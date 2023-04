6 mouses que prometem mais conforto ao usar o computador

Mouses confortáveis são ideais para quem passa longas horas no computador. Empresas como Logitech , Microsoft , Helyzq e Trust contam com opções a partir de R$ 58 , como é o caso do mouse vertical da Helyzq, que possui sensibilidade de até 1.600 DPI e pode ser conectado via cabo USB . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de abril de 2023.

Já o Logitech Lift Vertical, funciona via conexão Wireless, Bluetooth ou USB, pode ser conectado em até três dispositivos simultâneos e é visto por aproximadamente R$ 323. Outra opção é o Microsoft ARC, que pode ser adaptado para rolagens horizontais ou verticais, conta com frequência de 2,4 GHz e é vendido por cerca de R$ 449. Veja a lista com seis mouses que prometem conforto disponíveis no Brasil.

O mouse da Helyzq é a alternativa mais em conta desta lista. De acordo com a fabricante, este modelo possui formato vertical, que visa oferecer mais conforto para o pulso; conta com tecnologia de rastreamento óptico e é ideal para diversos tipos de superfícies. A marca recomenda o dispositivo para usos domésticos, escritórios ou para jogos. O produto está disponível a partir de R$ 58.

O periférico possui formato de conexão via cabo USB e conta com sensibilidade ajustável de 800 DPI, 1.200 DPI e 1.600 DPI. No site da Amazon, o item é avaliado com 4,3 de 5 estrelas e os compradores apontam que o uso deste modelo, diminuiu as dores no pulso e trouxeram mais conforto. Porém, alguns relatam que os botões são um pouco duros.

2. Trust Verto Mouse 22885 – a partir de R$ 95

O Trust Verto Mouse 22885 é mais uma opção que promete conforto. Segundo a marca, o modelo conta com sensibilidade que varia entre 1.000 DPI e 1.600 DPI, cabo de 1,5 m, revestimento de borracha, dois botões de polegar, com funções para avançar e retroceder, além de uma luz LED na cor azul. O item é visto por preços que se iniciam em R$ 95.

A fabricante ressalta que o periférico é plug and play e não necessita da instalação de drivers para o funcionamento. O produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas na Amazon e os compradores elogiam o conforto e o encaixe na mão. No entanto, alguns reclamam do posicionamento do fio.

3. Trust GXT 144 Rexx – a partir de R$ 207

Outra opção da Trust, é o GXT 144 Rexx. De acordo com a fabricante, este modelo é indicado para o público gamer e dispõe de uma iluminação RGB, com mais de 16 milhões de cores. O mouse conta com um formato vertical, que visa oferecer mais conforto para o braço e o pulso durante a jogatina, além de também dispor de uma sensibilidade de até 10.000 DPI. O acessório pode ser adquirido pela economia de R$ 207.

Outra característica do modelo é que ele vem com seis botões, que permitem configurar o mouse de acordo com as necessidades do usuário. O dispositivo conta com formato de conexão via cabo USB. Avaliado com 4 de 5 estrelas na Amazon, os compradores destacam positivamente o fato de o periférico ser silencioso, ter uma boa resposta nos comandos e oferecer várias opções de configurações. Porém, alguns alegam que o formato não encaixa bem em mãos grandes.

O mouse Microsoft 222-00033 pode ser uma escolha para os que buscam um modelo horizontal. Segundo a fabricante, o item conta com um design ergonômico e dispõe de um descanso para o polegar na lateral esquerda. Além disso, este modelo funciona sem fio, por meio de conexão Bluetooth. O periférico é comercializado por aproximadamente R$ 239.

Este dispositivo conta com dois botões superiores, dois nas laterais e uma roda de rolagem confeccionada em alumínio. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e os compradores apontam que o acessório é confortável e possui uma bateria durável. Entretanto, alguns reclamam da conexão Bluetooth e listam que ela desconecta de maneira constante.

5. Logitech Lift Vertical – a partir de R$ 323

O Lift Vertical, da Logitech, pode ser uma escolha para quem busca conforto. De acordo com as especificações da marca, este modelo possui formato vertical, conta com sensibilidade de 1.000 DPI, conexão sem fio, via Bluetooth, com alcance de até 10 metros e receptor USB Logi Bolt (já incluso). A fabricante indica que o produto necessita de uma pilha AA. O item pode ser obtido nas cores rosa e branco por valores que partem de R$ 323.

O mouse dispõe de dois botões de clique (direito e esquerdo), um no meio, dois nas laterais para avançar ou retroceder, além de uma roda de rolagem. O produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas na Amazon e os compradores afirmam que o periférico ajuda a evitar possíveis dores e destacam que ele também é silencioso. Porém, alguns comentam que o item não possui modo de descanso e é preciso desligar ele sempre que não estiver usando, caso contrário, a pilha será gasta muito rápido.

6. Microsoft ARC – a partir de R$ 449

O Microsoft ARC é o item mais caro desta lista. Este modelo é indicado para viagens, já que ele possui um design ultrafino e dobrável, que permite carregá-lo em bolsas ou malas, sem ocupar muito espaço. Além disso, o mouse funciona sem fio, via conexão Bluetooth e oferece um alcance de até 10 metros em ambientes abertos ou 5 metros em áreas fechadas. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 449.

O produto está disponível nas cores sálvia, rosa, preto e lilás. Segundo a fabricante, o periférico necessita de duas pilhas AAA. No site da Amazon, o mouse é avaliado com 4,6 de 5 estrelas e os compradores ressaltam a durabilidade da bateria, o design, o material e o conforto proporcionado. Por outro lado, alguns reclamam que a rolagem de tela fica um pouco imprecisa.

