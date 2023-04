6 notebooks levinhos para facilitar o transporte do laptop

Notebooks leves são ideais para quem quer transportar o laptop. Empresas como Vaio , Samsung , Lenovo , Multilaser e Compaq oferecem modelos por preços a partir de R$ 1.278 como é o caso do Multilaser M11W Prime PC280, que apresenta 4 GB de memória RAM , processador Intel Pentium N3700 e tela HD de 11,6 polegadas. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de abril de 2023.

Já o Galaxy Book Go, modelo 2 em 1, conta com resolução Full HD para facilitar a visualização e a utilização do equipamento no modo tablet por valores que partem de R$ 2.190. Outra opção é o Lenovo IdeaPad Flex 5i, que traz tela de 14 polegadas e SSD de 256 GB por cerca de R$ 3.949. Confira a seguir seis notebooks leves para comprar no Brasil.

1. Multilaser M11W Prime PC280 - a partir de R$ 1.278

O M11W Prime, da Multilaser, é um modelo de abertura da lista. Ele é um laptop 2 em 1 acessível para o público que depende de um computador para estudos e entretenimento. Como diferencial, o aparelho traz botão dedicado para a Netflix (no teclado). Ele pode ser adquirido por preços que partem de R$ 1.278 na Amazon.

Ele traz Windows 11 Home, conta com 4 GB de RAM, processador Intel Pentium N3700 e tela HD de 11,6 polegadas com ‎1366 x 768 pixels, 64 GB de armazenamento interno (sendo 32 GB de eMMC + 32 GB de SD Card), além de 1 TB de armazenamento na nuvem com o One Drive. Avaliado com 4,3 de 5 estrelas, o modelo se destaca por ser 2 em 1.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: recomendado apenas para estudos e entretenimento

2. Galaxy Book Go NP340XLA-K05BR - a partir de R$ 2.190

O Galaxy Book Go NP340XLA-K05BR apresenta uma tela de 14 polegadas e um formato minimalista. O teclado não apresenta teclas numéricas lateralizadas, mas fornece botões multimídia e uma série de atalhos na parte superior, para uma maior facilidade durante o uso. O hardware traz um processador Snapdragon 7c Gen 2, memória RAM de 4 GB e um SSD de 128 GB. Este último promete uma maior rapidez na máquina e boa fluidez para execução de aplicativos. Ele é vendido por preços a partir de R$ 2.190.

Além disso, possui uma placa de vídeo e conta com o Windows 11 Pro como sistema operacional. Com acabamento fino, a tela apresenta uma declinação de 180°, o que permite o notebook ficar no mesmo ângulo horizontal que o teclado. Ela também possui uma resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 estrelas na Amazon, os consumidores destacam a boa eficiência da máquina e por ser um laptop ultraleve.

Prós: placa de vídeo e SSD integrados

placa de vídeo e SSD integrados Contras: não há

3. Compaq Presario 450 - a partir de R$ 2.400

O Compaq Presario 450 é um modelo que apresenta um desempenho com componentes medianos. O dispositivo possui tela LCD Widescreen HD de 14,1, processador Intel Core i5, 8 GB de memória RAM e SSD de 240 GB. Ele possui acabamento emborrachado, assim como bordas mais finas, que também dão destaque à leveza e resistência. Os interessados irão precisar investir R$ 2.400.

Ele promete uma autonomia de até sete horas e o seu sistema operacional é o Windows 10 Home. Suas conectividades ficam para uma entrada USB 3.0, HDMI e Bluetooth. Avaliado em 4 de 5 estrelas, o modelo se destaca pelo custo-benefício e por pesar apenas 1,5 kg. No entanto, relatam que ele é um modelo indicado apenas para atividades mais básicas.

Prós: leve

leve Contras: é indicado apenas para atividades mais básicas

O Vaio FE14 hospeda um teclado mais compacto, pois não dispõe de teclas numéricas lateralizadas. O formato oferece texturização na cor chumbo escuro e construção fina para facilitar a portabilidade. Com uma tela de 14 polegadas Full HD, sendo ‎1920 x 1080 pixels, é possível usufruir de um sistema operacional Windows 11, Intel Core i3 e assistente virtual Alexa. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 2.999 para comprar o produto.

O modelo hospeda um hardware com armazenamento interno em SSD de 256 GB e memória RAM com 4 GB. O público brasileiro pode demonstrar maior interesse no produto, principalmente pelo teclado, que conta com o padrão de tecla ABNT2 e a velocidade da CPU em 2,1 GHz. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o funcionamento do sistema e o bom desempenho do SSD.

Prós: teclado ABNT2

teclado ABNT2 Contras: ausência de teclado numérico lateralizado

5. Lenovo IdeaPad Flex 5i - a partir de R$ 3.949

O IdeaPad Flex 5i, da Lenovo, oferece uma tela de 14 polegadas e um display Full HD, que, de acordo com a marca, promete contraste mais nítido para cores realistas, além deu um brilho de 300 nits para visualização. Já equipado com o Windows, o hardware promete um funcionamento ideal para usuários que buscam velocidade e alta performance, em virtude da memória RAM de 8 GB e do SSD de 256 GB, características interessantes para rodar aplicativos mais pesados com fluidez. O processador é o Intel Core i5 Family. Seu diferencial é o modelo 2 em 1, que possibilita utilização tanto como computador quanto tablet. Basta dobrar a tela e o display torna-se touch automaticamente. O produto é vendido por preços que partem de R$ 3.949 na Amazon.

O formato lateral do produto disponibiliza duas entradas USB para transferências de arquivos, enquanto o teclado apresenta retroiluminação LED para fluir a digitação com mais facilidade. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam o custo-benefício pelas características ofertadas e a eficiência da tela touch. Porém, criticam o funcionamento da webcam e informam que o buscador fica lento mesmo com apenas três janelas abertas.

Prós: formato 2 em 1 e tela com brilho de 300 nits

formato 2 em 1 e tela com brilho de 300 nits Contras: relatos de lentidão

6. Galaxy Book2 360 - a partir de R$ 5.409

O Galaxy Book2 360 é um computador indicado para quem precisa de rapidez e facilidade. O produto traz processador Intel Core i5, sistema operacional Windows 11 Home e a placa de vídeo é a Intel Arc A350M Graphics. A memória RAM tem 8 GB, e o armazenamento interno é em SSD NVMe de 256 GB. Já a tela é um display Full HD com tecnologia AMOLED de 13,3 polegadas e função touch screen para um visual mais brilhante e real. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 5.409 para comprar o produto.

O modelo, por ser 2 em 1, ainda pode ser conectado ao Galaxy Tab, para que o usuário tenha uma nova tela e possa trazer os aplicativos do smartphone para o seu laptop. Além disso, ele é compatível com a caneta S Pen. Para a comunicação, o item oferece uma porta HDMI Thunderbolt 4, uma porta USB-C e USB 3.0, dois leitores de cartão multimídia microSD, combo com saída para fone de ouvido e entrada para microfone. No site da Amazon, soma avaliação 4,6 de 5.

Prós: tela em AMOLED e compatível com a caneta S Pen

tela em AMOLED e compatível com a caneta S Pen Contras: preço elevado

