6 apps para aprender inglês de graça e de maneira divertida

Nas linhas a seguir, o TechTudo lista seis aplicativos que permitem aprender inglês de forma divertida. Todas as opções mostradas neste artigo são grátis para baixar, mas podem ter alguns recursos específicos bloqueados por microtransações.

1. Hello English Kids

Voltado para crianças, o Hello English Kids adapta o conteúdo ensinado de acordo com a faixa etária de cada aluno. Não é necessário ficar preso à indicação do aplicativo, podendo selecionar qualquer nível de forma manual ao acessar o app no Android ou iPhone (iOS).

Ao abrir o aplicativo pela primeira vez, os pais precisam fazer login com uma conta da Apple ou do Google e cadastrar o nome da criança que vai usá-lo para aprender inglês. Esse processo é bastante simples e exige apenas que a pessoa siga as instruções mostradas na tela. Vale mencionar que, para entrar na seção de aprendizado e na área de pagamentos, o aplicativo pede para digitar um código numérico que será mostrado na tela por meio de palavras em inglês. Por isso, é preciso saber pelo menos o básico do idioma para utilizá-lo.

Após criar um perfil, a criança pode escolher um entre diversos jogos — que, na verdade, são atividades de aprendizado —, como criar frases completas, soletrar palavras, posicionar vírgulas. O aplicativo ainda conta com uma biblioteca de vídeos musicais com canções clássicas em inglês. É possível utilizar as funções básicas do Hello English Kids de graça, porém o acesso é limitado. O app ainda oferece a opção de assinar o plano Pro por R$ 229,90 ao ano, que libera acesso ilimitado, relatórios detalhados e revisão personalizada. É possível testar os recursos premium por sete dias.

Fun English — também conhecido como Studycat — também é voltado para crianças. O processo de cadastro é bastante parecido com o Hello English Kids mostrado logo acima. As diferenças entre os aplicativos estão nas atividades disponíveis e no preço do plano de assinatura.

No aplicativo, as crianças são guiadas por um gato que ensina inglês por meio de atividades lineares separadas por tópicos, como cores, números, animais, entre outros. O vocabulário é mostrado em jogos simples e de fácil entendimento para crianças, mas divertidos. Na versão gratuita, o aplicativo permite à criança explorar os dois primeiros tópicos: cores e números. Os demais tópicos como animais, partes do corpo e alimentos ficam bloqueados e só podem ser acessados após assinar a versão premium.

No iPhone, a assinatura anual do aplicativo custa R$ 499,90, com a opção de testar todos os recursos por uma semana, antes da primeira cobrança.

3. Lingualeo

Lingualeo ensina de forma divertida não só inglês, mas também diversos outros idiomas, como alemão, chinês, espanhol, francês, italiano, entre outros. Indicado para todas as idades, o aplicativo pergunta logo no início do cadastro o nível de proficiência do usuário, indo do iniciante ao avançado. Na versão gratuita, o Lingualeo oferece planos diários com três tarefas, que funcionam como jogos e mudam todos os dias. Também é possível treinar vocabulário por meio de letras de músicas, vídeos, livros e artigos.

O Lingualeo ainda tem uma coleção de TED Talks, programas de TV e vídeos do TOEFL, todos com descrição completa das falas em texto. Assim como as opções anteriores, o Lingualeo oferece acesso limitado na versão gratuita. A edição premium libera todos os conteúdos por meio de uma assinatura anual, que custa R$ 279,90

HelloTalk permite aprender idiomas conversando com nativos que falam de forma fluente. O aplicativo encontra parceiros ideais de acordo com o nível de proficiência do usuário e com os objetivos de aprendizado. É possível conversar via texto ou áudio para aprimorar o vocabulário e a pronúncia. Outra possibilidade é se cadastrar como um HelloNative, indicando que você é um falante nativo do seu idioma. Assim, pessoas de outros países podem iniciar conversas para aprender uma nova língua. Já o modo HelloWords pode ser usado para aprender novas palavras e vocabulário por meio de jogos divertidos.

Para criar uma conta no HelloTalk, basta se cadastrar utilizando um endereço de e-mail válido. Em seguida, o aplicativo vai pedir para selecionar uma foto de perfil e informar a data de nascimento.

A versão gratuita do HelloTalk permite falar com estrangeiros que falam apenas um idioma, mas não é possível escolher a localização das pessoas. A versão paga, no entanto, desbloqueia traduções ilimitadas, página de visitantes, busca por usuários próximos e tarefas de três idiomas. A assinatura custa R$ 259,90 por ano, e o plano vitalício, R$ 849,90.

5. Duolingo

O clássico Duolingo é um dos aplicativos mais populares quando o assunto é aprender inglês ou qualquer outro idioma. Com interface simples e intuitiva, o app permite praticar novas línguas por meio de atividades interativas. A ideia da plataforma é fazer com que o usuário crie o hábito de praticar por pelo menos cinco minutos todos os dias.

Para deixar o aprendizado divertido, o aplicativo utiliza um sistema de vidas, reduzidas a cada erro. O Duolingo oferece cinco vidas por dia, mas é possível comprar mais com dinheiro real. O objetivo é realizar tarefas diariamente para receber bônus de “Ofensiva” e terminar o curso. Há ainda um sistema de conquistas que incentiva o aprendizado. Ao se cadastrar com um e-mail, o aplicativo faz algumas perguntas para conhecer o nível de inglês do usuário. Além disso, ele pergunta qual é o objetivo do aprendizado para indicar os melhores exercícios para cada perfil.

O Duolingo pode ser usado por completo de graça. Pagar a assinatura garante algumas vantagens, como exercícios personalizados, vidas ilimitadas, bloqueio de anúncios e revisão de vocabulário a qualquer momento. É possível testar o serviço de graça por 14 dias, ou pagar o plano anual, que custa a partir de R$ 179,90.

6. Falou

O Falou é um aplicativo que leva os usuários em viagens virtuais por países que falam o idioma a ser aprendido ou praticado. Assim como o Duolingo, o app oferece opções de treinos diários de pelo menos dez minutos.

Antes de começar os exercícios, o aplicativo faz algumas perguntas para saber o nível de proficiência do usuário. Depois, o app sugere diversas situações em que o idioma escolhido pode ser utilizado, como na vida profissional ou em viagens. A maior vantagem do Falou é a possibilidade de treinar fala por meio do microfone do telefone. Há lições específicas que ajudam a melhorar a pronúncia e a escuta do inglês em atividades divertidas e dinâmicas.

A versão gratuita do Falou oferece apenas um idioma, e as lições são bastante limitadas. Já a versão premium, que custa R$ 299,90 por ano, libera 26 idiomas para praticar, exercícios de fala, corretor de pronúncia, lições de escrita, escuta e vocabulário, além de vozes de falantes nativos.

