica, que elogiaram a qualidade dos cenários e efeitos especiais. No IMDb, a adaptação tem nota 7,4 em votação do público. As aprovações no Rotten Tomatoes são de 72% entre a crítica e 59% do público.

Falando a Real

Lançada em fevereiro deste ano no Apple TV+, a comédia dramática Falando a Real já é uma das principais estreias de 2023 no streaming. O seriado conta com elenco de peso, pois tem como protagonistas Jason Segel (How I Met Your Mother) e o veterano do cinema Harrison Ford (atualmente em 1923), e é criado por Bill Lawrence (Scrubs), Jason Segel e Brett Goldstein (Ted Lasso).

O terapeuta Jimmy Laird (Segel) está amargurado após a morte da esposa. Sem interesse em seguir o padrão ético no trabalho com seus pacientes, Laird assume uma postura cada vez mais desbocada e cínica durante os atendimentos. Para não sucumbir de vez ao pessimismo, ele pede ajuda clínica e afetiva ao experiente terapeuta Dr. Paul Rhoades (Ford).

A comédia dramática baseada em luto agradou a crítica e o público, o que garantiu à série a confirmação de mais uma temporada. Na avaliação do IMDb, Falando a Real tem nota 7,9. As aprovações no Rotten Tomatoes foram positivas, 81% entre a imprensa e 85% na visão da audiência.

Iluminadas

Estrelada por Elisabeth Moss (O Conto de Aia) e lançada em abril de 2022, a adaptação do best-seller homônimo da autora Lauren Beukes (publicado no Brasil pela Editora Intríseca) fez bastante sucesso em terras brasileiras graças à escalação do baiano Wagner Moura (Tropa de Elite) no elenco principal. A minissérie de oito capítulos é uma criação da showrunner Silka Luisa (Halo).

No começo dos anos 1990, a arquivista Kirby Mazrachi (Moss) trabalha em um jornal de Chicago que está cobrindo o assassinato em série de mulheres. Interessada pelo caso, ela pede ao jornalista e colega de empresa Dan Velazquez (Moura) para fazer parte da investigação, pois acredita que o assassino é o mesmo que, anos atrás, tentou matá-la violentamente. Desde que sofreu o ataque, Kirby sofre imprevisíveis alterações de realidade que mudam completamente seu passado.

A minissérie obteve resenhas acima da média durante a estreia, repercutindo também entre o público brasileiro após a adição de Wagner Moura no elenco. A nota do IMDb é de 7,4 na avaliação do público. As aprovações no Rotten Tomatoes são de 84% entre a crítica e 85% entre os espectadores.

Calls

O enredo pós-apocalíptico de Calls segue uma abordagem completamente singular comparada a outras produções. Com base apenas em ligações feitas por estranhos, vemos como a humanidade manteve contato poucos momentos antes de um evento catastrófico de ordem mundial. Cada um dos nove episódios acompanha histórias, situações e personagens diferentes, inseridos numa experiência minimalista e sensorial.

Mesmo com uma abordagem que seria mais adequada em um rádio drama, a minissérie experimental surpreendeu a crítica, que elogiou a imersão sombria proposta pela produção. Calls tem nota 7,7 no IMDb. No Rotten Tomatoes, a aprovação de 95% da imprensa garantiu o selo “Fresco” à trama, acompanhada da avaliação positiva de 87% do público.

Servant

A série de terror e suspense Servant é uma das mais longevas do catálogo do Apple TV+. Finalizada em março desse ano com quatro temporadas, a produção é o segundo trabalho televisivo do cineasta M. Night Shyamalan (O Sexto Sentido) - sendo o primeiro a série de suspense Wayward Pines. No elenco principal, estão presentes Lauren Ambrose (A Sete Palmos), Toby Kebbell (Ben-Hur), Nell Tiger Free (Colonizadores) e Rupert Grint (o Rony Weasley da franquia Harry Potter).

Sean (Kebbell) e Dorothy Turner (Ambrose) são um casal jovem e rico que tenta lidar com a perda do primeiro bebê. Mas Dorothy, em um possível surto psicótico, acha que a criança não morreu e que na verdade se transformou em uma boneca “reborn” (modelos realistas de recém-nascidos). Decidido a não contradizer a esposa, Sean contrata a babá Leanne Grayson (Free) para cuidar da boneca. Estranhamente, eventos sobrenaturais ocorrem na residência após sua chegada.

Todas as quatro temporadas da série, finalizada em março desse ano, foram bem avaliadas pela crítica e público. A nota geral no IMDb é de 7,5 e, no Rotten Tomatoes, é aprovada em 91% entre a imprensa e 77% na visão do público.

Ted Lasso

Outra série com maior número de temporadas e ótima receptividade entre o público e crítica é Ted Lasso. A comédia dramática que se passa no mundo esportivo teve lançamento em agosto de 2020 e tem até o momento três temporadas lançadas. O show é uma criação dos atores e roteiristas Jason Sudeikis (que protagoniza o show), Bill Lawrence (Scrubs), Brendan Hunt (Família do Bagulho) e Joe Kelly. O elenco conta com Hannah Waddingham (Game of Thrones), Jeremy Swift (Downtown Abbey), Brett Goldstein e Phil Dunster (Pragma).

O otimista e bem-humorado Ted Lasso (Sudeikis) é um treinador de futebol americano de grande renome nos EUA. No auge da carreira, ele é contratado para ser o treinador da AFC Richmond, um time de futebol inglês. Sem nenhuma experiência com o esporte, Lasso usa do otimismo e carisma para convencer os jogadores a seguirem o seu método de treinamento. Sua contratação, no entanto, foi um meio da presidente Rebecca Welton (Waddingham) de sabotar o próprio time por razões passionais.

Todas as três temporadas da série foram bem avaliadas pelo público e crítica, o que faz de Ted Lasso um dos principais sucessos do Apple TV+. O seriado tem nota 8,8 na avaliação de usuários do IMDb. Já no Rotten Tomatoes, a aprovação é de 94%, junto da média de 88% dada pela audiência.

Pachinko

A série coreana-americana Pachinko foi uma das surpresas do ano passado, ao retratar quatro gerações de uma família de imigrantes coreanos no Japão e Estados Unidos. Baseado no romance best-seller da autora Min Jin Lee, a produção dirigida pelos sul-coreanos Kogonada (Columbus) e Justin Chon (Finalmente 18) tem no elenco principal Youn Yuh-jung (Minari: Em Busca da Felicidade), Lee Min-ho (O Rei Eterno), Kim Min-ha (A Ligação) e Jin Ha (Love Life).

Ao longo das décadas, a série acompanha a jornada de Kim Sunja (Kim Min-ha), uma coreana da cidade de Busan que se muda para o Japão com sua família durante a década de 1910. A vida no novo país não é fácil, pois a xenofobia e a barreira linguística são problemas recorrentes. Com determinação, Sunja sozinha consegue criar os filhos e assim garantir a eles um futuro próspero na nova nação.

A série rendeu ótimas avaliações entre a crítica e o público, o que favoreceu uma segunda temporada confirmada em abril do ano passado. Pachinko possui no IMDb nota 8,4 e tem 97% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, com selo “Fresco”, e 87% na visão da audiência.

Black Bird

Para quem gosta de true crime, uma boa dica é a minissérie Black Bird. A produção é baseada nas memórias do ex-detento James "Jimmy" Keene Jr., que durante a prisão nos anos 1990 aceitou um acordo para obter confissões do serial killer Larry Hall. Estrelada por Taron Egerton (Rocketman) e Paul Walter Hauser (Cruella), Black Bird tem apenas seis capítulos lançados em agosto do ano passado.

James "Jimmy" Keene Jr. (Egerton) é um detento que pegou 10 anos de prisão por tráfico de drogas. Na cadeia, ele recebe uma oferta tentadora: sua pena será reduzida por completo caso consiga obter a confissão de Lawrence "Larry" Hall (Hauser), um serial killer suspeito de assassinar 14 mulheres. Para se ver livre da prisão, Jimmy faz de tudo para se aproximar de Hall e conseguir o depoimento.

A minissérie de true crime teve ótima repercussão entre a crítica especializada. No IMDb, a produção tem nota 7,7. Já no Rotten Tomatoes, a obra tem aprovação de 97% (selo “Fresco”) entre a imprensa e 95% entre a audiência.

Slow Horses

A série de espionagem Slow Horses é outro case de sucesso do Apple TV+ que agradou a audiência. Estrelada pelo veterano Gary Oldman (O Destino de uma Nação), a produção contém drama com pitadas de comédia ao mostrar um grupo de agentes de inteligência totalmente desajustados. Adaptado da série literária do autor Mick Herron, Slow Horses tem no elenco Jack Lowden (Duas Rainhas), Kristin Scott Thomas (O Encantador de Cavalos), Saskia Reeves (Nós) e Olivia Cooke (A Asa do Dragão).

O Serviço de Segurança do Reino Unido, conhecido como MI5, mantém em seu quadro de agentes uma divisão denominada Slough House (chamada também de “Slow Horses”, cavalos cansados). É nesta categoria onde estão os agentes mais incompetentes e prestes a serem demitidos. O chefe da Slough House é o rude Jackson Lamb (Oldman).

O sucesso da série rendeu duas temporadas lançadas só em 2022 - em janeiro e abril -, além de mais duas confirmadas no mesmo ano. No IMDb, Slow Horses tem nota 7,9 e, no Rotten Tomatoes, apresenta as aprovações de 97% entre a imprensa e 93% entre a audiência.

Ruptura

E para finalizar, uma das séries mais enigmáticas lançadas em 2022, presente nas listas de melhores do ano e com indicações em eventos como Globo de Ouro, Emmy Awards e Critics' Choice Awards. Ruptura é uma criação do showrunner Dan Erickson e com direção de Ben Stiller (Entrando Numa Fria) e Aoife McArdle (Kissing Candice). O seriado de ficção científica tem no elenco Adam Scott (Fortuna), John Turturro (Batman de 2022), Zach Cherry (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis) e Britt Lower (Mand Seeking Woman).

A série acompanha a rotina de um grupo de trabalhadores da corporação Lumon, uma empresa de tecnologia que realiza em seus empregados uma cirurgia neural chamada Ruptura. No procedimento, a pessoa tem uma divisão das memórias pessoais e profissionais no prédio da Lumon. Mark S. (Scott), Dylan G. (Cherry), Helly R. (Lower) e Irving Bailiff (Turturro) são alguns dos funcionários que fizeram o processo; no entanto, eles agora passam a questionar a ética da empresa onde trabalham.

Tida como uma das principais estreias de 2022 entre a crítica, Ruptura foi elogiada pelo roteiro inventivo e seu design de produção. Na visão da crítica, o seriado tem metascore 83 no Metacritic e aprovação de 97% (selo “Fresco”) no Rotten Tomatoes. Entre o público, 8.7 e 84%, respectivamente. No IMDb, o título tem nota 8,7 na votação dos usuários.