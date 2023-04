5 jogos de pesca para PC, celular ou console que você precisa conhecer

Jogos de pesca são uma boa pedida para quem gosta da atividade, mas nem sempre pode praticá-la na vida real. Existem diversos títulos do tipo para plataformas como PlayStation 4 ( PS4 ), PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox One , Xbox Series X , Xbox Series S , Nintendo Switch e PC, além de celulares Android e iPhone ( iOS ), como Dredge e Fishing Hook, por exemplo. Esses games permitem aos jogadores navegarem em rios, lagos e oceanos para tentar fisgar os melhores peixes com tranquilidade. Pensando nisso, veja uma lista com cinco games de pesca para curtir, desde os mais realistas aos mais imaginativos.

1. Fishing Planet (PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC, And, iOS)

Fishing Planet é um simulador de pesca altamente realista que oferece mais de 170 espécies de peixes com comportamento aprimorado por Inteligência Artificial. Lançado em 2015, o jogo da Fishing Planet LLC inclui 25 hidrovias com gráficos fotorrealistas do mundo todo, cada uma com suas próprias condições climáticas, paisagens e vegetação. Na gameplay, o jogador escolhe entre três tipos de pesca e ainda pode personalizar seu equipamento com propriedades físicas e hidrodinâmicas únicas. O título fica disponível para PS5, PS4, Xbox Series X/S, PC e celulares Android ou iPhone (iOS).

2. Dredge (PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC)

Desenvolvido pela Black Salt Games e Team17, Dredge é um jogo de pescaria com elementos de terror. Nele, o usuário controla um pescador que precisa pagar uma dívida e descobrir os segredos da região. Ele combina várias mecânicas, como pescar em minigames de ritmo, organizar o inventário e até melhorar o barco com novas tecnologias. À noite, há a chance de encontrar peixes raros, mas monstros marinhos também podem aparecer para afundar o seu barco. Dredge está disponível para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC.

3. Dave the Diver (PC)

Dave the Diver, criado pela Wildsphere Studios, combina elementos de aventura, RPG e gerenciamento. Na história, um mergulhador chamado Dave explora o fundo do mar em busca de tesouros e objetos valiosos, ao mesmo tempo em que gerencia um restaurante de sushi pela noite. Em geral, o título apresenta combate casual, coleta de recursos, personagens excêntricos e um ambiente marinho deslumbrante, com gráficos em 2D/3D. O game é exclusivo de PC.

4. Cat Goes Fishing (PC)

Lançado pelo estúdio indie Cat5Games em 2015, Cat Goes Fishing é um relaxante simulador sobre um gato que deve pescar para ganhar dinheiro e comprar novos equipamentos. O jogo oferece mais de cem peixes diferentes e até a possibilidade de pescar em uma zona abissal. Assim, o usuário deve planejar estratégias e escolher o melhor equipamento para cada tipo de peixe, incluindo a utilização de táticas fantasiosas que incluem ciclo de dia e noite baseado no horário real. O título está disponível para baixar no PC.

5. Fishing Hook (And, iOS)

Fishing Hook (Anzol de pesca) é um jogo mobile desenvolvido pela Mobirix em 2015. Com gráficos 3D realistas e jogabilidade intuitiva, o usuário pode pescar em diversos locais do mundo, usando táticas diferentes para capturar vários tipos de peixes e ganhar dinheiro para desbloquear novos locais e equipamentos. Além de oferecer uma gameplay offline, ele também conta com um modo de torneio online, no qual dá para competir com outros usuários no Android ou iPhone (iOS).