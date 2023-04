6 apps de review de filmes que todo amante de cinema deveria conhecer

Além disso, esses aplicativos fornecem recomendações personalizadas aos usuários, de acordo com os temas mais procurados nas plataformas ou que estão entre os mais pesquisados. A seguir, confira a lista feita pelo TechTudo com opções de apps para reviews de filmes e séries.

1. Letterboxd

O aplicativo Letterboxd, por exemplo, funciona como uma rede social de filmes e séries. Ele está disponível para os sistemas Android e iOS, e conta com diversas funcionalidades, como avaliar as produções através de notas, verificar as listas por gênero nas quais elas estão inseridas, e acessar os canais em que podem ser assistidas.

Para verificar os reviews, inicialmente é preciso escolher um filme na aba “Films”, selecionar o campo “Reviews” e buscá-los entre as opções fornecidas pelo app, ou ainda fazer uma busca direta através do ícone de lupa localizado no canto superior direito da tela. Após selecionar a produção, as notas podem ser conferidas no campo “Ratings”, marcado com estrelas verdes.

2. TV Time

O aplicativo TV Time está disponível para Android e iOS. Ele fornece notificações de lançamentos de filmes e episódios de séries e a ferramenta de criação de biblioteca com todas as produções já vistas. Além disso, o app dá recomendações personalizadas com base no registro do que já foi assistido pelo usuário, permitindo avaliar as produções e conferir mais informações sobre seus personagens. O aplicativo também solicita uma permissão para procurar outros apps de streaming no dispositivo e personalizar a experiência dos usuários a partir de recomendações de conteúdos.

Após escolher ao que será assistido, o app redireciona o usuário para uma tela onde pode ser encontrado canais em que a série ou filme pode ser assistida, como a Claro TV+ e a HBO Max. O usuário também pode escrever reviews sobre o conteúdo desejado.

3. Cinemaniac

O Aplicativo Cinemaniac, disponível para Android e iOS, conta com funcionalidades que incluem pesquisar, salvar filmes e séries, além de encontrar mais informações sobre as produções como elenco, gênero e avaliações. Os usuários têm acesso a estatísticas que informam a duração de todos os filmes já vistos, e o tempo total gasto assistindo, além de um registro com todas as avaliações já feitas.

O app também conta com uma versão Pro semestral no valor de R$ 27,99. Além desta não ter anúncios, ela permite descobrir as plataformas onde os filmes e séries selecionados estão disponíveis, o campo de favoritos, categorias de pesquisa personalizadas e outras possibilidades.

Disponível para os sistemas Android e iOS, o app IMDb Cinema & TV conta com diversas informações sobre sobre as produções e seus elencos. Nele, o usuário consegue assistir a trailers, filmes de bastidores, ler notícias e entrevistas sobre entretenimento, comprar ingressos para ir aos cinemas e ter acesso aos campeões de bilheterias. É possível ainda salvar filmes e séries em uma lista de interesse, selecionar favoritos, classificar os já assistidos, criar listas para compartilhar com os amigos os materiais favoritos ou criar uma apenas para si mesmo, dentre outras funcionalidades.

Ao selecionar um título e imagem do filme ou série, serão exibidas informações sobre ele. Existe, também, uma parte destinada às avaliações de usuários, que ao clicar em “Ver todas as avaliações de usuários” ficarão disponíveis para leitura dos reviews. Na opção “Vídeo”, estão disponíveis trailers mais populares, recentes, entrevistas, prêmios, eventos e notícias em formato de vídeo. Por fim, no campo “Você”, será possível verificar todas as classificações feitas, listas montadas para próximos conteúdos que serão assistidos, favoritos e outros.

5. Filmow

O app Filmow, disponível para celulares Android e iOS, conta com a funcionalidade de salvar e compartilhar as produções já assistidas com amigos e fazer listas com as que serão vistas no futuro. O app também disponibiliza alguns filmes gratuitos e para assistir a um dos deles, basta clicar nos três traços localizados no canto superior direito da tela e selecionar a opção “Filmes Grátis”.

Uma lista de filmes será apresentada e, ao escolher um, é preciso apenas clicá-lo para dar início à reprodução. Na tela apresentada, outras informações podem ser conferidas, como a nota dada pelos usuários, sinopse e reviews.

O aplicativo JustWatch, compatível com versões Android e iOS, é um guia de streaming com informações de diversos filmes e programas de TV. Com ele, o usuário consegue saber onde cada produção audiovisual está disponível para assistir. Para isso, basta clicar em uma produção na tela de início. Assim, o app abre a página da produção, indicando sua disponibilidade em serviços como Amazon Prime Video, Netflix, Hbo Max e afins. O app também fornece recomendações personalizadas e a possibilidade de salvar filmes ou séries em uma lista.

