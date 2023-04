6 mentiras que são comuns no Tinder, mas parecem primeiro de abril

Hoje, 1º de abril, é o dia internacional da mentira, mas no Tinder não precisa de data específica para isso acontecer. O aplicativo de namoro, disponível gratuitamente para celulares Android e iPhone ( iOS ), ficou conhecido pela dinâmica de dar "like" em pessoas que o usuário considera atraente para fazer um "match" entre os perfis. Porém, por se tratar de uma plataforma muito popular e online, muitas mentiras tornaram-se “comuns” no app ao longo do tempo, como inventar interesses para impressionar um pretendente ou mentir a idade para atrair mais likes.

Neste primeiro de abril, conheça as seis mentiras mais contadas na famosa plataforma de relacionamentos. Vale informar que os tópicos nesta matéria foram listados por meio de diferentes pesquisas relacionadas ao assunto, como as realizadas pela Universidade de Stanford e por empresas como The Inner Circle e Kaspersky.

1 de 4 Lista reúne seis tipos de mentiras contadas por usuários do Tinder, famoso app de namoro disponível para Android e iPhone (iOS) — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Lista reúne seis tipos de mentiras contadas por usuários do Tinder, famoso app de namoro disponível para Android e iPhone (iOS) — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

📝 Como saber quem te deu like no Tinder? Descubra no Fórum do TechTudo

1. “Eu também adoro essa série”

No Tinder, é comum encontrar usuários que mentem a respeito de suas preferências para atrair a atenção dos matchs. Dessa maneira, declarações enganosas como “Eu também adoro essa série!”, "eu também adoro cachorros" e variações delas são usadas para causar a sensação de que as duas pessoas possuem interesses em comum e que, por isso, podem formar um bom par. A tática gera identificação e estimula o desenvolvimento da conversa online, mas pode fracassar se a pessoa que estiver mentindo se mostrar desconfortável ou não souber responder perguntas sobre o tema.

2 de 4 No Tinder, muitas pessoas mentem sobre suas preferências para forçar uma identificação com o match — Foto: Divulgação/Tinder No Tinder, muitas pessoas mentem sobre suas preferências para forçar uma identificação com o match — Foto: Divulgação/Tinder

2. Desculpas para desmarcar encontros

Outra mentira comum em aplicativos de relacionamento é a falta de disponibilidade. Muitos usuários marcam encontros e desmarcam perto da data combinada, usando desculpas como “preciso resolver uma demanda do trabalho” ou “não estou me sentindo muito bem hoje”.

Os motivos por trás disso são diversos, como falta de interesse, medo de conhecer uma nova pessoa ou o surgimento de um programa mais interessante. Nesses casos, quem está mentindo mostra-se indisponível e inventa desculpas para não dizer os reais motivos do cancelamento, evitando uma conversa desconfortável com o match.

3. Mentiras para evitar rejeitar alguém diretamente

Muitas pessoas contam mentiras para suavizar uma rejeição no Tinder, o que pode acontecer após um primeiro encontro malsucedido ou até mesmo antes dele. Nessas situações, quem mente busca preservar a conexão e “proteger” a outra pessoa para que ela não se magoe. Nesses casos, poderão surgir frases clichês, como “não é você, sou eu” ou “não estou em um bom momento”, camuflando a falta de interesse em prosseguir com a relação. Os pretextos, contudo, podem parecer tão absurdos quanto pegadinhas de primeiro de abril.

Outro comportamento muito comum é o famoso ghosting, que acontece quando uma pessoa desaparece sem dar maiores explicações, como um fantasma. Ela passa a ignorar suas mensagens e ligações, sinalizando desinteresse, mas “foge” de falar sobre o tema e nunca finaliza a relação. Normalmente, o ghosting vem da falta de coragem para lidar com o fim, mas ele pode ser mais nocivo do que ter uma conversa sincera, prejudicando a conexão definitivamente.

3 de 4 O ghosting é uma prática que envolve desaparecer sem dar muitas explicações para não ter que finalizar um relacionamento — Foto: Reprodução/Unsplash O ghosting é uma prática que envolve desaparecer sem dar muitas explicações para não ter que finalizar um relacionamento — Foto: Reprodução/Unsplash

4. Mentiras sobre o estado civil

De acordo com a Kaspersky, empresa russa especializada em softwares de segurança, o grupo demográfico com maior probabilidade de mentir em sites e apps de namoro são os homens casados. A pesquisa realizada pela empresa indica que 67% deles escondem seu real status de relacionamento na web, com a intenção de parecerem solteiros e atraírem um número maior de matchs.

Além do estado civil, essas mesmas pessoas costumam contar outras histórias falsas, omitindo o local onde moram e o seu perfil nas redes sociais, para que se torne mais difícil descobrir quem realmente são. Para evitar tais envolvimentos enganosos, é importante fazer perguntas diretas ao match e atentar-se a possíveis “pontas soltas” na história. Comportamentos estranhos e declarações que não fazem sentido podem indicar que a pessoa tem algo a esconder.

5. Estado financeiro e profissão diferentes do real

Outra mentira comum no Tinder e em outras plataformas de namoro diz respeito à situação financeira. Muitas pessoas podem mencionar que ganham salários altos ou que têm profissões que não condizem com a realidade, visando atrair (e manter) matchs por conta do suposto status. De acordo com pesquisa feita pelo The Inner Circle, 13,4% dos brasileiros já afirmaram ter um trabalho diferente da realidade para impressionar seus pares no app.

Um caso sobre esse tipo de mentira ganhou, inclusive, já ganhou um documentário na Netflix em 2022. "O Golpista do Tinder", conta a história de três vítimas de Simon Leviev, um golpista que conhecia mulheres pelo Tinder e alegava ser filho de um importante bilionário para impressioná-las – e extorqui-las eventualmente.

Liviev detalhava sua vida luxuosa nas conversas online, mas pedia dinheiro a elas por estar enfrentando supostos "problemas de segurança” que colocavam sua vida em risco. Diversas mulheres fizeram “empréstimos” de valores consideráveis ao golpista, que nunca devolvia o dinheiro e desaparecia em seguida.

4 de 4 O Golpista do Tinder é um documentário que conta a história de três vítimas de um falso bilionário — Foto: Reprodução/Netflix O Golpista do Tinder é um documentário que conta a história de três vítimas de um falso bilionário — Foto: Reprodução/Netflix

Para evitar esses transtornos, é necessário atentar-se às informações que pareçam “estranhas” ou mal contadas. Faça perguntas sobre a rotina da pessoa, o trabalho dela e os projetos dos quais ela mais se orgulha. Busque, também, analisar as imagens divulgadas no app de namoro – repare se os ambientes podem ter sido montados por meio de programas de edição.

6. Mentir a idade

Mentir a idade também é uma prática comum no Tinder. As pessoas diminuem o número exibido no app para chamar a atenção de pretendentes mais jovens, ou até para não serem “recusadas” por usuários mais maduros. Contudo, vale ressaltar que esse tipo de mentira é especialmente perigoso, uma vez que pode facilitar a vida de pedófilos ou predadores sexuais em busca de vítimas muito mais novas.

Por isso, é necessário ter atenção às fotos usadas no perfil do aplicativo, que podem oferecer pistas sobre a mentira. Tente, também, fazer chamadas de vídeo antes do primeiro encontro, função disponibilizada de forma nativa no aplicativo de relacionamento. Também é importante pedir as redes sociais do match, a fim de analisar publicações anteriores e ter uma boa noção de como ele é na vida real.

Com informações de Inc. e Medium

Veja também: assista ao vídeo a seguir e saiba o que é e como funciona o Tinder