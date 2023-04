5 jogos de construção para você curtir no PC, celular ou console

Jogos de construção costumam fazer bastante sucesso com o público, uma vez que permitem montar e explorar os mais diferentes cenários. Em Simcity e Cities: Skylines , por exemplo, jogadores precisam criar e organizar uma cidade, construindo ruas, edifícios e tomar conta de outros recursos durante a jogatina. No entanto, há títulos que colocam players para erguer e gerir zoológicos, parques de diversão e até de dinossauros. Por isso, veja, a seguir, cinco jogos de construção para curtir em consoles PlayStation , Xbox e Nintendo Switch , além de celulares Android ou iPhone ( iOS ) e PC.

SimCity BuildIt é a versão mobile da famosa franquia SimCity. No título, jogadores devem administrar uma cidade para vê-la crescer. É possível construir ruas, avenidas, prédios, escolas, estádios de futebol, hospitais e muito mais. A ideia é utilizar a criatividade para erguer e projetar a sua própria metrópole. O jogo possui download gratuito para celulares Android e iPhone (iOS).

Dos criadores de Planet Coaster e Zoo Tycoon, Planet Zoo é um jogo em que dá para criar e administrar o seu próprio zoológico. Com um complexo sistema de criação, o game permite que seus jogadores montem e modifiquem habitats, possuam diversas espécies de animais, usem a criatividade para utilizar estruturas pré-definidas ou inventem as suas e mais.

Além das construções, ainda é preciso definir coisas como o preço do ingresso, a contratação de funcionários e até mesmo o horário de funcionamento do zoo. O título conta com os modos Carreira, Sandbox, Franquia e Desafio. Até o momento, Planet Zoo está disponível para compra no PC através da loja virtual Steam.

Já pensou em construir o seu próprio parque de dinossauros? É justamente esse o objetivo em ambos os games da série Jurassic World Evolution. A ideia é construir um santuário e preenchê-lo com criaturas pré-históricas, assim como no longa Jurassic Park (1993). Além disso, é preciso administrar o local ao cuidar dos animais e da logística, criando áreas para clientes e mais.

Atualmente, a franquia possui dois títulos: Jurassic World Evolution e Jurassic World Evolution 2. As diferenças do segundo para o primeiro consistem nas melhorias gráficas, na adição de novas criaturas, modos de jogo e recursos inéditos para a ambientação. Criado pela Frontier Developments, mesma desenvolvedora de Planet Zoo, JWE2 está disponível para compra no PlayStation 4 (PS4), PlayStation (PS5), Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PC ( via Steam e Epic Games Store).

Apesar de se distanciar dos outros títulos mencionados na lista, Subnautica conta com alguns elementos interessantes de construção. No jogo, desenvolvido pela Unknown Worlds Entertainment, é preciso lidar com recursos escassos e explorar um misterioso oceano alienígena. A ideia é coletar itens, comida, água e qualquer outra coisa que possa ajudar na sobrevivência.

Durante a jogatina, é necessário construir uma base. Você pode fazer uma longa instalação ou uma curta, decorar da forma como quiser e até mesmo erguer a construção onde achar ideal. Por não ser focado somente nisso, o jogo não possui tantos recursos para montar o ambiente igual aos outros da listagem, mas vale a pena dar uma chance.

A sequência do título, Subnautica: Below Zero, que se passa dois anos após os eventos do primeiro, está disponível para compra nas plataformas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch e PC (via Steam e Epic Games Store).

5. Cities: Skylines 2

Anunciado no dia 6 deste mês, Cities: Skylines 2 deve chegar ainda em 2023 para os consoles da nova geração, PC e Game Pass. O título da Paradox Interactive é a continuação do jogo de simulação lançado em 2015. Na descrição do trailer de revelação no YouTube, é dito que o game vai revolucionar novamente o gênero de construção de cidades, e em uma "escala épica".