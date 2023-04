Para comemorar o 1° de abril, o Dia da Mentira, é possível pregar uma peça no PC de seus amigos de diferentes formas. Algumas funções nativas, como a opção de virar a tela do computador "de cabeça para baixo" ou a de "congelar" o desktop, podem ser utilizadas rapidamente para enganar suas vítimas e entrar no espírito da data. Além disso, sites da Internet podem ajudar na piada, simulando atualizações infinitas ou, até mesmo, ataques hacker no computador de seus colegas. A seguir, o TechTudo separou sete pegadinhas para você pregar no PC dos seus amigos no Dia da Mentira.

1 de 8 1º de abril: sete pegadinhas para você pregar no PC dos seus amigos — Foto: Gabriel Pereira/TechTudo 1º de abril: sete pegadinhas para você pregar no PC dos seus amigos — Foto: Gabriel Pereira/TechTudo

📝 Qual foi a melhor pegadinha tech que você já viu no Dia da Mentira? Comente no Fórum do TechTudo

1. Vire a tela do PC de cabeça para baixo

É possível mudar a orientação da tela do computador para pregar uma peça em seu amigo — e o procedimento é bem simples. No Windows, basta clicar com o botão direito em qualquer parte da tela inicial e selecionar a opção “Configuração de exibição”. Depois, é preciso mudar a "Orientação" para “Paisagem (virado)".

Assim, a tela do PC ficará totalmente virada e, além disso, o ponteiro do mouse irá se comportar de forma espelhada, o que dificulta o uso. O processo pode ser revertido a qualquer momento por meio do procedimento inverso ou do botão “Reverter”.

2 de 8 Tela do Windows virada 180° pode assustar usuários desavisados — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Tela do Windows virada 180° pode assustar usuários desavisados — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Caso o processo seja realizado no macOS, o usuário deve ir ao Menu Apple, clicar em "Preferências do Sistema" e selecionar a opção “Monitores”. Em seguida, basta mudar a orientação em 180º.

2. Mude o layout do teclado

Alterar o layout do teclado faz com que as teclas sejam “trocadas de lugar”. Essa ação pode ser utilizada para pregar uma peça em seus amigos, já que eles podem achar que se trata de um bug nas teclas ou até mesmo no computador. Para realizá-la, basta alterar o idioma do seu teclado — já que, em padrões de outras línguas, as posições de algumas letras costumam se alterar.

3 de 8 Teclado com o idioma substituido para Francês — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Teclado com o idioma substituido para Francês — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

No Windows 10, é preciso clicar no idioma do sistema, presente ao lado da indicação de data e horário. Depois, basta selecionar outra língua disponível. O usuário também pode usar o atalho SHIFT + Ctrl ou SHIFT + Alt para fazer essa alteração automaticamente. Para fazer a mudança no macOS, é preciso entrar no menu de layouts de teclado na barra de menus e fazer a alteração.

3. Simule uma invasão hacker ao PC

4 de 8 Os recursos do site "geekprank.com" são meramente visuais — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Os recursos do site "geekprank.com" são meramente visuais — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

4. Bagunce os ícones da área de trabalho, tire print e mude o wallpaper

Embaralhe alguns ícones da área de trabalho, tire print da tela e defina a imagem capturada como papel de parede. Em seguida, delete alguns atalhos de programas muito utilizados, como navegadores e jogos. Ao fazer isso, a sua vítima ficará confusa com a mudança de posição dos ícones e com o fato de alguns deles não serem clicáveis. Uma pegadinha de 1° de abril simples e criativa.

5 de 8 Uma área de trabalho caótica deixará a vitima confusa — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Uma área de trabalho caótica deixará a vitima confusa — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

5. Simule uma atualização infinita do Windows

O site "updatefaker.com" permite que o usuário simule uma atualização infinita em diferentes sistemas operacionais. Tudo que o usuário precisa fazer é acessar o endereço, selecionar a opção que corresponde ao sistema operacional do dispositivo e, por fim, pressionar a tecla “F11” para colocar a página em tela cheia.

6 de 8 Tela falsa de atualização criada pelo site uptadefaker.com — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Tela falsa de atualização criada pelo site uptadefaker.com — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

O site oculta o ponteiro do mouse enquanto exibe a tela de atualização infinita. Assim, a única forma de descobrir o que está acontecendo é esbarrar na tecla “F11” e acidentalmente retirar o modo tela cheia. Pelo contrário, a vítima pode perder um dia inteiro enquanto espera a atualização acabar.

6. "Congele" o desktop

Congelar o desktop funciona de forma semelhante ao tópico “Bagunce os ícones da área de trabalho, tire print e mude o wallpaper”. Neste caso, o usuário primeiro deve tirar print da tela com os ícones e, em seguida, escondê-los em uma pasta. Depois, basta colocar a imagem capturada como papel de parede para ter um desktop "congelado", isto é, cujos ícones não são clicáveis.

7 de 8 Ícones congelados na área de trabalho não são clicáveis — porque não são ícones de verdade, mas sim um print — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Ícones congelados na área de trabalho não são clicáveis — porque não são ícones de verdade, mas sim um print — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

7. Simule a tela azul da morte

O "fakebsod.com" é um site com o qual os usuários podem criar uma tela azul da morte falsa. O internauta só precisa acessar o endereço, pressionar a tecla “F11” para ativar o modo tela cheia e clicar em “Click here” no centro da página. Logo após, o monitor do dispositivo exibe uma mensagem estática de erro.

8 de 8 Tela azul da morte gerada pelo site fakebsod.com — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Tela azul da morte gerada pelo site fakebsod.com — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

A “tela azul da morte” é uma mensagem de erro exibida quando ocorre um problema de sistema no Windows. Essa notificação costuma assustar os usuários, já que significa que algo está errado ou danificado em seus dispositivos — ou seja, é uma pegadinha pefeita.

Com informações de Support Apple, Yahoo Finance

Veja também: Brincadeiras do Google: veja 7 truques e jogos escondidos no buscador