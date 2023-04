5 'segredos' das redes sociais que vão ajudar você a conseguir emprego

As suas redes sociais dizem muito sobre você, e por isso elas são comumente analisadas por recrutadores durante processos seletivos. Os usuários costumam compartilhar, em seus perfis, gostos, conquistas, amigos e hobbies - ou seja, informações que podem ser cruciais para que os empregadores decidam ou não contratá-los. Por isso, quem busca emprego deve ser atentar às suas redes, excluindo posts antigos ou evitando se pronunciar em assuntos polêmicos. Ter cuidado com erros ortográficos ou com fotos inapropriadas também são dicas importantes e que te farão parecer mais profissional na web.

Vale lembrar que também é possível privar as redes apenas para amigos. Essa opção costuma estar disponível nas configurações de privacidade das plataformas e, por meio dela, o candidato pode ter maior liberdade nas web. Outra possibilidade é manter um perfil privado para assuntos profissionais e outro mais pessoal. No entanto, caso queira utilizar apenas uma conta, o TechTudo lista, a seguir, cinco "segredos" das redes sociais que vão ajudar você a conseguir emprego

1. Poste fotos apropriadas

É preciso ter cuidado ao postar fotos nas redes sociais, já que elas também podem ser visualizadas pelos recrutadores. Por isso, quando estiver em um processo seletivo, é recomendado manter fotos mais profissionais no perfil, além de tomar cuidado com imagens que possam ser comprometedoras ou incompatíveis com os valores da empresa na qual você deseja entrar.

2. Evite tratar de temas polêmicos

Um candidato a uma vaga de emprego deve ter atenção ao se pronunciar sobre temas polêmicos — principalmente se o assunto ferir algum direito humano. Portanto, é necessário pensar bem antes de curtir, comentar e compartilhar qualquer publicação, já que essas interações também podem ser visualizadas pelos recrutadores. Por isso, é recomendado evitar debates que envolvam política ou religião, por exemplo, já que não se sabe a opinião de quem vai te contratar sobre esses temas.

3. Faça uma “faxina” em posts antigos

É bem provável que haja algum post antigo no seu perfil que não seja compatível com opiniões ou preceitos que você tem hoje — e isso é completamente normal, afinal, todos mudamos com o tempo. Logo, uma dica é realizar uma “faxina” nas suas redes sociais para que sejam excluídas publicações polêmicas ou fotos que não transmitam um perfil mais profissional. No Twitter, por exemplo, existem sites que ajudam na exclusão dos tuítes do perfil, como o TweetDelete, TweetEraser e TweetDeleter. No Instagram, é possível arquivar fotos — assim, você não precisa necessariamente apagá-las.

4. Revise o texto dos posts antes de publicar

Ao publicar textos nas redes sociais, é importante revisar aspectos ortográficos, já que eles podem causar uma impressão ruim sobre você para os recrutadores. Vale lembrar que a comunicação, seja física ou virtual, é um dos pontos mais analisados em processos seletivos. Portanto, uma dica é evitar o uso de abreviações e sempre revisar o texto antes de postar. Além disso, também é possível utilizar o sistema de correção do Word ou aplicativos como Nova Ortografia e Grammarly — disponíveis para os sistemas operacionais Android e iOS (iPhone).

5. Compartilhe conquistas profissionais nas redes sociais

Compartilhar conquistas profissionais ou acadêmicas nas redes sociais também é uma dica estratégica se você estiver em um processo seletivo. Além disso, não é recomendado desabafar ou fazer críticas a empresas com as quais você já trabalhou. Se você não se sentir confortável para compartilhar assuntos profissionais no Instagram ou no Twitter, pode fazê-lo no Linkedin, já que a rede social é feita para isso.

Com informações de Forbes e MakeUseOf

