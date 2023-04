5 formas de ganhar dinheiro com o ChatGPT que você precisa conhecer

O ChatGPT , chatbot com inteligência artificial (IA) desenvolvido pela OpenAI , tem feito sucesso na Internet por oferecer respostas para quase tudo. Muitas pessoas já estão usando o robô para trabalhar a seu favor, seja como apoio nos estudos ou como um assistente no dia a dia de trabalho , por exemplo. E, com a estratégia e os comandos certos, o ChatGPT também pode ajudar os usuários a ganhar dinheiro. Uma das formas de fazê-lo é pedir ajuda à IA para escrever roteiros de vídeos. Assim, é possível publicar o vídeo no YouTube posteriormente e monetizá-lo. Outra opção é usar o chatbot para criar ou sugerir conteúdo para as redes sociais da sua empresa.

Vale ressaltar, no entanto, que nenhuma dessas funções permite ganhar dinheiro diretamente pelo ChatGPT. A ideia é usar as respostas fornecidas pelo chatbot para automatizar processos, aumentando a lucratividade, ou gerar renda extra em outras plataformas. Confira, na lista a seguir, cinco formas de ganhar dinheiro com o ChatGPT.

1. Criar ou sugerir conteúdo para as redes sociais da sua empresa

Se você tem um negócio e divulga seus produtos por meio das redes sociais, pode pedir ao ChatGPT para gerar legendas para posts ou mesmo ideias de publicações. Com os direcionamentos certos, o chatbot consegue produzir textos atrativos em poucos segundos, ajudando você a poupar tempo e esforço. Para isso, basta usar algum comando como "Faça uma legenda de post para Instagram para uma empresa de…”. Lembre-se de que, quanto mais específico você for no prompt, mais precisa será a resposta do chatbot.

2. Ajudar a criar e programar aplicativos

O ChatGPT pode ser muito útil em todo o processo de criação de um aplicativo, desde a busca por inspirações até a geração de linhas de código. Mesmo os usuários que ainda não têm uma ideia de que tipo de software desejam desenvolver podem pedir ajuda ao assistente usando prompts como "Quais categorias de aplicativos estão em alta no momento?". Depois, é possível usar comandos como "Quais recursos o aplicativo deve ter?" para fazer um planejamento mais detalhado.

Quando a ideia estiver pronta, basta pedir à IA para gerar a programação do software com perguntas como "Faça um código em linguagem Phyton para um aplicativo que calcula todos os seus gastos bancários em um mês". Além das linhas, o chatbot também enviará uma pequena explicação do código. Caso sua ideia dê certo, você pode vender o aplicativo ou disponibilizá-lo na Google Play Store e na App Store.

3. Criar chatbots para empresas

Outra dica para quem tem um negócio é usar a API do ChatGPT. O recurso permite que diferentes empresas incorporem o assistente virtual em seus sites e aplicativos. Se você tiver, por exemplo, um e-commerce de moda e usar o serviço de API do ChatGPT, seus clientes poderão fazer perguntas como "Quais estilos de camisa estão em alta para o inverno desse ano?" para o chatbot no site da sua própria loja. O recurso funciona como apoio no atendimento ao cliente no processo de compra e também pode ajudar na resolução de problemas. Vale ressaltar, no entanto, que o serviço é pago e custa US$ 0,002 (cerca de R$ 0,01, em conversão direta) a cada 1.000 tokens (cerca 750 palavras).

4. Criar templates de e-mail marketing

E-mails marketing são uma ótima forma de divulgar serviços e produtos e aumentar as vendas da sua empresa. Com o software da OpenAI, é possível criar diversos templates personalizados de forma rápida e automatizada. Após usar algum prompt como "Escreva um e-mail marketing de uma empresa de limpeza de casa e escritórios", o ChatGPT retornará com uma sugestão de texto e assunto para colocar no cabeçalho. Com a resposta em mãos, basta editar o nome do remetente e do destinatário, fazer os ajustes necessários e enviar para o contato desejado.

Não se esqueça de que, assim como explicado no primeiro tópico desta lista, o ChatGPT fornecerá resultados mais assertivos conforme o nível de detalhamento da tarefa. Por isso, para obter resultados mais precisos, informe dados como perfil do cliente, fase do funil de vendas em que ele se encontra, produto ou serviço em promoção, entre outras informações relevantes.

5. Criar templates de roteiros para vídeos do YouTube

Outra forma de ganhar dinheiro com o ChatGPT é pedindo ao bot para criar templates de roteiros de vídeos para o YouTube. Com o recurso, é possível automatizar sua produção de conteúdo audiovisual e, dessa forma, maximizar os ganhos oriundos de monetização. Para isso, basta enviar no chat um comando como “Faça um template de roteiro de vídeo para o YouTube sobre acessórios de moda de cerca de 10 minutos”. O bot fornecerá um texto com tópicos para serem abordados e uma sugestão de tempo para cada um deles.

Bônus (se nenhuma delas der certo): criar currículos

Caso nenhuma das opções acima funcione, ainda é possível criar currículos pelo ChatGPT para ajudar na procura por um emprego. Basta reunir suas experiências e algumas informações pessoais e enviar ao assistente. Um exemplo de prompt é "Faça um currículo para um jovem de 24 anos com experiência como garçom em dois restaurantes e ensino médio completo". Pronto! Após receber a resposta do chatbot, é só personalizá-la com seus dados e enviar para os recrutadores.

Com informações de Analytics Insight e TechCrunch (1 e 2)

