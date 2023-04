5 headsets baratos para usar no seu PlayStation 4 (PS4)

Headsets baratos para PlayStation 4 ( PS4 ) são ideais para quem quer uma melhor qualidade sonora, além de oferecer mais imersão na jogatina pro preços mais baixos. Empresas como Corsair , JBL , Havit, Trust e Turtle Beach oferecem produtos por preços a partir de R$ 84 , como é o caso do Trust GXT 307 Ravu, que possui cabo de 2 metros e microfone ajustável. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de abril de 2023.

Já o Quantum 100, da JBL, conta com revestimento de couro, microfone removível e é visto por aproximadamente R$ 182. Outra opção é o Havit HV-H2002D, que vem com controle de volume, entrada de 3,5 mm (P2), compatível com o controle DualShock 4 e está acessível por cerca de R$ 190. Acompanhe a lista com cinco headsets em conta para turbinar a jogatina no PS4.

Headsets: acompanhe cinco modelos compatíveis com o PS4

1. Trust GXT 307 Ravu – a partir de R$ 84

O GXT 307 Ravu, da Trust, é a opção mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, o microfone dispõe de almofadas de 40 mm, que prometem conforto em longas horas de jogatina. Além disso, ele também oferece um microfone dobrável, que pode auxiliar na comunicação com outros jogadores. O headset está disponível a partir de R$ 84.

Este acessório também possui um controlador de volume, um fio de 2 m e conector do tipo P2. O modelo vem na cor preta, mas também dispõe de alguns detalhes em vermelho. Além do PS4, o item também é compatível com o Xbox One, PC e Nintendo Switch. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,3 de 5 estrelas e os compradores se mostram satisfeitos com a qualidade do dispositivo. Porém, alguns reclamam do áudio do microfone.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: alguns usuários reclamam da qualidade de áudio do microfone

2. Turtle Beach Recon Chat – a partir de R$ 131

O Turtle Beach Recon Chat é mais uma alternativa para os que não querem gastar muito. Segundo a fabricante, este modelo possui um formato sobre as orelhas, acompanha um único alto-falante, com frequência que varia de 80 Hz e 10 kHz. Além disso, a almofada do fone é revestida de tecido e preenchida com espuma. O produto é visto por preços que se iniciam em R$ 131.

O modelo funciona via fio, vem equipado com um microfone omnidirecional, possui entrada P2 e é compatível com todos os consoles da atual geração. O acessório é avaliado com 4 de 5 estrelas na Amazon e os compradores listam que o produto apresenta uma boa qualidade de som, tanto no alto-falante quanto no microfone. Porém, alguns apontam que o braço do microfone se afrouxa com facilidade.

Prós: compatível com todos os consoles da atual geração

compatível com todos os consoles da atual geração Contras: possui apenas um alto-falante

Outra alternativa para os jogadores de PS4 é o HS35, da Corsair. De acordo com a fabricante, este modelo conta com formato sobre as orelhas e funciona por fio, via conector P2. Este headset também é compatível com PC, Xbox One, Nintendo Switch e outros dispositivos móveis. O acessório é vendido pela valores que partem de R$ 170.

A marca destaca que o dispositivo acompanha um microfone removível, que vem com função para cancelamento de ruídos e possui frequência que vai de 100Hz a 10kHz. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e os compradores afirmam que o fone é confortável, apresenta bom áudio e consegue abafar o som externo. Entretanto, alguns reclamam que o tamanho da haste é pequeno.

Prós: produto conta com microfone removível

produto conta com microfone removível Contras: alguns usuários alegam que a haste do headset é pequena

4. JBL Quantum 100 – a partir de R$ 182

O JBL Quantum 100 é mais uma opção que pode agradar o público gamer. Segundo as especificações da marca, o item possui almofadas revestidas de couro e preenchidas por espumas, que visam oferecer conforto durante longas horas de jogatina. O modelo conta com conexão P2 e é compatível com os consoles da linha Playstation, Xbox e Nintendo, além de também funcionar em PC e dispositivos móveis. O item é ofertado por aproximadamente R$ 182.

Assim como o modelo anterior, este também vem equipado com um microfone removível e possui tecnologia de cancelamento de ruído. O headset é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e os compradores elogiam o conforto proporcionado pelo acessório e afirmam que ele não faz pressão na cabeça. Porém, alguns reclamam que o comprimento do cabo é curto.

Prós: headset visa oferecer conforto durante o uso

headset visa oferecer conforto durante o uso Contras: alguns compradores se queixam que o cabo do headset é curto

O HV-H2002D, da Havit, é o item mais caro desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, o item apresenta revestimento em plástico piano e promete ser resistente contra arranhões. Assim como outros modelos desta lista, este também conta com formato sobre as orelhas e possui conexão padrão, do tipo P2. O modelo está disponível por cerca de R$ 190.

Além do PS4, o headset também é compatível com o Xbox One, PC e dispositivos móveis. No site da Amazon, o acessório é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e os compradores destacam positivamente o design do produto, o revestimento das almofadas e o encaixe dele nas orelhas. Por outro lado, alguns alegam que ele pode ser desconfortável para longas horas de uso.

Prós: modelo é robusto é compatível com diversos dispositivos

modelo é robusto é compatível com diversos dispositivos Contras: preço elevado

