12 filmes de zumbi que vão fazer você ter medo ou se divertir

As histórias sobre zumbis se tornaram um dos subgêneros mais populares entre os filmes de terror. De títulos como A Noite dos Mortos-Vivos, que praticamente introduziu o conceito do zumbi moderno adotado pelo audiovisual, até longas como REC e Zumbilândia, há muitos exemplos aclamados no cinema. Atualmente, muitos deles estão em plataformas de streaming, fazendo parte de catálogos como o da Netflix , HBO Max , Amazon Prime Video e Telecine .

Para quem gosta da temática, confira abaixo uma seleção imperdível de filmes que vai desde zumbis assustadores a divertidos. Foram considerados alguns critérios, como boa avaliação da crítica ou público e a disponibilidade dos filmes em serviços de streaming brasileiros. Veja informações sobre o enredo e a receptividade alcançada pela produção.

Invasão Zumbi

Sucesso sul-coreano lançado no Festival de Cinema de Cannes, Invasão Zumbi é um filme de terror e ação lançado em 2016, que posteriormente se transformou em uma franquia. O filme se passa em um trem que parte de Seul com destino a Busan, e mostra passageiros em tentativas desesperadas de sobrevivência à explosão de uma epidemia zumbi.

Muito bem avaliado pela crítica, a produção conquistou 94% de aprovação no Rotten Tomatoes, além de ter recebido a nota de 7,6/10 do público do IMDb. Disponível no catálogo da Netflix, o título é dirigido por Yeon Sang-ho e conta com os atores Gong Yoo (Round 6), Ma Dong-seok (Eternos) e Kim Su-an (Refletidas) em seu elenco.

A Noite dos Mortos-Vivos

Clássico considerado um precursor do estilo, A Noite dos Mortos-Vivos é um filme de 1968 dirigido por George A. Romero. Em preto e branco, o título se passa na Pensilvânia e acompanha um grupo de desconhecidos que se refugiam em uma casa, ao mesmo tempo que os mortos começam a levantar de seus túmulos em busca de carne humana.

Além de Duane Jones (Ganja & Hess) em seu primeiro papel no cinema, o filme também conta com a atriz Judith O'Dea (Claustrophobia). Disponível no Telecine via Globoplay, a produção estabeleceu a figura do zumbi que conhecemos hoje em dia, se tornando um marco dos filmes de terror. No Rotten Tomatoes, o longa ganhou 96% de aprovação da crítica especializada.

Melanie: A Última Esperança

Baseado em um livro de mesmo nome, Melanie: A Última Esperança é um longa-metragem dirigido por Colm McCarthy. Ambientado em um futuro distópico onde o fungo zumbi se espalhou entre a população, o filme segue os passos de uma garotinha infectada com poderes especiais e um grupo de sobreviventes.

Estrelado por Sennia Nanua (Beverley), na época com treze anos, o thriller de 2016 ganhou uma indicação ao BAFTA e uma avaliação de 85% no Rotten Tomatoes. Disponível na Netflix, seu elenco conta com nomes como o da atriz Gemma Arterton (007 - Quantum of Solace) e a veterana Glenn Close (Atração Fatal).

Zumbilândia

Longa de 2009 que mistura comédia e terror, Zumbilândia está presente no catálogo da Netflix, Amazon Prime Video, Star+ e HBO Max. No filme, boa parte da população mundial foi transformada em zumbi. Um estudante universitário, um justiceiro e duas irmãs não infectados formam um curioso grupo de viajantes, que buscam sobreviver às criaturas.

Dirigida por Ruben Fleischer, a produção é estrelada por um quarteto formado por Jesse Eisenberg (A Rede Social), Woody Harrelson (Três Anúncios Para Um Crime), Emma Stone (A Mentira) e Abigail Breslin (Pequena Miss Sunshine). Com uma classificação de 7,6/10 no IMDb, o filme foi apontando como "o epítome do 'desligue seu cérebro e divirta-se'" no agregador.

REC

Filme espanhol dos diretores Paco Plaza e Jaume Balagueró, REC ganhou três continuações após seu sucesso. O suspense acompanha uma repórter e um cinegrafista que acompanham o plantão da equipe de bombeiros, quando os profissionais são chamados para uma ocorrência no edifício onde uma mulher está tendo uma infecção raivosa.

Expoente do “found footage”, gênero em que um filme é gravado propositalmente de maneira caseira, fazendo-se passar por um documentário, o longa de 2007 ganhou dois prêmios Goya, incluindo o de melhor nova atriz para Manuela Velasco. Disponível no Amazon Prime Video, o título tem uma aprovação de 90% no Rotten Tomatoes.

Meu Namorado é um Zumbi

Mistura de comédia romântica teen com terror, Meu Namorado é um Zumbi foi lançado em 2013 e dirigido por Jonathan Levine. Na trama, ambientada no mundo em que diversas tragédias levaram a uma população de morto-vivos, um zumbi começa a demonstrar sentimentos por uma sobrevivente, reacendendo a esperança na humanidade.

Presente no catálogo do HBO Max, o título é estrelado por Nicholas Hoult (O Menu) e Teresa Palmer (Quando as Luzes se Apagam), e é uma adaptação do livro de mesmo nome. Em seus reviews no IMDb, o filme ganhou nota 6,8/10 e foi apontado como "uma versão irreverente e doce dos tradicionais filmes de zumbi".

A Volta dos Mortos-Vivos

Dirigida por Dan O'Bannon, A Volta dos Mortos-Vivos é uma produção lançada em 1985 que funciona como uma sequência cômica do clássico A Noite dos Mortos-Vivos. Nesta comédia, após o vazamento de um gás tóxico no armazém de suprimentos médicos, cadáveres voltam à vida para o desespero de alguns moradores do Kentucky.

Estrelado por Thom Mathews (Sexta-Feira 13 - Parte 6) e James Karen (O Bebê Maldito), o filme também se tornou um clássico, despontando como referência para outras produções de zumbis. Disponível no streaming da MGM, um dos canais premium do Prime Video Channels, a produção conseguiu o selo “Fresco” do Rotten Tomatoes, alcançando uma avaliação de 91% da crítica do site.

#Alive

Produção sul-coreana da Netflix, #Alive tem como protagonista um jovem gamer que se refugia em seu apartamento em meio a contaminação de uma praga zumbi, perdendo aos poucos contato com o mundo exterior. Já sem esperanças, ele descobre outra sobrevivente no prédio da frente e decidi unir forças com ela para encontrar uma saída do local.

Lançada em 2020, a produção tem direção de Cho Il-hyung e é protagonizada por Yoo Ah-in (Profecia do Inferno) e Park Shin-hye (Memórias de Alhambra). Embora tenha nota 6,3/10 no IMDb, o filme teve uma boa recepção da crítica, alcançando a avaliação de 88% no Rotten Tomatoes.

A Noite Devorou o Mundo

Título francês baseado em um romance homônimo, A Noite Devorou o Mundo segue os passos de um homem que, após uma noite de bebedeira, acorda em uma Paris desvatada pela epidemia zumbi. Sem saber se é o único sobrevivente, ele busca maneiras de se manter vivo na cidade, enquanto busca respostas para o que aconteceu.

Disponível no Amazon Prime Video, o título de 2018 tem direção de Dominique Rocher e apresenta Anders Danielsen Lie (22 de julho) como Sam, um jovem solitário na cidade tomada pelas criaturas. Além de fazer parte da seleção oficial do Festival de Cinema de Tribeca, a produção teve uma boa avaliação no Rotten Tomatoes, alcançando a aprovação de 87% da mídia especializada.

Eu Sou a Lenda

Clássico da ficção científica que ganhou uma adaptação nos cinemas, Eu Sou a Lenda é um filme de 2007 estrelado por Will Smith (À Procura da Felicidade). O longa tem como protagonista um virologista que, após uma epidemia que dizimou a população e transformou alguns humanos em mutantes, vive sozinho em Nova Iorque em busca de outros sobreviventes e de uma cura para o vírus.

Com direção de Francis Lawrence e participação da atriz brasileira Alice Braga (A Rainha do Sul), o filme foi indicado e premiado em eventos como o MTV Movie Awards e o Teen Choice Awards, além de ter arrecadado mais de US$ 585 milhões em bilheteria no mundo todo. Atualmente, ele está disponível no catálogo do HBO Max e do Amazon Prime Video.

Horror Sangrento

Terror canadense, Horror Sangrento foi lançado em 2019 no Festival Internacional de Cinema de Toronto. Ambientado em um mundo pós-apocalíptico tomado por zumbis, o filme acompanha uma reserva indígena em que seus habitantes descobrem ser imunes à praga, mas precisam lidar com os refugiados que tentam buscar abrigo no local.

Disponível no Looke, o longa-metragem tem direção de Jeff Barnaby e conta com nomes como Michael Greyeyes (Coração Guerreiro) e Devery Jacobs (Reservation Dogs) em seu elenco. No Rotten Tomatoes, o filme teve uma aprovação de 90% da mídia especializada e ganhou o selo de qualidade “Fresco” do site.

Extermínio 2

Sequência do filme homônimo, Extermínio 2 acontece vinte e oito semanas após uma epidemia se alastrar pela Grã-Bretanha, transformando as pessoas em zumbis. Com a situação aparentemente controlada, refugiados são trazidos de volta ao país para uma zona segura da OTAN, mas um infectado admitido no local espalha uma variação ainda mais potente do vírus.

Dirigido por Juan Carlos Fresnadillo, o título de 2007 está no Star+ e conta com nomes bastante conhecidos do público, como Jeremy Renner (Os Vingadores) e do ator Idris Elba (Luther). No IMDb, onde foi avaliado com a nota de 6,9/10, o longa recebeu alguns elogios, sendo apontando como “uma sequência bastante sólida” em um de seus reviews.