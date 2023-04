6 novidades do WhatsApp que você precisa conhecer esta semana

O WhatsApp , aplicativo de mensagens disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), vai ganhar uma série de novas ferramentas para melhorar a experiência dos usuários. Entre os seis novos recursos, alguns já foram liberados para toda a base, enquanto outros ainda estão em testes. A capacidade de pagar compras diretamente no app via cartões de crédito e débito e a verificação de dispositivo são exemplos disso. Há, ainda, recursos divulgados pelo site WABetaInfo que não foram lançados, mas que são muito aguardados - como os grupos que expiram.

Nas linhas a seguir, veja todas as novidades do WhatsApp que foram divulgadas na última semana. Vale lembrar que as que ainda estão em testes não têm, até o momento, previsão de lançamento.

1. Pagamentos com cartão pelo app

Na última terça-feira (11), o WhatsApp lançou a opção de fazer pagamentos via cartão de crédito, débito e pré-pago diretamente pelo aplicativo. A ferramenta vale para pessoas físicas que desejem comprar produtos ou serviços de empresas pequenas pelo mensageiro, dispensando a necessidade de utilizar aplicativos ou links externos.

De acordo com a Meta, a novidade será liberada de maneira gradual para os comerciantes que utilizem o WhatsApp Business e será válida para as adquirentes Cielo, Mercado Pago e Rede. Os usuários compradores, contudo, já podem receber a atualização, bastando atualizar o app. Vale ressaltar que os dados de cartões inseridos na plataforma serão protegidos com criptografia de ponta a ponta, assim como trocas de mensagens e arquivos.

2. Proteção da conta

Outra novidade anunciada pela Meta na última quinta-feira (13) é um recurso de proteção que visa manter as contas dos usuários seguras no WhatsApp. Com ele, sempre que um usuário tentar se conectar em um novo dispositivo, sua identidade deverá ser confirmada no aparelho de origem. Isso é útil, por exemplo, para evitar que sequestrem a sua conta.

O alerta exibirá detalhes como horário e local onde o processo foi realizado. A novidade será liberada para todos os celulares no decorrer dos próximos meses.

3. Verificação de dispositivo

A Meta também tem investido em um recurso de verificação de dispositivo, que deve proteger as contas dos usuários de possíveis ataques via malwares. Para isso, a função criará diferentes tokens de segurança a fim de identificar se o servidor que está tentando acessar o WhatsApp pertence realmente ao dono da conta. O processo evitará que as conversas e arquivos enviados no mensageiro sejam acessados indevidamente.

A novidade faz parte do código da plataforma e não precisará da ativação dos usuários, funcionando de maneira automática. Até o momento, ela está disponível somente para celulares Android, mas a previsão é de que chegue aos dispositivos iOS em breve.

4. Modo companheiro para até quatro celulares

O "Modo Companheiro" está sendo testado no Android, e permitirá conectar uma mesma conta do WhatsApp em até quatro celulares diferentes. Com isso, será possível acessar os chats em outros dispositivos móveis sem que o smartphone principal esteja conectado à internet. Vale ressaltar que, ao fazer a vinculação, o histórico de conversas no mensageiro será sincronizado em todos os outros aparelhos.

As trocas de mensagens e chamadas pessoais continuarão protegidas por criptografia de ponta a ponta. A novidade ainda não foi lançada para todos os usuários do WhatsApp, mas deverá ser disponibilizada em breve. Por enquanto, somente usuários de celulares Android podem utilizar a versão beta do recurso. Se você possui um iPhone, contudo, pode vincular um Android como secundário.

5. Adicionar e editar contatos pelo app

A possibilidade de adicionar e editar contatos do WhatsApp diretamente pelo app de mensagens também foi liberada para testes nesta semana. O recurso promete ajudar os usuários a economizar tempo, já que dispensa a alternância entre aplicativos. Até o momento, era necessário fazer o processo pela agenda nativa do dispositivo. Com a mudança, já não será necessário sair do mensageiro para isso: ao tocar na opção ‘Novo contato’, os usuários poderão inserir nome, sobrenome e número de telefone ali mesmo.

Vale destacar que a nova ferramenta permitirá também a edição rápida de informações salvas sobre o contato. De acordo com o portal WABetaInfo, a novidade está disponível para alguns testadores beta que possuam celulares Android e deverá chegar a mais pessoas nos próximos dias.

6. Grupos que expiram

Segundo o WABetaInfo, uma atualização futura do WhatsApp trará ao app os grupos que expiram. O recurso ainda não tem data definida para chegar, mas promete eliminar conversas em conjunto que já não tenham utilidade. Assim, será possível selecionar um período para que o mensageiro lembre o usuário de fazer a limpeza do chat, como dali um dia ou uma semana. É importante destacar que as mensagens serão apagadas somente para os participantes que ativarem a função.

Com isso, a ideia da Meta é facilitar a organização de grupos do WhatsApp, além de ajudar na economia de espaço do dispositivo. A ferramenta poderá ser uma boa opção, por exemplo, para dar fim aos chats criados para situações específicas e que geralmente ficam “abandonados” com o decorrer do tempo.

