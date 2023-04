5 extensões do Chrome para 'turbinar' o ChatGPT que você deve conhecer

As diferentes funções do ChatGPT , o chatbot com inteligência artificial da OpenAI , já não são novidades para os usuários da Internet. Contudo, existem extensões disponíveis gratuitamente para Google Chrome que prometem turbinar ainda mais os recursos do "robô sabe-tudo". Plugins como Merlin e WritingMate facilitam o uso e adicionam ferramentas ao chatbot. A extensão WebChatGPT, inclusive, ainda traz resultados de buscadores tradicionais ao robô — cujo repertório, em sua versão 3.5, só conta com conteúdos publicados até o ano de 2021. Na lista a seguir, conheça cinco extensões para Google Chrome que podem melhorar sua experiência com o ChatGPT .

Lista reúne 5 extensões gratuitas para Google Chrome que podem aprimorar sua experiência com o ChatGPT

1. Merlin

"Merlin" é uma extensão que facilita seu acesso ao ChatGPT, inserindo o chatbot dentro do seu navegador web. Caso você, por exemplo, deseje ler o resumo de um texto extenso publicado em um site, basta ativar a extensão com o atalho Ctrl+M (no Windows) ou Cmd+M (no macOS) e escrever ao Merlin o que o ChatGPT deve fazer.

O recurso também pode ser usado para redigir e-mails, escrever comentários nas redes sociais, traduzir páginas, entre diversas outras facilidades proporcionadas pela ferramenta de inteligência artificial. A extensão é gratuita (https://chrome.google.com/webstore/detail/merlin-chatgpt-assistant/camppjleccjaphfdbohjdohecfnoikec) e pode ser adicionada facilmente ao seu navegador Chrome. Vale ressaltar que a versão sem custos é limitada a 51 solicitações por dia.

Com a extensão 'Merlin', é possível integrar o ChatGPT ao seu navegador web

2. ChatGPT for Google

O Bard, o novo chatbot com inteligência artificial do Google, ainda está em fase experimental. Enquanto ele não é liberado de forma integral, você pode recorrer à extensão "ChatGPT for Google". Com ela, é possível obter as respostas do bot de IA ao lado dos resultados do buscador de forma simultânea, aprimorando suas pesquisas. A ferramenta, contudo, não terá tanta eficácia se você buscar por termos como “notícias recentes”, já que o ChatGPT não possui atualizações em tempo real. Em pesquisas de longo prazo, por outro lado, você terá acesso a informações promissoras reunidas pelas duas plataformas.

Para usar a ferramenta, você deve baixá-la no link oficial (https://chrome.google.com/webstore/detail/chatgpt-for-google/jgjaeacdkonaoafenlfkkkmbaopkbilf) e logar em sua conta ChatGPT. Em seguida, faça pesquisas no Google e compare os resultados — as respostas do chatbot aparecerão do lado direito da página de buscas.

'ChatGPT for Google' integra as respostas do ChatGPT com os resultados de buscas do Google, aprimorando suas pesquisas

3. Enhanced ChatGPT;

Como o próprio nome sugere, a extensão "Enhanced ChatGPT" (https://chrome.google.com/webstore/detail/enhanced-chatgpt/mcbhhiafbiafmggccdcpgfldcaeipopg) traz uma versão aprimorada do chatbot, adicionando recursos em sua interface. A ferramenta conta com diferentes modelos de comandos, como o “Guia de viagem” — para utilizá-lo, basta escrever sua localização para que ele faça recomendações sobre o lugar em que você está.

A extensão também ajuda o ChatGPT a traduzir e aprimorar textos em inglês, comentar jogos de futebol, contar histórias e outras funções. Com o plugin, também é possível exportar bate-papos anteriores com o bot, facilitando a revisão e organização das conversas. Para isso, basta encontrar a opção localizada no canto inferior esquerdo da página de chat.

'Enhanced ChatGPT' adiciona novos recursos à página dovChatGPT, como a contação de histórias, tradução de textos e dicas de viagens

4. WritingMate

A extensão "WritingMate" foi desenvolvida para ajudar os usuários a redigirem textos na web, utilizando as ferramentas do ChatGPT. Para usar seus recursos, é necessário fazer a instalação (https://chrome.google.com/webstore/detail/writingmateai-1-chatgpt-g/iihamopomflffiecicbgelncanmfionp) e iniciar o plugin por meio do atalho Ctrl+M, no Windows, ou Cmd+M, no macOS. A ferramenta vem com diferentes modelos pré-determinados de ações, como “Me ajude a escrever um tweet” ou “Escreva uma resenha sobre meu produto”. No entanto, você também pode digitar de forma clara a tarefa que deseja caso ela não esteja na lista.

O plugin pode ajudar, por exemplo, a formular e-mails e posts para blogs e redes sociais, além de auxiliar na revisão gramatical ou em resumos de textos longos. A extensão WritingMate é gratuita, mas tem o limite de dez mensagens diárias. Caso precise de um número maior, será necessário fazer a assinatura da versão premium no valor de US$ 9,99 por mês (cerca de R$ 50,71 na cotação atual).

Usuários podem solicitar que o ChatGPT elabore diferentes materiais textuais através da extensão 'WritingMate'

5. WebChatGPT

Não é novidade que a versão 3.5 do ChatGPT não consegue acessar conteúdos recentes, já que sua base de dados foi alimentada até o ano de 2021. A "extensão WebChatGPT", no entanto, promete corrigir parte dessa limitação, unindo as ferramentas de inteligência artificial do bot com resultados de buscas tradicionais feitas na web. O plugin realiza a integração dos dois recursos para oferecer respostas coerentes aos usuários, contando com fatos atualizados.

Para aproveitar a ferramenta, faça o download no navegador Chrome (https://chrome.google.com/webstore/detail/webchatgpt-chatgpt-with-i/lpfemeioodjbpieminkklglpmhlngfcn) e utilize os botões na parte inferior da tela para refinar as buscas. É possível alterar o número de resultados, o período de tempo e a região. A ferramenta ainda cita fontes nas respostas fornecidas, permitindo que os usuários verifiquem se elas vêm de sites confiáveis.

Através do 'WebChatGPT', é possível unir a inteligência artificial do ChatGPT com dados atualizados da web

Com informações de Wired e GeeFlare

