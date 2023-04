1º de abril: relembre 10 grandes mentiras em filmes e séries

Detestável no mundo real, a mentira é um recurso narrativo fartamente usado nos enredos de filmes e séries. O método aparece bastante em momentos dramáticos que evidenciam o caráter perigoso ou multifacetado de seus personagens. Basta lembrar de Obi Wan Kenobi ter mentido para Luke Skywalker sobre a morte de seu pai em Star Wars: Uma Nova Esperança (1977) ou a real família de Jon Snow em Game of Thrones (2012 - 2019).

Para maratonar essas e outras grandes lorotas da ficção bem no Dia da Mentira, o TechTudo preparou uma lista com 10 produções onde personagens (e até mesmo o próprio roteiro) não tiveram nenhum receio em ludibriar os espectadores na cara de pau. Todas as indicações estão disponíveis em plataformas como HBO Max, Netflix, Disney+, entre outras. Lembrando que os tópicos a seguir contém spoilers!

2 de 12 Tanto os personagens quanto o público foram enganados com o episódio final de Lost, onde é esclarecido que nenhum deles sobreviveu ao acidente de avião — Foto: Reprodução/IMDb Tanto os personagens quanto o público foram enganados com o episódio final de Lost, onde é esclarecido que nenhum deles sobreviveu ao acidente de avião — Foto: Reprodução/IMDb

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Joel mente para Ellie no episódio final de The Last of Us

Ao final da longa jornada pela cura contra o Cordyceps, Joel (Pedro Pascal) reuniu todo o amor que sentia por Ellie (Bella Ramsey) para dizer olhando nos olhos da garota que os Vaga-lumes não iriam mais precisar dela para combater a doença e que eles foram mortos por saqueadores. Isso porque antes o contrabandista combateu sozinho um batalhão dos guerrilheiros para salvar a jovem. O momento final da série da HBO Max, assim como no jogo exclusivo da Sony, explorou o lado amoroso/egoísta de Joel ao mentir para Ellie.

Como a série mostra todo o passado do personagem e sua gradual afetividade com a garota, percebe-se que Joel fez o que fez pois não suportaria perdê-la. Ao ouvir dos Vaga-lumes que a retirada do fungo do cérebro de Ellie iria matá-la, Joel escolheu reagir - diferente de quando perdeu sua filha assassinada por um soldado, onde estava impotente. Ellie acredita nas palavras de Joel, que responde com um simples "Ok" quando o contrabandista jura que tudo o que contou sobre o caso é verdade.

3 de 12 Depois de escapar de um hospital dos Vaga-lumes com Ellie, Joel mente para a jovem ao dizer que o grupo foi morto por saqueadores — Foto: Divulgação/HBO Depois de escapar de um hospital dos Vaga-lumes com Ellie, Joel mente para a jovem ao dizer que o grupo foi morto por saqueadores — Foto: Divulgação/HBO

Jon Snow não é filho de Ned Stark em Game of Thrones

Problemas de falsa paternidade podem acontecer nas melhores famílias de Westeros. É o que mostrou a penúltima temporada de Game of Thrones, disponível no HBO Max. Descobrimos que o personagem Jon Snow (Kit Harington), mostrado desde o início da série como filho bastardo de Eddard "Ned" Stark (Sean Bean) com uma mulher desconhecida, na verdade é sobrinho do Senhor de Winterfell.

Os pais de Snow são a irmã de Ned, Lyanna Stark (Aisling Franciosi), e Rhaegar Targaryen, filho do Rei Louco Aerys (David Rintoul) e irmão mais velho de Daenerys (Emilia Clarke). O casal chegou a batizar o bebê como Aegon Targaryen; porém, seu nascimento foi problemático: Lyanna não sobreviveu ao pós-parto e Rhaegar foi morto por Robert Baratheon (Mark Addy), futuro Senhor dos Sete Reinos de Westeros que era apaixonado por Lyanna. Jon Snow, já adulto e sem saber de nada, ainda tem um caso com Daenerys, sua tia consanguínea.

4 de 12 Jon Snow é, na verdade, filho do casal Rhaegar Targaryen e Lyanna Stark — Foto: Reprodução/IMDb Jon Snow é, na verdade, filho do casal Rhaegar Targaryen e Lyanna Stark — Foto: Reprodução/IMDb

Obi Wan diz que Darth Vader matou o pai de Luke

Na franquia espacial Star Wars, disponível no Disney+, o maior plot twist é quando o vilão Darth Vader diz ao herói Luke Skywalker (Mark Hamill) que ele é seu filho em O Império Contra-Ataca (1980). O choque na época foi grande tendo em vista que, anteriormente em Uma Nova Esperança (1977), o mestre jedi Obi Wan Kenobi (Alec Guinness) informa que o pai do jovem padawan foi morto por um sith chamado Darth Vader.

No terceiro episódio da trilogia prequel, A Vingança dos Sith (2005), sabemos o porquê da mentira de Kenobi. O jedi era mestre de Anakin Skywalker (Hayden Christensen), um jovem aprendiz visto como promissor. Mas após uma série de tragédias pessoais, Anakin é tentado pelo lado escuro da força e se volta contra Obi Wan (Ewan McGregor). Mestre e padawan se enfrentam em um combate que quase custa a vida de Anakin - mas este é salvo pelo Imperador Palpatine (Ian McDiarmid) e se torna o Darth Vader como conhecemos.

5 de 12 O mestre jedi Obi Wan Kenobi mente para Luke Skywalker sobre o real destino de seu pai, o lorde sith Darth Vader — Foto: Reprodução/IMDb O mestre jedi Obi Wan Kenobi mente para Luke Skywalker sobre o real destino de seu pai, o lorde sith Darth Vader — Foto: Reprodução/IMDb

Sirius Black entregou os pais de Harry Potter a Voldemort em Harry Potter

Quem assistiu a franquia Harry Potter (disponível no HBO Max) sabe que o menino bruxo viveu uma série de mentiras durante a infância, como sua falsa origem trouxa. O protagonista também acreditou na história de que seus pais, Tiago e Lilian, foram traídos por um bruxo perigoso chamado Sirius Black, condenado à prisão perpétua na fortificada prisão de Azkaban. Sirius teria os entregado ao Lorde Voldemort, assassino do casal, e ainda vitimou 12 trouxas em um atentado.

No entanto, Sirius Black foi vítima de uma emboscada, conforme mostrado em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban (2004). Quem armou contra os Potter foi Pedro Pettigrew, o Rabicho. Quando Black soube da traição resolveu se vingar, pois Pedro era amigo de infância dele e do casal. Mas Rabicho tinha armado uma plano para que o ex-amigo fosse responsabilizado pelos crimes e deixasse o caminho livre para que Voldemort perseguisse Harry.

6 de 12 Sirius Black inicialmente é tido por Harry Potter como um criminoso que traiu seus pais — Foto: Reprodução/IMDb Sirius Black inicialmente é tido por Harry Potter como um criminoso que traiu seus pais — Foto: Reprodução/IMDb

Alison DiLaurentis está morta em Pretty Little Liars

A grande trama de Pretty Little Liars, que pode ser conferida no HBO Max, é o segredo por trás da morte da personagem Alison Dilaurentis (Sasha Pieterse). Após o velório de Alison, as amigas Aria Montgomery (Lucy Hale), Spencer Hastings (Troian Bellisario), Hanna Marin (Ashley Benson) e Emily Fields (Shay Mitchell) começam a receber mensagens de celular de um remetente identificado apenas como "A", que parece saber muito sobre as garotas.

Para a surpresa do grupo de amigas, na quarta temporada é revelado que Alison na verdade estava viva e vigilante com o restante do grupo de protagonistas. O motivo para a essa pequena mentira nada bonita é que a personagem estava sendo perseguida por "A". Posteriormente é revelada a identidade secreta do remetente: trata-se de Charlote "CeCe" Drake, prima trans de Alison que decidiu se vingar do abandono que sofreu quando mais nova.

7 de 12 Alison retorna ao elenco principal na quinta temporada de Pretty Little Liars — Foto: Reprodução/IMDb Alison retorna ao elenco principal na quinta temporada de Pretty Little Liars — Foto: Reprodução/IMDb

Após descobrir uma traição, Amy arma contra Nick em Garota Exemplar

O casamento aparentemente feliz do casal Nick (Ben Affleck) e Amy Dunne (Rosamund Pike), personagens do filme A Garota Exemplar (disponível no HBO Max), mascarava problemas internos. Depois de brigas e problemas financeiros, Amy desaparece bem no dia do aniversário de cinco anos do seu casamento e seu marido se torna o principal suspeito perante os investigadores, imprensa e opinião pública.

No entanto, tudo não passava de um meticuloso plano de vingança de Amy para incriminar o próprio marido como autor do sumiço. A protagonista resolveu dar o troco em Nick após saber que o professor de redação tinha um caso extraconjugal com uma de suas alunas. Numa virada surpreendente de roteiro, descobrimos ao fim do longa o quão longe Amy chegou para botar o marido inocente atrás das grades.

8 de 12 Amy Dunne (Rosamund Pike) arma um plano para se vingar do marido Nick (Ben Affleck) em Garota Exemplar — Foto: Reprodução/IMDb Amy Dunne (Rosamund Pike) arma um plano para se vingar do marido Nick (Ben Affleck) em Garota Exemplar — Foto: Reprodução/IMDb

Eleonor não foi para o Lugar Bom em The Good Place

Protagonista da série The Good Place, disponível na Netflix, Eleanor Shellstrop (Kristen Bell) não esperava uma vida angelical no paraíso antes de morrer inesperadamente. Dona de um comportamento detestável antes de sua morte, ela tinha tudo para descambar no inferno. Mas eis que surge o arquiteto Michael (Ted Dawnson) e explica que Eleanor foi parar no Lugar Bom, uma versão modernizada do paraíso onde as pessoas tem uma nova chance de ser “do bem”.

O problema é que Eleanor continua a desconfiar das intenções de Michael dentro do Lugar Bom. Suas teorias levam a crer que o paraíso moderno esconde um outro propósito. Eis que o arquiteto então confessa que a protagonista e seus colegas estão na verdade no Lugar Ruim, onde os castigos são dados de forma indireta. Quando Eleanor descobre, sofre um outro tipo de punição indireta: ter a memória reiniciada várias vezes para que Michael possa recriar o Lugar Ruim.

9 de 12 Eleanor ao lado dos seus colegas de Lugar Bom/Ruim em The Good Place — Foto: Reprodução/IMDb Eleanor ao lado dos seus colegas de Lugar Bom/Ruim em The Good Place — Foto: Reprodução/IMDb

Está todo mundo morto em Lost

Atualmente disponível no Star+, a série Lost foi considerada em sua época uma revolução no quesito enredo. Mas seu desfecho na sexta temporada amargou uma insatisfação entre grande parte dos fãs que esperavam mais do season finale. Após uma série de capítulos recheados de mistérios intrigantes, o aparente fim idealizado pelos produtores, diretores e roteiristas foi: todo mundo morreu.

No episódio final “O Fim”, com duração de 2h30, há duas linhas temporais a serem consideradas para o encerramento: a primeira e a mais conhecida entre os fãs é de que os personagens sobreviventes se reencontram num pós-vida após morrerem de diferentes causas. Já na segunda, entende-se que o médico Jack (Matthew Fox) salvou a ilha e está agonizando no mesmo local do começo da série, mas, olhando no céu, o avião onde ele e os demais estavam antes voa sem problemas.

10 de 12 Episódio final de Lost, que gerou recepções mistas na época de lançamento, hoje é reavaliado pelos fãs da saga — Foto: Divulgação/Star+ Episódio final de Lost, que gerou recepções mistas na época de lançamento, hoje é reavaliado pelos fãs da saga — Foto: Divulgação/Star+

How I Met Your Mother não é sobre a mãe dos garotos

As nove temporadas de How I Met Your Mother, exibidas de 2005 a 2014 e disponíveis no Star+, dão a entender que o protagonista Ted Mosby (Josh Radnor) realmente tem uma longa história para contar aos filhos sobre como conheceu a mãe deles. A expectativa era tanta que os espectadores tiveram um baque quando descobriram que a genitora dos garotos já havia morrido seis anos antes da conversa de Ted.

O público conhece “A Mãe” no finalzinho da oitava temporada. Seu nome é Tracy McConnell (Cristin Milioti), também conhecida como a Garota do Guarda-Chuva Amarelo. O carisma da personagem agradou tanto o público que sua morte desagradou parte dos fãs. O que restou ao enredo mostrar, na nona e última temporada, foi as reviravoltas da vida do grupo de amigos até o protagonista ficar com Robin.

11 de 12 A "Garota do Guarda-Chuva Amarelo" é a mãe dos filhos de Ted, mas um desfecho trágico da personagem encerrou sua participação na série — Foto: Reprodução/IMDb A "Garota do Guarda-Chuva Amarelo" é a mãe dos filhos de Ted, mas um desfecho trágico da personagem encerrou sua participação na série — Foto: Reprodução/IMDb

A delação falsa de Roger "Verbal" Kint em Os Suspeitos

Quem diria que um golpista retraído pudesse ser suspeito de uma chacina misteriosa. Na trama do filme Os Suspeitos, disponível no Globoplay via Telecine, o ator Kevin Spacey (House of Cards) é competente ao ponto do espectador realmente confiar na palavra de seu personagem Roger "Verbal" Kint. Ao ser interrogado pela polícia, o golpista atribui a culpa da morte de 12 homens a um criminoso de origem húngara chamado Keyser Soze.

Porém, é só ao final do interrogatório que o inspetor Dave Kujan (Chazz Palminteri) tem a revelação de que Kint estava mentindo o tempo todo no depoimento. Em seguida, a câmera já mostra o golpista se revelando como o assassino Keyser Soze, mudando seus trejeitos e fugindo com estilo da delegacia. Vale lembrar que, graças ao papel, Kevin Spacey ganhou seu primeiro Oscar em 1996, na categoria Melhor Ator Coadjuvante.

12 de 12 A atuação de Kevin Spacey em Os Suspeitos rendeu o primeiro Oscar de Melhor Ator Coadjuvante — Foto: Reprodução/IMDb A atuação de Kevin Spacey em Os Suspeitos rendeu o primeiro Oscar de Melhor Ator Coadjuvante — Foto: Reprodução/IMDb

Com informações de CBR.com, HBO MAx, IGN, Netflix, Star+